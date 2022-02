Entre 1993 y 1994 un grupo de 10 intelectuales y científicos colombianos se reunieron en lo que sería la primera Misión de Sabios para realizar recomendaciones que llevaran al país a avanzar en materia de educación, ciencia y desarrollo tecnológico. Un grupo de nueve hombres y una sola mujer: la microbióloga Ángela Restrepo Moreno.



A sus 91 años y con cientos de investigadores formados e inspirados por su trabajo, hoy se confirmó la muerte de la doctora Restrepo, la científica colombiana más reconocida de todos los tiempos.



Ángela Restrepo Moreno nació en Medellín el 28 de octubre de 1931. Inició su formación profesional en el Colegio Mayor de Antioquia con el título de tecnóloga médica, siendo una de las primeras mujeres en su profesión.



Años más tarde, se trasladó a Estados Unidos, donde realizó una maestría y un doctorado en Microbiología en la Universidad Tulane. Durante toda su carrera profesional trabajó en el estudio de hongos que producen algunas enfermedades tropicales, así como su diagnóstico y tratamiento.



Según reseña la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, era experta en microbiología con énfasis en micología, diagnóstico, tratamiento, epidemiología-ecología e investigación sobre las micosis sistémicas humanas.



En el área de la Micología Médica estableció y desarrolló métodos de laboratorio para el diagnóstico de las micosis humanas en hospitales, facultades de medicina y escuelas de bacteriología, así como en otras instituciones de salud en Colombia.

En 1993 y 1994 hizo parte de la Misión Ciencia, Educación y Desarrollo, cuyo objetivo general fue diseñar las estrategias que permitirían el desarrollo científico y tecnológico del país. Conformó grupos multidisciplinarios de trabajo y mantuvo nexos cooperativos fuertes con el Instituto Nacional de Salud y específicamente con su Grupo de Microbiología.



En varias ocasiones Restrepo señaló que su pasión por la ciencia empezó desde muy niña, atraída por los microbios y por el microscopio en la farmacia-consultorio de su abuelo, que sus tías le decían que servía para ver “cosas chiquitas” que causaban enfermedades, las cuales él trataba de curar.



Fue miembro de la American Society for Microbiology (ASM), Medical Mycology Society of the Americas (MMSA), American Academy of Microbiology (AAM), International Society for Human and Animal Mycology (ISHAM), American Board Medical Microbiology (ABMM), de la cual fue Miembro Emérito desde 1987, de la Sociedad Colombiana de Medicina Interna (Miembro Honorario), la Sociedad Colombiana de Parasitología y Medicina Tropical y de la Asociación Colombiana de Infectología (ACIN).

Autora de más de 300 publicaciones científicas y 41 capítulos de libros, su trabajo fue reconocido con cerca de 30 premios y distinciones de diversa índole, entre las que sobresalen: Premio de Ciencias, Fundación Alejandro Ángel Escobar, 1995; VII Premio Nacional al Mérito Científico, Vida y Obra, Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia (ACAC), 1995; condecoración Orden Nacional al Mérito en el grado de Gran Oficial, otorgada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, 2010.



Poseía, además, Doctorados Honoris Causa de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, de la Universidad de Antioquia y de la Universidad Nacional de Colombia.



