¿Por qué los cocodrilos casi no han cambiado desde los dinosaurios?

Un nuevo estudio explica cómo un patrón de evolución de "inicio y parada", gobernado por el cambio ambiental, podría explicar por qué los cocodrilos han cambiado poco desde la era de los dinosaurios.



Los cocodrilos de hoy se parecen mucho a los del período Jurásico hace unos 200 millones de años. También hay muy pocas especies vivas en la actualidad, solo 25. Otros animales, como las lagartijas y las aves, han logrado una diversidad de muchos miles de especies en la misma cantidad de tiempo o menos.

La prehistoria también vio tipos de cocodrilos que no vemos hoy en día, incluidos gigantes tan grandes como dinosaurios, herbívoros, corredores rápidos y formas serpentinas que vivían en el mar.



En la nueva investigación, publicada en la revista 'Nature Communications Biology', los científicos explican cómo los cocodrilos siguen un patrón de evolución conocido como "equilibrio puntuado".



El ritmo de su evolución es generalmente lento, pero en ocasiones evolucionan más rápidamente porque el entorno ha cambiado. En particular, esta nueva investigación sugiere que su evolución se acelera cuando el clima es más cálido y que su tamaño corporal aumenta.



El autor principal, el doctor Max Stockdale de la Facultad de Ciencias Geográficas de la Universidad de Bristol, dijo en un comunicado: "Nuestro análisis utilizó un algoritmo de aprendizaje automático para estimar las tasas de evolución. La tasa de evolución es la cantidad de cambio que ha tenido lugar durante un período de tiempo determinado que podemos calcular comparando las medidas de los fósiles y teniendo en cuenta su antigüedad.



"Para nuestro estudio, medimos el tamaño corporal, que es importante porque interactúa con la rapidez con que crecen los animales, la cantidad de alimento que necesitan, el tamaño de sus poblaciones y la probabilidad de que se extingan".



Los hallazgos muestran que la diversidad limitada de cocodrilos y su aparente falta de evolución es el resultado de una tasa de evolución lenta. Parece que los cocodrilos llegaron a un plan corporal que era lo suficientemente eficiente y versátil como para que no necesitaran cambiarlo para sobrevivir.



Esta versatilidad podría ser una explicación de por qué los cocodrilos sobrevivieron al impacto del meteoro al final del período Cretácico, en el que perecieron los dinosaurios. Los cocodrilos generalmente prosperan mejor en condiciones cálidas porque no pueden controlar su temperatura corporal y requieren el calor del medio ambiente.



El clima durante la era de los dinosaurios era más cálido de lo que es hoy, y eso puede explicar por qué había muchas más variedades de cocodrilos de las que vemos ahora. Poder extraer energía del sol significa que no necesitan comer tanto como un animal de sangre caliente como un pájaro o un mamífero.



Stockdale agregó: "Es fascinante ver que hay una intrincada relación entre la tierra y los seres vivos con los que la compartimos. Los cocodrilos aterrizaron en un estilo de vida que era lo suficientemente versátil como para adaptarse a los enormes cambios ambientales que han tenido lugar desde entonces, cuando los dinosaurios estaban alrededor".



El siguiente paso de la investigación del equipo es descubrir por qué algunos tipos de cocodrilos prehistóricos se extinguieron y otros no.



EUROPA PRESS