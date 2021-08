Grandes Ideas de las Matemáticas: paradojas, axiomas y lógica

No obstante el primer gran compendio de ciencia matemática de la historia, los Elementos, pretende vencer a la superstición, la adivinación y la duda mediante el conocimiento y el empleo de la razón y la lógica, Nelo Maestre Blanco no dudó en formarse como licenciado en ciencias matemáticas seis años después de profesionalizar su pasión por la magia en el año 2000.



(Le puede interesar: 'Todo es número', cuarta entrega de Grandes Ideas de las Matemáticas)

Y es que para el español, la ecuación matemática es 50 por ciento ciencia rigurosa y 50 por ciento magia; de ahí que en su libro Paradojas y axiomas. La lógica matemática y sus fundamentos –quinta entrega de la colección Grandes Ideas de las Matemáticas que llegará mañana con EL TIEMPO– presente los axiomas, los procesos lógicos y las demostraciones como los elementos claves de las matemáticas (derribando que estos son los números, los cálculos y los demás “accesorios”) y los aliados para controlar la incertidumbre.



(También: Nuevo récord de decimales para el número Pi: 62,8 billones)



Para demostrarlo, el creador del proyecto Divermates (que asocia las matemáticas a la magia para hacer la profundidad de la asignatura una cuestión más asequible y disfrutable, mediante juegos, teatro, creatividad y didáctica) realiza una reconstrucción histórica de dichos elementos esenciales de esta asignatura, desde el 300 a. C. (época de la cual data el tratado geométrico y matemático de Euclides, Elementos) hasta nuestros días, y, como buen mago, lanzando sus cartas sobre el futuro de la humanidad.



“Seguro que las máquinas podrán realizar cálculos complejísimos de una forma precisa y rigurosa, pero eso solo será cuando trabajen para nosotros. Hacer matemáticas no es realizar operaciones. Hacer matemáticas es construir demostraciones elegantes y resolver problemas complejos, y, por ahora, las máquinas no han aprendido a realizar estas tareas”, reflexiona el autor en torno al interés humano por automatizar el razonamiento.



Paradojas y axiomas. La lógica matemática y sus fundamentos, de Nelo Alberto Maestre Blanco, circulará mañana con EL TIEMPO, por un valor de 24.900 pesos en almacenes de cadena, librerías o con su vendedor de confianza; también podrá adquirirlo llamando al 4266000 (opción 3) –en Bogotá–, al 01 8000 110 990 (a nivel nacional) o a través de tienda.eltiempo.com.

Más noticias

Prepárese para ver la luna azul: así será el fenómeno

Las niñas colombianas ya están en el Space Center de la Nasa

PILAR BOLÍVAR

Para EL TIEMPO

@LAVIDAENTENIS