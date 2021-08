'Todo es número', cuarta entrega de Grandes Ideas de las Matemáticas

¿Es matemática la realidad? Es la pregunta que intenta esclarecer Manuel Alfonseca en el libro Todo es número, cuarta entrega de la colección Grandes Ideas de las Matemáticas que llega hoy con EL TIEMPO y que centra sus seis capítulos en el debate milenario de si los elementos matemáticos hacen parte de la realidad o si es al contrario.



Todo es número, cuarta entrega de la colección Grandes Ideas de las Matemáticas que llega hoy con EL TIEMPO.

Para responder a esta cuestión, el catedrático español reconstruye la evolución de las escuelas matemáticas y filosóficas que cuestionaron su propia naturaleza postulando a Pitágoras como el iniciador de este debate, desde los siglos VI y V a. C.



“No solo se lo planteó, sino que aportó una contundente respuesta afirmativa. Más aún, llegó a la siguiente conclusión espectacularmente drástica: no solo ocurre que los números (o las ideas matemáticas) son parte de la realidad sino que la relación entre ambas entidades es la inversa: la realidad es parte de los números”, escribe Alfonseca. Posteriormente, llegaron Platón y Aristóteles con su culto a la lógica que aportó a las no tan radicales teorías realistas.



A lo largo de este libro, el autor plantea las diferencias de pensamiento entre los realistas y los nominalistas, llegando a los contemporáneos, como Roger Penrose (aliado científico de Stephen Hawking) y el británico Paul Davies, quien plantea que el problema filosófico más importante en el debate del realismo y el nominalismo es descubrir si la ciencia funciona.



“Es evidente que la tecnología funciona. En los últimos siglos ha dado lugar a varias revoluciones industriales, pues nos hace capaces de construir herramientas y dispositivos que actúan fuera de nuestro cuerpo (y a veces dentro); ahora bien, la tecnología se basa en los descubrimientos de la ciencia, ¿cómo, pues, puede sostenerse que los resultados de la ciencia son una pura elucubración de la mente humana sin relación directa con la realidad?”, cita Alfonseca a Paul Davies en la cuarta entrega de Grandes Ideas de las Matemáticas, que llegará mañana con EL TIEMPO por 24.900 pesos en almacenes de cadena, librerías, con su vendedor de confianza, a través de las líneas 426 6000 –opción 3– (en Bogotá) o 01 8000 110 990 (a nivel nacional), o en la tienda virtual tienda.eltiempo.com.



PILAR BOLÍVAR

PARA EL TIEMPO

