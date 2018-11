¿Cómo debe pararse en un bus para no caerse? Un físico lo explica

Seguramente varias veces usted se ha caído o ha estado a punto de caerse cuando va parado en un bus y este frena violentamente o para en algún lugar. En el #ElRetoET de esta semana les explicamos cuál es la mejor posición para evitarlo y cuál es la explicación física de la respuesta.

EL TIEMPO y el físico Giovanny Vargas estuvieron en un bus preguntando a las personas cómo se paran para no caerse. Todos afirmaron que la mejor posición es con las piernas separadas, rodillas rectas y sosteniéndose de las barandas que hay alrededor. Pero casi ninguno supo por qué hacía esto.



Antes de dar la respuesta, mídase y vea si la posición que está tomando cuando va en un bus es la mejor.

Inercia

En algunos casos, como cuando va en Transmilenio, seguramente usted intenta mantener una posición de equilibrio y quedarse quieto cuando el bus frena o arranca, pero no puede hacerlo ¿Por qué?



Según Giovanny Sierra Vargas, Magíster en Ciencias-Física de la Universidad Nacional, esto se debe a nuestra masa y la velocidad que lleva el bus (qué es la misma), lo que en física se conoce cómo Cantidad de Movimiento (p), que es el producto de la masa (m) por la velocidad (v)



p= m•v



Al llevar esta cantidad de movimiento, nuestro cuerpo presenta una resistencia a modificar su estado de movimiento o de quietud (inercia). Es decir, cuando el bus frena nosotros nos movemos hacia adelante con la misma velocidad y con la misma dirección que llevaba el vehículo y cuando arranca no nos quedamos quietos.

Las tres cosas que se deben hacer

Si no se quiere caer en el bus debe contrarrestar los efectos de la cantidad de movimiento aumentando la base de apoyo, bajar el centro de gravedad y agarrarse muy bien. Foto: EL TIEMPO

De acuerdo con Vargas, los efectos de esta cantidad de movimiento se pueden entender al comparar el cuerpo humano con una torre: si esta tiene una base estable la estructura no se caerá, ni se desalineará y se mantendrá en pie.



Por ello, en el caso de ir parado en un Transmilenio lo primero que debe de hacer es tener sus pies firmes en el suelo.



Sin embargo, ese equilibrio no solo lo dan los pies firmes, sino también el centro de gravedad que se encuentra en la pelvis, anterior al sacro en la segunda vértebra sacral S-2 (en las mujeres un poco más abajo) y el cual se proyecta en el centro de los dos pies.



Teniendo en cuenta que los pies no son muy largos y por ello no hay mucha estabilidad, la segunda cosa que debe de hacer es flexionar las rodillas. El equilibrio también aumentará debido a que el centro de gravedad desciende.



Por último, para no caerse se deben tener las piernas separadas, pues así cambiará el tamaño de nuestra base de apoyo. Lo que hace que el centro de gravedad no se desalinee y tenga más estabilidad en el momento en el que el bus esté en movimiento.

Solución

Si no se quiere caer en el bus debe contrarrestar los efectos de la cantidad de movimiento aumentando la base de apoyo (piernas separadas), debe bajar el centro de gravedad (rodillas flexionadas) y agarrarse muy bien.



La mejor posición, según Sierra Vargas, serían nuestros pies firmes, separados, un poco más del ancho de nuestros hombros, las rodillas flexionadas y las manos en la baranda más cercana.



ANDREA HERNÁNDEZ BACCA

EL TIEMPO



