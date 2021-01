8 citas para recordar a Galileo Galilei, a 379 años de su muerte

Este 8 de enero se cumplen 379 años de la muerte a los 77 años, en 1642, en la localidad toscana de Arcetri, de Galileo Galilei, figura de la Revolución científica y del Renacimiento.



Le puede interesar: En video: los planes de la Nasa para el 2021

Considerado padre de la astronomía y la física modernas, sus logros incluyen la mejora del telescopio, gran variedad de observaciones astronómicas, la primera ley del movimiento y un apoyo determinante a la revolución Copernicana, que ponía al Sol y no a la Tierra como centro del cosmos, y que le valió el enfrentamiento con la Iglesia de la época.



Vea también: ¿Por qué los cocodrilos casi no han cambiado desde los dinosaurios?



Entre sus innumerables citas, cabe seleccionar estas ocho como imprescindibles.



- "La matemática es el lenguaje con el que Dios ha escrito el universo".



- "Donde los sentidos nos fallan, la razón debe intervenir".



- "Conócete a ti mismo, esa es la mayor sabiduría".



- "Tanto las Sagradas Escrituras como la naturaleza proceden de la divina Palabra. Las verdades no pueden contradecirse unas a otras".



Además: Compartir sobrados de comida con los perros aceleró su domesticación



- "Dios es conocido por la naturaleza en sus obras, y por la doctrina en su palabra revelada".



- "Nunca he conocido a un hombre tan ignorante que no pude aprender algo de él".



- "La Biblia muestra el camino para ir al cielo, no la manera en que funcionan los cielos".



- "Mide lo que sea mensurable y haz mensurable lo que no lo sea".



EUROPA PRESS