Porque el azar también es un asunto de las matemáticas

Existe una enorme probabilidad de asombro al saber que lo que desde el siglo pasado se conoce como una teoría matemática –ámbito en el cual la racionalidad se supone evangelio– nació de los juegos de azar. Y puede que dicha probabilidad crezca –aún más– si se lee que la semilla de esta teoría la cultivó una de las mentes más brillantes de la historia, la de Galileo Galilei, quien más que fanático de los juegos de azar lo fue de la interpretación de los resultados de experimentos aleatorios sencillos.



Libro número 16 de la colección Grandes Ideas de las Matemáticas. Foto: Colecciones El Tiempo

De hecho, hacia el año 1600, el astrónomo se empeñó en estudiar todas las combinaciones posibles al lanzar los dados, y con ello sentó las bases del cálculo de probabilidades, que, hacia 1900 –ya como teoría– se erigió en una de las ramas de las matemáticas con aplicaciones fundamentales en la física.



Precisamente, la conversión del azar en una teoría es abordada por María Cordero y Mariola Gómez en el libro Las matemáticas del azar. Cálculo de probabilidades, la entrega número 16 de la colección Grandes Ideas de las Matemáticas, que llegará mañana con EL TIEMPO y, mediante sencillas explicaciones, no solo expondrá el vínculo entre los dados, las monedas y el póquer con la ciencia, sino que, además, confirmará lo que en 1949 sentenció el estadounidense Roger L. Jones: “La lotería es un impuesto a las personas que no saben matemáticas”.

A lo largo de este tomo, sus autoras también abordan los modelos probabilísticos; no obstante, suena contradictorio que en este mundo de los experimentos aleatorios se hable de modelos (pues estos suponen ciertos patrones de regularidad y repetición, algo nada habitual en lo que es probable o susceptible de ser o no ser), el de distribución de Bernoulli, el de distribución binomial, el de propiedad aditiva y el de distribución geométrica, entre otros, figuran en las páginas de esta nueva entrega que confirma, al estilo de Ladislaus Bortiewucz, que la regularidad también está presente en los accidentes.



Las matemáticas del azar. Cálculo de probabilidades circulará mañana con EL TIEMPO

