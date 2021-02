Otro revés para la fosfina en Venus: podría ser solo azufre

Un nuevo estudio de la Universidad de Washington ha echado por tierra la posible existencia en la atmósfera de Venus de fosfina, un marcador de vida en la Tierra, al concluir que puede ser solo azufre.



“En lugar de fosfina en las nubes de Venus, los datos son coherentes con una hipótesis alternativa: estaban detectando dióxido de azufre”, dijo la coautora Victoria Meadows, profesora de astronomía en la Universidad de Washington.



“El dióxido de azufre es el tercer compuesto químico más común en la atmósfera de Venus y no se considera un signo de vida”, indicó.

En septiembre, un equipo dirigido por astrónomos del Reino Unido anunció la detección del químico fosfina en las espesas nubes de Venus. El hallazgo, reportado en Nature, estaba basado en observaciones de dos radiotelescopios terrestres y sorprendió a los expertos en Venus.



La atmósfera de la Tierra contiene pequeñas cantidades de fosfina, que puede producir la vida anaeróbica. Por esta razón la fosfina en Venus generó gran expectativa, pues abrió la posibilidad de que este planeta, a menudo descrito como un ‘paisaje infernal’, pudiera albergar vida dentro de sus nubes ácidas.



Desde esa afirmación inicial, otros equipos científicos han puesto en duda la fiabilidad de la detección de fosfina. Ahora el equipo dirigido por investigadores de la Universidad de Washington utilizó un modelo robusto de las condiciones dentro de la atmósfera de Venus para revisar y reinterpretar de manera integral las observaciones por radiotelescopio que subyacen a la detección inicial de la fosfina.



Como informan en un artículo aceptado en The Astrophysical Journal y publicado el 25 de enero en el sitio de preimpresión arXiv, el grupo del Reino Unido, liderado por la astrónoma Jane Greaves, probablemente no haya observado fosfina.



El equipo detrás del nuevo estudio incluye a científicos de los laboratorios de Propulsión a Chorro, el Centro de Vuelo Espacial Goddard y el Centro de Investigación Ames (todos de la Nasa) y de la Universidad de California en Riverside y del Instituto de Tecnología de Georgia. Esta colaboración demuestra que el dióxido de azufre, en niveles plausibles para Venus, no solo puede explicar las observaciones, sino que también es más coherente con lo que los astrónomos saben de la atmósfera del planeta y su hostil entorno químico, que incluye nubes de ácido sulfúrico.



Además, los investigadores explican que la señal inicial no se originó en la capa de nubes de Venus, sino muy por encima de ella, en una región superior de la atmósfera, donde las moléculas de fosfina se destruirían en segundos, lo cual apoya a la hipótesis de que el dióxido de azufre produjo la señal.



Tanto la supuesta señal de fosfina como esta nueva interpretación se basan en datos proporcionados por técnicas de radioastronomía.



Así, en 2017, utilizando el telescopio James Clerk Maxwell (JCMT), el equipo británico descubrió una característica en las emisiones de radio de Venus a 266,94 gigahercios, un frecuencia de radio cercana a la que absorben tanto la fosfina como el dióxido de azufre.



Para diferenciar entre los dos, en 2019 el mismo equipo obtuvo observaciones de seguimiento de Venus utilizando el Atacama Large Millimeter/submillimeter Array, o Alma, localizado en el desierto de Atacama, en Chile. Su análisis de las observaciones de Alma a frecuencias en las que solo absorbe el dióxido de azufre llevó al equipo a concluir que los niveles de esta sustancia en Venus eran demasiado bajos para dar cuenta de la señal de 266,94 gigahercios, y que en cambio debía provenir de la fosfina.



Por el contrario, en el nuevo estudio liderado por los científicos de la Universidad de Washington, los investigadores comenzaron por modelar las condiciones dentro de la atmósfera de Venus, para interpretar de manera integral las características que se vieron, y no se vieron, en los conjuntos de datos de JCMT y Alma.



“Esto es lo que se conoce como modelo de transferencia radiativa, e incorpora datos de varias décadas de observaciones de Venus de múltiples fuentes, incluidos observatorios aquí en la Tierra y misiones de naves espaciales como Venus Express”, dijo el autor principal de este nuevo estudio, Andrew Lincowski, investigador del Departamento de Astronomía de la Universidad de Washington.



El equipo usó ese modelo a fin de simular señales de fosfina y dióxido de azufre para diferentes niveles de la atmósfera de Venus, y cómo esas señales serían captadas por JCMT y Alma en sus configuraciones de 2017 y 2019. Según la forma de la señal de 266,94 gigahercios captada por el JCMT, la absorción no provenía de la capa de nubes de Venus, informa el equipo.



En cambio, la mayor parte de la señal observada se originó a unos 75 kilómetros o más sobre la superficie, en la mesosfera del segundo planeta desde el Sol. A esa altitud, los productos químicos agresivos y la radiación ultravioleta triturarían las moléculas de fosfina en segundos.



“La fosfina en la mesosfera es, incluso, más frágil que la en las nubes de Venus”, dijo la astrónoma Meadows.



Los investigadores también descubrieron que los datos de Alma probablemente subestimaron significativamente la cantidad de dióxido de azufre en la atmósfera de Venus, una observación que el equipo liderado por el Reino Unido había utilizado para afirmar que la mayor parte de la señal de 266,94 gigahercios era de fosfina.



“La configuración de las antenas de Alma en el momento de las observaciones de 2019 tiene un efecto secundario indeseable: las señales de los gases que se pueden encontrar en casi todas partes en la atmósfera de Venus, como el dióxido de azufre, emiten señales más débiles que las de los gases distribuidos en una escala más pequeña”, dijo el coautor Alex Akins, investigador del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la Nasa.



Este fenómeno, conocido como dilución de la línea espectral, no habría afectado las observaciones de JCMT, lo que llevó a una subestimación de la cantidad de dióxido de azufre que estaba viendo ese mismo telescopio.



“Infirieron una baja detección de dióxido de azufre debido a esa señal artificialmente débil de Alma. Pero nuestro modelo sugiere que los datos diluidos de Alma todavía habrían sido coherentes con cantidades típicas o incluso grandes de dióxido de azufre de Venus, lo que podría explicar completamente la señal observada por JCMT”, afirmó Lincowski.



“Cuando se anunció este nuevo descubrimiento, la baja abundancia de dióxido de azufre reportada estaba en discrepancia con lo que ya sabemos sobre Venus y sus nubes. Nuestro nuevo trabajo proporciona un marco completo que muestra cómo las cantidades típicas de dióxido de azufre en la mesosfera de Venus pueden explicar tanto las detecciones de señales como las no detecciones, en los datos de JCMT y Alma, sin la necesidad de fosfina”, concluyó Meadows.



Europa Press