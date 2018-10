Las bebidas de cola pueden aflojar tornillos, ¿verdad o mito?

Es común escuchar comentarios acerca de los usos que algunas personas le dan a las bebidas de cola, además del principal servicio que es ingerirlas. Algunos dicen usarlas para curar la diarrea y otros para quitar manchas de aceite en la ropa o de óxido. Si no ha oído esto, probablemente si ha visto videos de un experimento de la erupción de bebidas de cola con mentas. Pero, ¿todo eso esto será cierto?

Para quienes siempre han tenido la duda y no han experimentado con estas bebidas, el químico Manuel F. Molina, docente de la Universidad Nacional, lo desafía a descubrir en #ElRetoET qué cosas sí se pueden hacer y cuáles no.

Para conocer la respuesta a este reto, primero se debe tener claro cuáles son las propiedades químicas de las bebidas de cola. El químico Manuel F. Molina dice que son una mezcla de:



🍹 Agua (puede ser un 90% del contenido).

🍹 Azúcar sacarosa, (alrededor del 10% del contenido).

🍹 Edulcorantes como el aspartamo, acesulfamo, ciclamato o sacarina , estevia o sucralosa (Pueden llegar ser hasta unas 600 veces más dulces que el azúcar, por lo cual su cantidad es mínima).

🍹 Color caramelo.

🍹 Aromas naturales de muchas plantas.

🍹 Ácido fosfórico (en cantidades pequeñas, unos 17 mg).

🍹 Dióxido de carbono.

🍹 Cafeína.



Teniendo en cuenta eso, mezclar la cola con mentas sí produce una erupción."En las bebidas de cola existe un equilibrio químico entre el ácido carbónico y el dióxido de carbono; las mentas desplazan este equilibrio hacia el dióxido de carbono, ya que permite que sobre su superficie se formen burbujas, las cuales crecen y se escapan formando efervescencia", explica el químico Manuel F. Molina.



¿Esto también ocurre en el cuerpo? Molina explica que esto sucede en menor escala. "Cuando ingerimos una bebida de cola y mentas se encuentran, pero, al este ser un lugar de mayor concentración ácida que la bebida, el equilibrio químico se desplaza hacia el ácido carbónico". Por tanto, si piensa que su estómago puede explotar, eso no pasará.

El experto aclara los mitos:

¿La cola es capaz de remover manchas en baldosas y restos de óxido? Sí, pero solo superficialmente. El químico asegura que el ácido de la cola (carbónico) es muy débil y de baja concentración para compararse, por ejemplo, con el ácido muriático (ácido clorhídrico, el mismo del estómago) que se usaba para limpiar pisos.



"La bebida puede ayudar por efecto del gas que se escapa, sacando partículas superficiales, pero las partículas bien adheridas se quedaran ahí y solo se perderá la 'plática', es mejor agua y jabón", explica Molina. Es decir, si usted limpia un arete que está oxidado, esto se podrá quitar pero solo ligeramente y en un tiempo volverá a estar igual.



¿Estas bebidas ayudan a curar la diarrea? No. Las propiedades químicas de estas bebidas no curan la diarrea, "ya que tienen un alto contenido de azúcar (alrededor del 10%), que genera aumento del gradiente osmótico en el intestino, logrando que haya agua desde las paredes del intestino hacia la luz del mismo, con lo que produce un exceso de agua que no hace sino empeorar la diarrea", advierte el químico.



¿Estas bebidas ayudan a aflojar tornillos? El químico asegura que solo lo harán con tuercas que estén poco adheridas, con otras lo mejor es el vinagre o el jugo de limón.



¿Limpian manchas de aceite en la ropa? Algunas manchas superficiales, pero, por ejemplo, con aceites de carro químicamente son incompatibles. "Para limpiar aceites existen sustancias que interactúan con las grasas, especialmente diseñadas para ello, las bebidas de cola no son efectivas", dice el experto. Lo mismo ocurre con las manchas del inodoro.



¿Desatascan cañerías? "Por ser soluciones diluidas de ácidos fosfórico y carbónico no son efectivas. Las bebidas de cola pueden destapar una cañería tal como lo hace el agua sola, solo en ciertos casos como en disolver papel o suciedad poco compacta".



Así que ya sabe, si quiere limpiar a profundidad manchas de baldosas, restos de óxidos, de aceite en la ropa, el inodoro o motores de carro es mejor que utilice otros productos.



Por el contrario, si quiere usarlas para algo diferente a refrescarse, puede brillar monedas y preparar alimentos, para eso las propiedades químicas sí lo garantizan.



