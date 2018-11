Lo que dice el ADN de los primeros americanos

Un exhaustivo estudio de ADN antiguo que abarcó los hemisferios norte y sur sugiere que el continente americano fue poblado mediante procesos sumamente complejos, que no pueden explicarse mediante modelos o patrones de dispersión simples.

El estudio, publicado en la revista Science, incluyó un análisis de los genomas americanos antiguos presentes en momias desenterradas en lugares que abarcan desde Alaska, pasando el estado de Nevada, en (Estados Unidos) México y Brasil hasta la Patagonia chilena, para indagar sobre la manera como los primeros pobladores del continente se expandieron por todo su territorio. Si bien la literatura científica ha prestado especial atención al momento y al número de migraciones iniciales en América del Norte y del Sur, ha habido menos interés en la expansión posterior en todo el continente americano.



Estudios genómicos anteriores habían sugerido que las primeras poblaciones de americanos se separaron de sus ancestros siberianos y asiáticos orientales hace casi 25.000 años y se dividieron en distintas poblaciones de América del Norte y América del Sur unos 10.000 años después.



Sin embargo, la expansión de esos primeros habitantes sigue siendo un tema polémico y difícil de entender a partir del análisis de las poblaciones actuales. Víctor Moreno-Mayar, investigador del Museo de Historia Natural de Dinamarca, vinculado a la Universidad de Copenhague, secuenció junto con sus colegas los genomas de 15 personas de la Edad de Hielo que habitaron distintos lugares de América, seis de ellos con más de 10.000 años.



Los resultados revelan una imagen compleja de la expansión y diversificación de la población. Según Moreno-Mayar, “las personas se dispersaron rápidamente, aunque de manera desigual, a lo largo de América, y se dividieron en múltiples poblaciones, algunas de las cuales no se conocían antes de este análisis, visible únicamente en el registro genético”.



Curiosamente, los autores identificaron la presencia de una población del Pleistoceno Tardío (alrededor de 11.700 años) con ascendencia de Australasia solo evidente en América del Sur, que no dejó rastros genéticos aparentes en América del Norte.



Además, los autores encontraron evidencia de una expansión poblacional mesoamericana más pequeña, evidente a través de una mezcla geográficamente extendida de material genético. Si bien los resultados del estudio llenan algunos vacíos sobre la visión actual de los primeros pobladores del continente y revelan una historia compleja de la población, los autores señalan que es probable que la población de las Américas sea aún más complicada, como lo demuestra la identificación de grupos desconocidos.



La adaptación andina



En un estudio diferente publicado en Science Advances, el cual se centra en la prehistoria genética de los Andes suramericanos, John Lindo y sus colegas de la Universidad de Chicago encontraron que la adaptación genética y cultural a los extremos entornos andinos de gran altitud, en los primeros pobladores de la región y en aquellos que se encontraron con los europeos, fue un proceso complejo, aunque rápido.



La evidencia arqueológica sugiere que la primera ocupación humana permanente de las tierras altas andinas comenzó hace más de 12.000 años. Debido a las tensiones propias de vivir en grandes alturas, como las bajas temperaturas, el bajo nivel de oxígeno y la fuerte radiación UV, la investigación ha sugerido que las presiones selectivas sobre los genes humanos y los procesos sociales condujeron a adaptaciones biológicas y sociales únicas.



Aun así, la genética de las poblaciones andinas de las tierras altas no se comprende bien. Para explorar más a fondo la historia poblacional de los montañeses andinos, los investigadores compilaron una serie de tiempo de genomas antiguos, derivados de restos arqueológicos que abarcan tres períodos culturales distintos, que datan de hace 6.800 a 1.400 años. Estas secuencias se compararon con otras de las poblaciones suramericanas prehistóricas y modernas tanto de las tierras bajas como de las altas, así como con las secuencias de los antiguos nativos americanos.



El análisis de los científicos sugiere que las poblaciones permanentes de las tierras altas se establecieron en los Andes hace 9.200 y 8.200 años.



Sorprendentemente, dicen los autores, los rasgos genéticos modificados debido a factores estresantes en el ambiente no incluían genes relacionados con la adaptación a la hipoxia (deficiencia de oxígeno). Más bien, los genes asociados con la sangre y el corazón probablemente fueron modificados, un hallazgo que confirma hipótesis de que los andinos nativos pueden haberse adaptado a grandes alturas mediante modificaciones cardiovasculares.



