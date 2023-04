Las polillas son polinizadores más eficientes durante la noche que los polinizadores que vuelan de día, como las abejas, encuentra una nueva investigación publicada en la revista PLOS ONE.



En medio de la preocupación generalizada por la disminución de insectos polinizadores silvestres como las abejas y las mariposas, los investigadores de la Universidad de Sussex descubrieron que las polillas son polinizadores particularmente vitales para la naturaleza.

Al estudiar 10 sitios en el sureste de Inglaterra a lo largo de julio de 2021, los investigadores descubrieron que el 83 por ciento de las visitas de insectos a las flores de zarzas se realizaron durante el día. Si bien las polillas hicieron menos visitas durante las noches de verano más cortas, alcanzando solo el 15 por ciento de las visitas, pudieron polinizar las flores más rápidamente.



Como resultado, los investigadores concluyeron que las polillas son polinizadores más eficientes que los insectos voladores diurnos como las abejas, que tradicionalmente se consideran "trabajadores". Si bien los insectos que vuelan durante el día tienen más tiempo disponible para transferir el polen, las polillas hacían una importante contribución durante las cortas horas de oscuridad.

Las polillas son grandes polinizadoras. Foto: PxHere

La profesora Fiona Mathews, profesora de Biología Ambiental en la Universidad de Sussex y coautora de esta última investigación, dice en un comunicado: "Las abejas son, sin duda, importantes, pero nuestro trabajo ha demostrado que las polillas polinizan las flores a un ritmo más rápido que los insectos que vuelan durante el día. Lamentablemente, muchas polillas están en grave declive en Gran Bretaña, lo que afecta no solo la polinización sino también el suministro de alimentos para muchas otras especies, desde murciélagos hasta aves. , y seremos recompensados con una cosecha de moras. ¡Todos son ganadores!"



Los investigadores estudiaron la contribución de los insectos nocturnos y no nocturnos a la polinización de la zarzamora. Monitorearon la cantidad de insectos que visitaban las flores usando cámaras trampa y calcularon cómo de rápido se depositaba el polen en diferentes momentos del día al evitar experimentalmente que los insectos visitaran algunas flores pero no otras.



Además, el estudio indica la importancia de la zarza, un arbusto ampliamente considerado como desfavorable y que se elimina de forma rutinaria, pero que de hecho es crítico para los polinizadores nocturnos.



Los insectos polinizadores son una parte vital de muchas comunidades ecológicas y una parte muy importante del ecosistema natural. Los polinizadores permiten que las plantas produzcan frutos, produzcan semillas y se reproduzcan. Esto a su vez proporciona alimento y hábitat para una variedad de otras criaturas. Entonces, la salud de nuestros ecosistemas está fundamentalmente ligada a las abejas y otros polinizadores. Sin embargo, debido en gran parte al cambio climático y la agricultura intensiva, existe una disminución generalizada de polinizadores silvestres.



Esta investigación muestra que tanto los polinizadores que vuelan de noche como los que vuelan de día deben protegerse para permitir que florezcan los ecosistemas naturales. Como resultado, los investigadores también están pidiendo al público del Reino Unido que haga su parte para proteger a las polillas plantando flores blancas, cultivando parches de maleza y hierba áspera, y apagando las luces nocturnas.



EUROPÄ PRESS