Estos congresistas votaron 'no' a aumentar el presupuesto de Minciencias

Anoche se definió finalmente el Presupuesto General de la Nación para el año 2024 tras más de nueve horas de debate en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes.



Aunque se contará con un incremento del 19 por ciento sobre el presupuesto de 2023, como se había dejado entrever desde el proyecto de ley, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación no solo se mantiene como la que menos dinero recibe en el país, sino que sufrirá un recorte sustancial para el próximo año.



Con $399.000 millones de pesos asignados, presenta una reducción del 22,6 por ciento, si se compara este monto con el que la cartera obtuvo en el PGN-2023 con la adición presupuestal (516.000 millones).

La decisión se mantuvo en el Congreso de la República, a pesar de que representantes a la Cámara de diferentes sectores políticos intentaron que se incluyera una adición presupuestal para ciencia por 150.000 millones de pesos con la intención de cubrir el impacto de la inflación en el presupuesto de Minciencias y preservar su capacidad financiera.

Sin embargo, la propuesta no encontró el apoyo suficiente entre el legislativo para convertirse en una realidad. En el Senado la propuesta se hundió por dos votos, con la mayoría de los miembros del Pacto histórico en oposición.

Entre los nombres que se puede corroborar que votaron en contra de la propuesta mediante voto electrónico encontramos:

-María José Pizarro (Mais)

-Iván Leonidas Name (Alianza Verde)

-Lidio Arturo García Turbay (Partido Liberal)

-Juan Diego Echavarría Sánchez (Partido Liberal)

-Fabio Raúl Amín Saleme (Partido Liberal)

-Claudia María Pérez Giraldo (Partido Liberal)

-Laura Esther Fortich Sánchez (Partido Liberal)

-Carlos Andrés Trujillo González (Partido Conservador)

-Germán Alcides Blanco Álvarez (Partido Conservador)

-José David Name Cardozo (Partido de la U)

-Alfredo Rafael Deluque Zuleta (Partido de la U)

-John Moises Besaile Fayad (Partido de la U)

-José Alfredo Gnecco Zuleta (Partido de la U)

-Juan Carlos Garcés Rojas (Partido de la U)

-Norma Hurtado Sánchez (Partido de la U)

-Antonio José Correa Jiménez (Partido de la U)

-Julio Elías Chagüi Flórez (Partido de la U)

-Inti Raúl Asprilla Reyes (Alianza Verde)

-Martha Isabel Peralta Epieyú (Mais)

-Ariel Fernando Ávila Martínez (Alianza Verde)

-Alex Xavier Floréz Hernández (Colombia Humana)

​-Julio César Estrada Cordero (Mais)

-Isabel Cristina Zuleta López (Colombia Humana)

-Gloria Inés Flórez Schneider (Colombia Humana)

-Yuly Esmeralda Hernández Silva (Colombia Humana)

-Pedro Hernando Flórez Porras (Polo Democrático)

-Paulino Riascos Riascos (Alianza Democrática Amplia)

​-Piedad Córdoba (Poder Ciudadano)

-Imelda Daza Cotes (Comunes)

-Aida Yolanda Avella Esquivel (UP)

-Aida Marina Quilcué Vivas (Mais)

-Polivio Leandro Rosales Cadena (Autoridades Indígenas de Colombia)

​-Julián Gallo Cubillos (Comunes)

-Sandra Ramírez Lobo Silva (Comunes)

-Omar de Jesús Restrepo Correa (Comunes)

Según explica la representante Jennifer Pedraza, quien lideró la propuesta, ante la negativa que tuvo en Senado, que no volverá a sesionar hasta después de las elecciones, desde Cámara no podía aprobarse tampoco al no tener tiempo para conciliar esas diferencias.

Por dos votos se hundió la propuesta de aumentar el presupuesto de @MincienciasCo. La mayoría de los senadores del @PactoHistorico se opusieron. En campaña prometieron 0,5% del PIB para este sector.



Prometer para llegar, y una vez arriba... olvidar lo prometido. @petrogustavo pic.twitter.com/fb5GjNacLU — Jennifer Pedraza Sandoval (@JenniferPedraz) October 18, 2023

La congresista señala también que la propuesta inicial, que se negó en reuniones de ponentes, era por 350.000 millones. "La idea era devolverle a Minciencias el poder adquisitivo más alto que tuvo, como si tomáramos el presupuesto con el que contó en el 2012 y se lo actualizáramos con la inflación al día de hoy".

Cabe recordar que desde su transformación de Departamento Administrativo como Colciencias -la cual se hizo a costo cero- su presupuesto no ha despegado. En el 2013 el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias) contó con un presupuesto de 430.150 millones, el más alto que ha tenido en la última década (hasta la adición presupuestal del 2023), y en 2012 se le destinaron 425.192 millones. Estas son las dos cifras más significativas que se registraron desde el 2010, de acuerdo con datos del portal La ciencia en cifras, de Minciencias.

Paradójicamente el 2020, el año de la pandemia y en el que Colciencias se convirtió en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, también fue el momento en el que su presupuesto se ha visto más recortado. De 350.969 millones que le fueron destinados en 2019 pasó a 270.046 millones. Aunque para 2021 se recuperó, recibiendo 410.851 millones, para el 2022 fue de los grandes perdedores en la repartición del Presupuesto General de la Nación, con un recorte del 20 por ciento.

La respuesta de Minciencias

Yesenia Olaya, nueva ministra de Ciencia. Foto: Cristian Garativo / Presidencia de la República

La deuda con la ciencia persiste, desde lo público y lo privado. Pese a las recomendaciones hechas en 2019 por la Misión Internacional de Sabios de alcanzar para 2028 el 1,8 por ciento de inversión total en I+D como porcentaje del Producto Interno Bruto (donde la inversión pública debe ser 0,8 % y la privada de 0,4 %) hasta ahora solo hemos llegado al 0,21 % (2022), de acuerdo con cifras de Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología.



En los últimos seis años el país ha registrado un promedio de inversión del 0,3 por ciento del PIB en investigación y desarrollo, según datos del Banco Mundial, de acuerdo con el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana. Mientras en promedio los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) destinan a este fin 2,9 por ciento de su PIB.

Esto es increíble. Cuando el partido de gobierno era oposición, marchó al lado de estudiantes y profesores exigiendo -y logrando- mayores recursos para Ciencia y Educación. Hoy, como gobierno niega los recursos para el sector. ¿Por qué @PactoHistorico? https://t.co/vuqV4Xmx33 — Gabriela Delgado (@gabydel) October 19, 2023

Sin embargo, la respuesta desde el ministerio sobre la reducción de su presupuesto dentro del PGN es que "la cartera cuenta con presupuestos que provienen de distintas fuentes como el Sistema General de Regalías y los beneficios tributarios, entre otros, que permiten la inversión transversal en el sector Ciencia, Tecnología e Innovación (en adelante CTeI) a nivel nacional".

Según señaló la ministra Yesenia Olaya, 5,8 billones de pesos se ejecutarán para ciencia en 2024, entre ellos 0,4 billones son de inversión; 2,5 billones serán de beneficios tributarios y 2,9 billones de recursos del Sistema General de Regalías.

Pero incluso la misma ministra ha reconocido en entrevista con este diario que fortalecer los fondos de la cartera es necesario para robustecer el funcionamiento y la estabilidad del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

A finales de abril, cuando llegó a la dirección de la cartera de Ciencia, Olaya señaló que conseguir que el ministerio tuviera una mayor participación en el Presupuesto General de la Nación era uno de los desafíos más importantes.

"Tenemos que fortalecer las relaciones con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), con el Ministerio de Hacienda, revisar muy bien cuál ha sido la ruta de inserción de la ciencia en Colombia para responder a las necesidades del país. Porque si un país no ha priorizado la ciencia como un eje transversal de transformaciones, es muy difícil avanzar hacia una mayor ejecución presupuestal", dijo la ministra.

Además, señaló en esa entrevista que para mejorar la eficiencia en la ejecución de recursos de Minciencias se iba a reestructurar la operación de la cartera, pasando de 12 proyectos de inversión a cuatro proyectos que serán radicados el 30 de abril ante el DNP. "Estos proyectos responden a las necesidades de un presupuesto para 2024 de 1,7 billones de pesos solicitado a Minhacienda".

El Gobierno de @petrogustavo @MincienciasCo, si cuenta con presupuesto de inversión para la #Ciencia, este año como ente rector del sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación del país, contará con recursos por $5.8 billones, distribuidos así: — Yesenia Olaya Requene (@YeseniaOlayaR) October 19, 2023

¿Son suficientes las regalías?

Lo cierto es que el argumento de las regalías ha sido reiterado por todos los ministros que han pasado por esta joven cartera, que entró en funcionamiento en el 2020. Pese a esto, desde la comunidad científica el reclamo permanente es que el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, que recibe el 10 por ciento de los ingresos del Sistema General de Regalías- es de difícil acceso para los investigadores del país, que deben presentarse constantemente a convocatorias para conseguir recursos, y desconoce los largos procesos de la ciencia, que en muchas ocasiones no generan resultados instantáneos, como muchas veces se espera en lo público.

Así lo explica el profesor de la Universidad de Antioquia, Fanor Mondragón, asesor del proyecto de ley que creó el Ministerio de Ciencia. "La ciencia necesita un presupuesto fijo que debe ser robusto. La investigación requiere de muchísimo dinero. Las regalías, a pesar de que son para ciencia y tecnología, están en manos del Ocad y son los gobernadores quienes orientan esos dineros", manifiesta el docente, quien es miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

El académico, que también plantea que hubo una falta de gestión por parte de la ministra a la hora de reclamar una distribución diferente en el PGN, explica que los formatos requeridos para acceder a regalías desconoce que "la investigación es una inversión en el riesgo que puede ser positiva o negativa" y es incierta porque está basada en recursos finitos y fluctuantes como son los productos mineros energéticos.

REDACCIÓN CIENCIA

