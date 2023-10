(Fotos) Así se vio el eclipse anular de Sol desde Colombia

Hoy 14 de octubre, desde las 11:40 a. m., los colombianos tuvieron la oportunidad de presenciar el tan esperado eclipse anular de sol.



Este evento astronómico es el más esperado del año, durante este se ve cómo la Luna oculta la luz del Sol en un eclipse anular formando un anillo de oro alrededor del satélite natural.



Además, países de distintas partes de Latinoamérica como México, Nicaragua, Panamá, Costa Rica y Brasil presenciaron este fenómeno.

De acuerdo con los expertos, en todo nuestro país se pudo apreciar este evento astronómico, aunque algunos lugares lo vieron de manera parcial, mientras que los más privilegiados pudieron observar el conocido ‘anillo de fuego’ en su totalidad.

Facebook Twitter Linkedin

Eclipse anular de sol visto desde Cañasgordas, Antioquia. Foto: Foto Jaiver Nieto @jaiverpress

La Red de Astronomía de Colombia (RAC) explicó que en el país hay varias ciudades y municipios que entraron en la franja de anularidad, como se le conoce al área de la Tierra, donde se puede ver a la Luna pasando frente al Sol.



Desde Nuquí - Chocó; pasando por Trujillo, Tuluá en el Valle del Cauca o San Vicente del Caguán en Caquetá, hasta la Pedrera en Amazonía.



Entre los departamentos que se vieron atravesados por esta zona están: Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío, Tolima, Huila, Caquetá, Meta, Guaviare, Vaupés y parte del norte del Amazonas.

Según explicó Karina Sepúlveda, líder de la línea de astronomía del Planetario de Bogotá, al tratarse de un evento que no se ha visto desde hace muchos años en el país, la población pude que no tenga presentes las precauciones que se deben tener para hacer observación solar. Para asegurarse de tener las correctas debe tener en cuenta que estas tienen que cumplir con la normativa ISO 12312 del 2015.



Es por esto que la experta alertó que "para observar el eclipse se necesita de unas gafas especiales, no son las gafas de Sol tradicionales con filtro ultravioleta, sino unas con un filtro certificado internacionalmente".



Estas son algunas fotografías que mostraron el inicio del impresionante evento astronómico en el cielo colombiano:

Facebook Twitter Linkedin

Desde el planetario Distrital se observa el Eclipse Anular de Sol en Bogotá. Foto: César Melgarejo / El Tiempo @cesarmelgarejoa

Eclipse En Colombia Y El Mundo Desde La Sucursal Del Cielo Vee Cali🌇🕐🌘🔭 pic.twitter.com/Xy5f2oWOLu — Jua20 (@JuanRod0020) October 14, 2023

Facebook Twitter Linkedin

Asi se observa el eclipse Anular de Sol Foto: Jaiver Nieto / El Tiempo

Eclipse Solar anular visto desde Colombia en el canal de @MincienciasCo, quedó captada esta ave en la transmisión en vivo. #EclipseSolar pic.twitter.com/idO3i4u1tv — LoMásTrinado (@lomastrinadotv) October 14, 2023

Así se ve el eclipse a esta hora en Medellín ☀️😁 pic.twitter.com/GcjJP7LSpe — Douglas Fugazi (@douglasfugazi) October 14, 2023

Facebook Twitter Linkedin

Eclipse Anular de Sol desde el Planetario Distrital Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

Facebook Twitter Linkedin

Eclipse Anular de Sol desde Antioquia. Foto: Jaiver Nieto / El Tiempo

Esto es hermoso #EclipseSolar me sentí súper feliz de ver esta maravilla #EclipseSolar pic.twitter.com/hDfNSIXtoV — Wendy (@poresemorro) October 14, 2023

Facebook Twitter Linkedin

Imágenes del Eclipse Anular de Sol Foto: César Melgarejo / El Tiempo @cesarmelgarejoa

Facebook Twitter Linkedin

Registro del eclipse desde el desierto de la Tatacoa. Foto: Particular

A continuación le mostraremos algunas imágenes de como se vio el elipse en diferentes partes del mundo.

Facebook Twitter Linkedin

La Nasa compartió imágenes de como se vio el eclipse en Albuquerque, Estados Unidos. Foto: YouTube NASA

Facebook Twitter Linkedin

En Albuquerque se pudo ver con claridad el 'anillo de fuego'. Foto: YouTube NASA

Facebook Twitter Linkedin

Varias ciudades de Estados Unidos pudieron presenciar este fenómeno astrológico. Foto: YouTube NASA

ALEJANDRA OSPINA CORDERO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO