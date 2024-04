Mercurio, Venus, y quizás la Tierra, desaparecerán del sistema solar, según estudio

Un reciente estudio publicado en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society planteó una predicción que proyecta un escenario impactante para nuestro sistema solar dentro de cinco mil millones de años.

Según esta investigación, es seguro que Mercurio y Venus, y posiblemente la Tierra, enfrentarán su destino final siendo aplastados y engullidos por el Sol.

El estudio, liderado por un equipo internacional de astrofísicos, ha arrojado nuevas predicciones sobre el destino de nuestro sistema planetario una vez que el Sol agote su energía.

“No está claro si la Tierra puede o no moverse lo suficientemente rápido antes de que el sol pueda alcanzarla y quemarla, pero [si lo hace] la Tierra [todavía] perdería su atmósfera y océano y no sería un lugar muy agradable para la vida”, explicó el profesor Boris Gaensicke, de la Universidad de Warwick, en un comunicado.

En caso de que la Tierra sea engullida por el Sol junto con Mercurio y Venus, esto dejaría a Marte y a los cuatro gigantes gaseosos orbitando alrededor de lo que sería finalmente una enana blanca.

El destino de asteroides y lunas más pequeños sería aún más sombrío, ya que se espera que sean destrozados y convertidos en polvo antes de caer en la estrella moribunda, según indican los investigadores.

En la actualidad, el Sol se encuentra en la fase de fusión de hidrógeno en su núcleo. Sin embargo, una vez que este combustible se agote, experimentará una expansión y se transformará en una gigante roja.

Finalmente, llegará a su etapa final como una enana blanca, característica distintiva de las estrellas al haber consumido todo su combustible.

El estudio de las enanas blancas proporciona una visión valiosa sobre la formación y evolución estelar. Los científicos observaron que cuando los asteroides, lunas y planetas se acercan a estas estrellas, su enorme gravedad los desgarra en pedazos cada vez más pequeños, que eventualmente se convierten en polvo y caen dentro de la enana blanca.

“Investigaciones anteriores habían demostrado que cuando los asteroides, lunas y planetas se acercan a las enanas blancas, la enorme gravedad de estas estrellas desgarra estos pequeños cuerpos planetarios en pedazos cada vez más pequeños”, afirmó el Dr. Amornrat Aungwerojwit, de la Universidad Naresuan en Tailandia.

Durante las colisiones, estos fragmentos terminan desintegrándose en polvo, el cual posteriormente se precipita hacia la enana blanca. Este fenómeno proporciona a los investigadores información crucial para determinar la composición de los cuerpos planetarios originales.

En este nuevo estudio, los científicos examinaron las variaciones en el brillo de las estrellas durante un período de 17 años, lo que arrojó luz sobre la transformación de estos fragmentos. La investigación se enfocó en tres enanas blancas distintas, cada una con un comportamiento único.

“El simple hecho de que podamos detectar restos de asteroides, tal vez lunas o incluso planetas que giran alrededor de una enana blanca cada dos horas es bastante alucinante, pero nuestro estudio muestra que el comportamiento de estos sistemas puede evolucionar rápidamente”, señaló El profesor Gaensicke.

La primera enana blanca analizada (ZTF J0328-1219) parecía mantener su estabilidad y haber mantenido un comportamiento constante en los últimos años. Sin embargo, los investigadores descubrieron evidencia de un evento catastrófico significativo alrededor de 2010.

Por otro lado, se observó que otra estrella (ZTF J0923 4236) experimenta oscurecimientos irregulares cada dos meses y muestra una variabilidad caótica en escalas de tiempo de minutos durante estos períodos de menor luminosidad, antes de recuperar su brillo habitual.

