El autor detrás de la curiosa foto de un mono escogida por Apple

Este lunes, con motivo del Día de la Tierra, la marca de tecnología Apple lanzó la campaña #ShotoniPhone, con la cual buscaba destacar fotografías de los usuarios de redes sociales que muestran distintos escenarios de la vida silvestre y que fueron tomadas con dispositivos iPhone.

Dentro de las instantáneas, solamente fue escogida la de un latinoamericano. Se trata de la tomada por el colombiano Andrés Mayr, en la cual el protagonista es un mono aullador bebé con sus enormes ojos en primer plano y mirando directamente a la lente del fotógrafo.



Mayr, bogotano de 42 años, le dijo a este diario que tomó hace un año, durante un recorrido entre los parques nacionales de la Macarena y Tinigua. El fotógrafo cuenta que primero fotografió al mono con su cámara profesional y, después, se dispuso a hacer lo mismo con su celular, un iPhone 7.



Mayr cuenta que su gusto por la fotografía fue inspirado por su padre, quien nunca desaprovechaba las oportunidades para sacar su cámara durante los paseos familiares. “Eso y mi gusto por los libros y programas de exploración me motivaron a seguir sus pasos”, cuenta Mayr.



Agrega que, aunque desde hace 20 años toma fotos, fue desde hace 15 que empezó a hacerlo profesionalmente, al tiempo que abandonaba la carrera de arquitectura en la Universidad de los Andes. Desde entonces se dedica a prestar sus servicios a diferentes empresas.



En esas estaba cuando vio a Pancho y decidió tomar la foto que ahora aparece en

vallas en varias ciudades del mundo. “He recibido muchos mensajes de colombianos en varios países felicitándome y diciéndome que han visto la foto. Eso me da mucha alegría”.



Asimismo, agrega que Apple se enteró de su foto gracias a los hashtags con los que la etiquetó y que, después, la compañía californiana se puso en contacto con él a través de correo electrónico.



Sobre el destino de Pancho, reconoce que no sabe qué ha sido de él en el último año, porque está en una zona remota. “Pero si vuelvo a verlo, le llevaré un racimo de bananos”, asegura.



