El origen de la especie humana ha sido, quizá, uno de los cuestionamientos más debatidos de la historia. Una de las teorías, es que el Homo Sapiens se originó en África.



(Minciencias: ‘Necesitamos de una transformación institucional’)

Lluis Quintana-Murci, es biólogo y profesor del Instituto Pasteur, hace poco publicó su libro "Humanos" en el que trata el tema de los enigmas del origen de la especie humana. Aquí, Quintana-Murci, apoya la teoría del origen común en África y que por ello todos tenemos genes de este continente dentro de nosotros.



"Venimos todos de África, sin ninguna duda", afirmó el biólogo durante una entrevista con Camilo Egaña en CNN. Sin embargo, el lugar específico dentro del continente que podría ser el génesis de nuestra especie permanece como misterio.



(También: Uno de los telescopios más potentes del planeta sufrió un ciberataque)



Por eso él y varios de sus colegas de la comunidad científica creen que el hombre tuvo origen en diferentes puntos de África. "Es una de las cosas que no sabemos. Por mucho tiempo se pensaba que era que África del este, pero hay recientes publicaciones que mostrarían que nos habríamos podido haber tenido origen en el norte. Lo que yo creo, y la mayoría de la comunidad científica, es que hubo varios puntos de origen de Homo Sapiens en África", afirmó Quintana-Murci durante la entrevista.



El experto plantea el origen de la especie humana hace unos 250.000 años y, afirma, que las diferentes oleadas migratorias fueron las que poblaron los continentes, "Salimos de ese continente hace unos 60.000 años. Hacia Europa y Asia hace unos 50.000 años. Nuestros antepasados atravesaron el estrecho de Bering para llegar a las Américas hace 20.000 años y hay sitios del mundo en le que los humanos llegaron esta mañana, como la Polinesia en la que llegamos hace tan solo 1.000 años".



El científico afirmó a Camilo que no hay pruebas genéticas y biológicas que no hay razas dentro de la especie humana. "Cuando no hay diversidad genética ni cultural, empieza el odio", dice Quintana-Murci.

Más noticias