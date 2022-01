La naturaleza sigue dando sorpresas, ahora una insólita especie es capaz de vivir 18 minutos sin oxígeno y sin sufrir daños en sus órganos. Se trata de nada más y nada menos que del ratopín rasurado o rata topo desnuda, la cual cuenta con un origen africano.



El estudio y los hallazgos fueron publicados en la revista ‘Science’ bajo el nombre de: ‘La glucólisis impulsada por la fructosa apoya la resistencia a la anoxia en la rata topo desnuda’.

Además de esta impresionante cualidad, el ratopín es capaz de vivir 10 veces más que otros roedores y en pocas ocasiones desarrolla enfermedades terminales como el cáncer.



Según ‘National Geographic’, estos animales cuentan con características fascinantes que están siendo estudiadas por los científicos. Es más, según el citado portal, la investigación de esta especie ayudaría a mejorar las condiciones de los seres humanos.



El ratón se alimenta de uvas, pero su dieta habitual son patatas, frutas y verduras. Foto: University of Illinois at Chicago, UIC.

Características del ratopín rasurado

Este roedor es el único mamífero que tiene sangre fría. Debido a su ausencia de pelo, el animal tiene una grasa que lo mantiene caliente, así que, debe regular su temperatura con la sangre.



Además, tiene una resistencia impensable contra el cáncer. Según ‘National Geographic’, la rata topo desnuda tiene un gen llamado p16 “que impide que las células se dividan cuando entran en contacto con otras células”.



Por último, se ha encontrado que esta especie no muere por envejecimiento, claro que no es literal, pues estos animales no son inmortales. Sin embargo, su metabolismo es demasiado lento, por lo que, las principales causas de muerte son la depredación y las enfermedades.

El ratopín rasurado se encuentra en África. Foto: iStock

Lo que dice el estudio

Gary Lewin, del Centro de Medicina Molecular Max Delbrück, y quien fue uno de los directores del estudio, le explicó a la cadena de noticias ‘CNN’ que "las ratas topo desnudas son animales muy sociables y típicamente viven en colonias subterráneas de más de 200 especímenes en el este de África".



Por lo general, esta especie vive en madrigueras sumamente pequeñas y al ser un roedor tiende a reproducirse constantemente.



Por lo tanto, debido a la gran cantidad de ratas que viven en un mismo lugar, el ratopín se acostumbró a vivir con carencia de aire.



Los investigadores realizaron estudios en ambientes de 5 % de oxígeno, algo que podría llegar a matar una persona. Es más, según señaló Lewin, "cualquier cosa menos de 10 % es mortal para los humanos".

El ratopín rasurado se acostumbró a vivir con ausencia de oxigeno debido a sus condiciones de vida. Foto: iStock

Luego, experimentaron con los animales en ambientes con ausencia total de oxígeno. De manera insólita los roedores “rápidamente se durmieron (…) Entraron en un estado de animación suspendida, un tipo de coma, y sobrevivieron así durante 18 minutos", explicó Lewin.



Cuando restauraron el ambiente normal, las ratas topo volvieron a su estado natural sin ninguna afección de salud.



Sin embargo, lo realmente sorprendente fue lo que descubrieron los científicos con el experimento.



Resulta que estos animales tienen un sistema metabólico con base en la glucosa. Según la cadena ‘CNN’, la glucosa necesita del oxígeno para que el cuerpo siga funcionando.



Pero, existe otro tipo de metabolismo que se da con base en la fructosa. Este, por el contrario, no necesita oxígeno. Así que el ratopín, es la única especie que ha logrado cambiar el sistema metabólico a su conveniencia.

¿Qué viene para los humanos?

Después de este insólito descubrimiento, la pregunta que se plantean los científicos es si es posible que un humano pueda vivir sin oxígeno.



Gary Lewin tiene la misma inquietud. Los humanos somos productores de fructosa, el hígado es el encargado de fabricarla.



"La pregunta es si podemos hacer que el cuerpo humano cambie a un metabolismo a base de fructosa cuando el suministro de oxígeno sea bajo" concluyó el experto.

