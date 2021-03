Estos son los animales en los que OMS busca el origen del covid

Del pangolín al tejón turón, pasando por la serpiente, la búsqueda del animal que transmitió el coronavirus al hombre sigue abierta después del último estudio de expertos chinos y de la OMS, que no deja claro cuál actuó de vector en la enfermedad.





Los expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sospechan que el

tejón turón es uno de los posibles intermediarios en la transmisión del coronavirus de los murciélagos a los humanos, pero ¿qué es este animal poco conocido?

Un estudio genético de la revista de la Academia China de las Ciencias halló que el coronavirus, detectado en Wuhan, estaba relacionado con una variante que existe en murciélagos. Foto: iStock

En su informe, estos expertos evocan en la página 96 una lista de animales que podrían haber desempeñado el papel de vector, desde gatos, conejos o visones, hasta especies menos comunes como pangolines. El informe también cita la civeta y al

tejón turón, dos especies que eran portadoras del SARS a principios de los años 2000 en la provincia china de Cantón (sur).



El murciélago

Los científicos acusaron rápidamente al murciélago de estar en el origen del coronavirus cuando surgió a finales de 2019. Un estudio genético de la revista de la Academia China de las Ciencias en enero de 2020 halló que el coronavirus, detectado en la ciudad china de Wuhan, estaba estrechamente relacionado con una variante que existe en murciélagos, que sería el "huésped nativo".



Pero, de hecho, los murciélagos son huéspedes de muchas otras variantes del coronavirus. Los científicos apuntan, sin embargo, que el covid-19 debe de haber sido transmitido por alguna otra especie, todavía no identificada, conocida como "huésped intermediario".



El 26 de mayo, la OMS dijo que los trabajadores holandeses que supuestamente habían sido infectados por los visones podrían ser los primeros casos conocidos de transmisión animal a humanos. Foto: iStock

La serpiente y otros...

Un estudio publicado poco después en el Journal of Medical Virology identificó a las serpientes como posibles intermediarias. Pero la hipótesis fue rápidamente descartada por otros expertos convencidos de que el vector es probablemente un mamífero, como en el caso del SRAS, que fue una civeta, un pequeño mamífero muy apreciado en China por su carne.



El pangolín



Investigadores en la Universidad de Agricultura del Sur de China señalaron en febrero de 2020 que el pangolín, un mamífero con escamas, en peligro de extinción, podría ser el "eslabón perdido" entre los murciélagos y los humanos. Este insectívoro nocturno fue uno de los animales silvestres que se vendían en el mercado de Huanan en la ciudad de Wuhan, con el que se relacionan los primeros casos de covid-19.



Gatos y perros vulnerables



Visones bajo sospecha

Las sospechas también han recaído en los visones, que son criados por su valiosa piel. El 20 de mayo, las autoridades holandesas dijeron que estos pequeños mamíferos podrían haber transmitido el coronavirus a un trabajador de una granja de visones en Holanda.



El 26 de mayo, la OMS dijo que los trabajadores holandeses que supuestamente habían sido infectados por los visones podrían ser los primeros casos conocidos de transmisión animal a humanos.



En otros países de la Unión Europea, como Dinamarca, Francia, Grecia, Italia, Lituania, España y Suecia, así como en Estados Unidos, se detectaron casos de covid-19 en granjas de visones.



En julio, decenas de miles de estos animales fueron sacrificados en Holanda y cerca de 100.000 en una granja en Aragón, España. El gobierno danés ordenó a principios de noviembre el sacrificio de más de 15 millones de visones. Copenhague advirtió que la mutación a través de los visones, conocida como "Grupo 5", podría amenazar la eficacia de una futura vacuna.



El visón, el pangolín... pero también el conejo, el mapache, el gato doméstico, la civeta o el tejón turón. Hay una multitud de posibles "huéspedes intermediarios" en el último informe de los expertos chinos y de la OMS. Incluso mencionan otras hipótesis, como la transmisión a través de la carne congelada.

El tejón turón, el conejo o el mapache

El nombre del tejón turón es en sí mismo explicativo. Es un miembro de los mustélidos ('Mustelidae'), la familia de mamíferos que incluye comadrejas, tejones, hurones, nutrias, turones y visones.



Con una longitud de en torno a los 33-43 centímetros y forma alargada es similar a los hurones. Su peso es de 1 a 3 kilos. Pero también tienen marcas blancas en la cabeza y una raya en el lomo, unos rasgos comunes a varias especies de tejones.



El tejón turón se parece a una civeta de las palmeras que, aunque no es un mustélido, fue identificado como un vector entre los murciélagos y humanos en el brote del SRAS de 2003. -



¿Dónde se encuentra?



El tejón turón tiene cinco subespecies identificadas: de Borneo, china, de Java, birmana y vietnamita. La subespecie china --'Melogale moschata'-- es la más extendida y se puede encontrar hasta en el estado indio de Assam, el sur de China o la isla de Taiwán. Tienen hábitats diversos y se encuentra en los bosques subtropicales y en los pastizales.



¿Cómo es?



Es más activo al atardecer y en la noche, tiene una dieta omnívora de semillas, frutos y nueces así como insectos, gusanos y pequeños anfibios. Sus afiladas garras le permiten encaramarse -y dormir- en los árboles. También se defiende de las amenazas emitiendo una secreción olorosa por las glándulas anales cuando está en pánico.



¿Está en peligro?



No, actualmente está en la categoría "menos afectados" de la Lista Roja de la ONU. Aunque a veces se caza por su piel, el tejón turón no está sometido a ninguna presión. A diferencia de muchas especies, se adapta bastante bien a la presencia humana en su hábitat.



Un estudio de los tejones turón realizado a mediados de la década de 1990 cerca de un pueblo en el sureste de China mostró que los animales suelen utilizar las pilas de leña y de piedras para descansar y cazan para comer en campos de arroz, de soja, algodón o de hierba. Los ganaderos suelen apreciar a estos animales ya que acaban con las plagas y no suelen atacar a los pollos o al ganado.