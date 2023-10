Hace unos 200 millones de años en nuestro planeta se formó el 'supercontinente' que conocemos como Pangea, a causa del desplazamiento de las placas tectónicas terminó separándose en distintas formaciones terrestres dando lugar a la distribución del planeta que hoy tenemos.



Según diferentes investigaciones científicas, ahora mismo existe otro 'supercontinente' desarrollándose. Este tiene diferentes nombres, pero uno de ellos es Pangea última, una gran masa terrestre que, según predicciones basadas en la dinámica de las placas tectónicas, se terminaría de ensamblar en 250 millones de años.

Sin embargo, los modelos climáticos desarrollados por los investigadores de la Universidad de Bristol, señala que esto podría hacer que el 92% de la superficie terrestre sea inhabitable para los mamíferos. Esto debido a que esto podría desencadenar un aumento en los niveles de dióxido de carbono y temperaturas extremas, dejando una gran parte del planeta estéril.



Según lo publicado en el medio 'Nature Geoscience', el equipo de científicos, liderados por Alexander Farnsworth, han utilizado modelos climáticos para prever las condiciones en Pangea Última. En sus descubrimientos sugieren que gran parte del supercontinente experimentará temperaturas superiores a los 40 grados centígrados, lo que hará inhabitable para la mayoría de la vida mamífera.



(Lea también: La Nasa encuentra elemento fundamental para la vida en Europa, la luna de Júpiter).



Además, agregaron que la actividad volcánica resultante de la fusión y separación de los continentes liberará grandes cantidades de CO₂ en la atmósfera, lo que aumentará el calentamiento global.

Facebook Twitter Linkedin

Formación de Pangea Última. Foto: Nature Geoscience

Por otro lado, Hannah Davies, geóloga en el Centro de Investigación Alemán para las Geociencias, le comentó al mismo medio que la vida tendrá más dificultades en el futuro. Además, las regiones de Pangea Última que estén alejadas de los océanos serán desiertos inhabitables, excepto para los mamíferos que se adapten a esas características.



Esta también ocasionará un escenario extremo para el planeta, pues los niveles de CO₂ alcanzarán 1,120 partes por millón, lo que quiere decir que el 8% de la superficie de la tierra será habitable para la mayoría de los mamíferos, en comparación con el 66% actual.

Teorías de lo que ocurrirá con Pangea Última

Según el portal web 'The Atlantic', algunas teorías sugieren que América, África y Eurasia se reunirán a lo largo del ecuador, sin embargo, otros dicen que la fusión será cerca del Polo Norte.



Algunos expertos proponen que la vida no necesariamente se extinguiría, sino que podría adaptarse. Farnsworth especula que si los humanos todavía existen en 250 millones de años, podrían encontrar formas de sobrevivir o podrían haber abandonado el planeta en busca de lugares más habítales.



(Siga leyendo: El asombroso fenómeno que nos hace ver colores que no existen).



Según el mismo medio, Elena Shevliakova, modeladora climática en el Laboratorio de Dinámica de Fluidos Geofísicos de la NOAA, habría señalado que el modelo actual de este supercontinente tiene el "peor escenario posible", pues no tienen en cuenta factores de enfriamiento como las capas de hielo, lagos y estrechos.

Por el momento, las consecuencias de Pangea Última son un objeto de investigación y debate en la comunidad científica.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Cómo puede ayudar la inteligencia artificial en la búsqueda de la eterna juventud

Astronautas chinos 'juegan con fuego' en su estación espacial; no se podría en la EEI

‘Dios no existe y no creó el Universo’: la polémica mundial que desató Stephen Hawking