La Nasa elige a una latina como primera mujer en pisar la Luna en un cómic

La primera mujer en pisar la Luna es hispana y se llama Callie Rodríguez, de acuerdo con una historieta digital e interactiva que la Nasa acaba de lanzar como una declaración de sus intenciones, de cara a futuras misiones lunares.



First woman tiene como objetivo "captar la atención y unir a las nuevas generaciones de exploradores que viajarán a la Luna", según dice la agencia espacial estadounidense, que ha subtitulado la historieta "la promesa de la Nasa a la humanidad".



El primer capítulo de la historieta, que se puede disfrutar online con una aplicación telefónica con contenidos en realidad virtual y aumentada, mediante descarga en PDF o en una versión en audio, se titula Dream to reality (Sueño a la realidad).



La heroína, Callie Rodríguez, tiene como compañero y amigo en la historieta al robot RT, que debe su nombre al padre de ella, Arturo, y cuyo humor y desparpajo sobrepasan lo previsto por la inteligencia artificial y el aprendizaje de máquinas de los que está hecho.



La historieta cuenta que Callie, diminutivo de Calista, soñaba de niña con viajar al espacio y su sueño empieza a hacerse realidad cuando es seleccionada como candidata a astronauta.



A partir de ahí su objetivo es ser la primera mujer que pise el satélite de la Tierra, algo que consigue en un viaje junto a Dan, otro astronauta del programa Artemis.



"La pasión y la perseverancia" llevan a Callie a hacer que sus sueños se cumplan, "pero no sin enfrentar desafíos en el camino", señala la Nasa en la presentación de la historieta.



El primer capítulo de la historieta se titula 'Dream to reality' ('Sueño a la realidad'). Foto: Nasa

El primer capítulo de First woman fue publicado este sábado 25 de septiembre, Día Nacional del Cómic en Estados Unidos. De acuerdo con la agencia espacial estadounidense, varias mujeres de carne y hueso han inspirado este cómic digital e interactivo, empezando por Valentina Tereshkova, primera mujer en viajar al espacio, y Sally Ride, primera mujer estadounidense en viajar al espacio. Mae C. Jemison y Ellen Ochoa, primeras afroamericana y latina en lograr ese objetivo, respectivamente, también están entre ellas.

EFE

