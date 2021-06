Ex directores de Colciencias se pronuncian sobre manejo de Minciencias

En una carta dirigida al Presidente de la República, doce ex directores del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (​Colciencias), entidad que se transformó en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, piden que para que esta cartera pueda cumplir con sus objetivos fundacionales debe cumplir con tres factores, entre ellos que en la designación de un ministro se tengan en cuenta además de consideraciones políticas, estrictos criterios de competencia y ética.



Para los firmantes, entre los que se cuenta el fundador y primer director de Colciencias, Alberto Ospina, estas son cualidades esenciales para que el ministro o ministra cuente con el respeto, la confianza y el apoyo generalizado de científicos, empresariado, comunidades, público en general, colegas ministros y otros funcionarios.



"Las capacidades y ética de la persona escogida han de estar por encima de cualquier duda. Las comunidades científicas tienen academias y organismos especializados que pueden dirimir cualquier diferencia de criterio sobre estos aspectos, con imparcialidad, y brindando garantías a las personas y a la sociedad del estricto cumplimiento de las reglas propias de la ética científica", dice el comunicado.



Entre los otros puntos señalados por los ex directores, también hacen mención a que para el éxito del ministerio también es necesario "un diseño del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que involucre y comprometa a todos los sectores , y garantice la integración interministerial en torno de la construcción de una sociedad del conocimiento" y que su financiación corresponda a las necesidades de "un país que está comprendiendo el papel que puede jugar la ciencia, la tecnología y la innovación en asegurar el bienestar de sus ciudadano".



Los firmantes de la carta son:



Alberto Ospina T.

Eduardo Aldana V.

Clemente Forero P.

Fernando Chaparro O.

Álvaro Mendoza A.

Margarita Garrido O.

Ma. del Rosario Guerra

Juan Francisco Miranda M.

Jaime Restrepo C.

Carlos Fonseca Z.

Paula Marcela Arias P.

César Augusto Ocampo R.

El polémico nombramiento

Las declaraciones de los ex directores de Colciencias se dan luego de varios pronunciamientos desde la comunidad científica sobre el nombramiento de Tito Crissien como nuevo Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación debido a su participación en publicaciones relacionadas con plagio y en otras relacionadas con temas de nanopartículas donde no es clara su contribución desde su área de formación como administrador de empresas.



Organizaciones como la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia (AvanCiencia), la Fundación Alejandro Ángel Escobar y el Consejo Nacional de Bioética han hecho llamados a reconsiderar la designación y a aclarar los puntos que han levantado desconfianza entre los científicos y académicos del país.



Alrededor de este tema también se manifestó el senador Iván Darío Agudelo, autor de la ley que le dio vida al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, quien a través de sus redes sociales emitió un comunicado en el que pedía al presidente Iván Duque revisar las manifestaciones de preocupación de la comunidad académica y científica y reconsiderar si continuar o no con la decisión de su nombramiento.



"Fui enfático en que la persona que designe en un cargo tan trascendental para el futuro de la Ciencia, no puede tener duda alguna en su proceder. Si su producción académica genera dudas, no solo impacta en la persona, sino que como lo han expresado los científicos, un ministro controvertido dificultará la colaboración científica y tecnológica en el escenario internacional", le dijo a EL TIEMPO el senador Agudelo.



Para él, el perfil de ministra o ministro de Ciencias debe reunir la actitud científica y la aptitud política. "En lo primero, debe existir un testimonio de vida en bien de la Ciencia, de sus valores, y del proceso que ha adelantado el país en cuanto a sus evoluciones institucionales en el sector Ciencia, Tecnología e Innovación. Y en lo segundo, debe haber toda una serie de competencias y disposición de ánimo que le habilitan para enfrentar las complejidades políticas y administrativas detrás de la decisión de formar parte de un gobierno. Todo lo cual debe estar transversalizado por una ética intachable que brinde confianza y ejemplo a nuestra comunidad científica", explicó Agudelo.

Los científicos piden respuesta

Pero las declaraciones que ha generado el nombramiento de Crissien por parte de científicos y académicos no han obtenido respuesta o no ha sido satisfactoria. Es el caso de la consulta hecha por el profesor emérito de la Universidad de Antioquia, Fanor Mondragón, quien realizó una observación sobre la idoneidad del nuevo ministro al área de talento humano de Minciencias.



La respuesta a dicha consulta fue que Crissien cumple a cabalidad los requisitos de orden constitucional y legal para ser ministro de despacho, tales como ser ciudadano colombiano, mayor de 25 años y sin inhabilidades e incompatibilidades para el cargo.

