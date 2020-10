Investigadores son premiados por sus estudios en computación cuántica

La fundación Alejandro Ángel Escobar lleva esta semana entregando sus prestigiosos galardones anuales, con los que reconocen el trabajo de los científicos en diferentes áreas como medioambiente, ciencias humanas, solidaridad y ciencias básicas.

(Le puede interesar: El dilema de los transgénicos: ¿Qué le conviene realmente a Colombia?)



Y este viernes le tocó el turno, precisamente, a este último grupo. Y los premiados fueron Cristian Susa Quintero, profesor del Departamento de Física y Electrónica, Universidad de Córdoba, Montería; John Reina Estupiñán, profesor del Departamento de Física y director Centro de Investigación e Innovación en Bioinformática y Fotónica-CIBioFi de la Universidad del Valle, y Andrés Ducuara García, estudiante de Doctorado en Ingeniería Cuántica.



Ellos fueron escogidos gracias a su trabajo 'Propiedades cuánticas de sistemas físicos: contribuciones a la teoría de la información y al desarrollo de tecnologías cuánticas', una investigación fruto del trabajo de varios años profundizando en el estudio de las propiedades cuánticas de sistemas físicos, y que aborda las posibilidades que tendría Colombia de entrar en la revolución cuántica.



(Vea también: La misión BepiColombo completó su primer sobrevuelo a Venus)



De acuerdo con la Fundación Alejandro Ángel Escobar, el trabajo de los tres investigadores contó "con un estándar técnico muy alto, con investigadores locales, al tiempo que muestra relaciones con instituciones internacionales y propone aplicaciones en todos los campos que ya está generando una nueva revolución".



"Es innovador y con gran impacto. Las contribuciones que hace no sólo abordan aspectos teóricos, sino teorías de juegos, y también habla de la teoría de la información, y de la posibilidad de crear dispositivos cuánticos", dijo la organización, y agregaron que "genera conocimiento práctico, pues la intención de probar experimentalmente lo que estos tres investigadores proponen abrirá un campo de investigación en generación de dispositivos que deberíamos tener en Colombia.



(Además: Científicos explican la megatormenta hexagonal en Saturno)



"El trabajo realizado nos da información de cómo los objetos cuánticos pueden interactuar entre sí y cómo a partir de esas interacciones podemos llegar a contribuir a la tecnología de la información y a la generación de dispositivos que apoyen la creación de objetos como el computador cuántico", señaló la organización.



El investigador Cristian Susa explicó que lo que presentarons es el fruto del trabajo de casi ocho años, materializado en una serie de seis artículos científicos publicados en revistas de alto impacto.



"Creemos que, en el corto plazo, este estudio puede tener un impacto a nivel práctico en los laboratorios, pero nuestra expectativa es que la computación cuántica sea cada vez una realidad más cercana en nuestro país", aseguró



Y continuó: "Pensar en aplicaciones a nivel comercial, aún es difícil por porque se necesita una infraestructura muy grande. Con esto nos referimos a los computadores cuánticos, responsables de la considerada segunda revolución cuántica y los cuales tienen enormes capacidades de procesamiento y que solo tienen las grandes potencias. Pero no es descabellado pensar en que en Colombia podamos llegar ", dijo el investigador.



De acuerdo con él, China ha invertido 10 billones de dólares en investigación cuántica, la cual tiene aplicaciones en aspectos como la ciberseguridad, la economía y los esquemas de protección financiera, entre otras.



A la pregunta de si este tipo de máquinas podían llegar a ser los computadores de escritorio del futuro, Susa responde que esto muy probablemente ocurrirá primero en esos países potencias. "Pero Colombia no puede quedarse por fuera de esta tendencia", advierte.



Redacción Ciencia