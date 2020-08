Estudio dice que repelente para insectos puede matar al coronavirus

De acuerdo con un estudio publicado por científicos del Laboratorio de Ciencia y Tecnología de Defensa británico, el citriodiol, componente proveniente del eucalipto e incluido en algunos repelentes, podría ser utilizado para combatir el coronavirus.



El Ministerio de Defensa británico compartió un comunicado de ocho páginas en el que explica que "en un ensayo estándar, mezclar la suspensión de virus con el repelente Mosi-guard dio como resultado una reducción del coronavirus".

​

De igual manera, en el documento se expone el método utilizado por los científicos para las pruebas.



"El producto se aplicó directamente al SARS-CoV-2 en forma de gota y sobre una piel sintética de látex. En ambos casos, fue efectivo contra el virus".



Según la página del repelente utilizado en la prueba, Mosi-guard, el citriodiol proviene del aceite de las hojas del árbol de eucalipto critriodora y se obtiene mediante un proceso de destilación al vapor.



En el programa de televisión 'Good Morning Britain', el médico experto Hilary Jones hizo referencia al estudio.



"Los militares han estado usando el aerosol para matar el virus, pero esto no debe reemplazar las mascarillas, el distanciamiento social y el lavado de manos. El aerosol puede ofrecer otra capa de protección".



De acuerdo con un reporte de 'The Guardian', publicado el 26 de agosto, el secretario de Defensa británico, Ben Wallace, corroboró la información acerca del uso del aerosol por parte de los militares, y dijo que este producto no produce ningún tipo de daño o efecto secundario.



El Reino Unido es uno de los países más afectados por el coronavirus en Europa. Según cifras de la Universidad Johns Hopkins, ya cuenta con más de 332.000 personas contagiadas y más de 41.500 muertes.

