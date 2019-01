Bogotá celebrará los cien años de la Unión Astronómica Internacional

Este año, la Unión Astronómica Internacional (UAI), organismo que reúne a astrónomos profesionales de todo el mundo, quienes se encargan de establecer estándares internacionales, tomar decisiones e impulsar esta ciencia en todo el mundo, cumple 100 años desde su fundación y las celebraciones se llevarán a cabo durante todo el 2019.

La primera de estas actividades tendrá lugar esta semana, con el evento ‘100 horas de astronomía’, que se desarrollará en varios países entre el 10 y el 13 de enero. En Colombia, diferentes ciudades tomarán parte de esta iniciativa con reuniones que tendrán como principal fin la enseñanza de la astronomía con distintos talleres dictados por astrónomos profesionales y aficionados.



En Bogotá, por ejemplo, el Jardín Botánico será el punto de encuentro de 'Todos bajo un mismo cielo', una actividad liderada por organizaciones como La Universidad Nacional, la Universidad de los Andes, la Universidad del Bosque, la Universidad Sergio Arboleda y la Universidad Distrital, entre otras, las cuales se darán cita para ofrecer al público general observaciones astronómicas, exhibiciones de astrofotografía y conversatorios.



A continuación, las actividades que los visitantes podrán disfrutar en el Jardín Botánico de Bogotá, el próximo sábado desde las 10:30 a.m. hasta las 7:30 p. m.. El costo de la entrada es de $2.700 para los adultos, y de $1.400 para los niños.



Charlas



El eclipse de luna del 21 de enero: Aprende sobre los diferentes tipos de eclipses que pueden ocurrir, sus causas, sus características, cómo observarlos y qué esperar de ellos, con Walter Ocampo – ACDA. Hora: 11:30 a.m.



La línea del tiempo del Universo: Viaja por los momentos más importantes de evolución del Universo desde el Big Bang hasta nuestros días, con Sergio Lleras – Astroséneca. Hora: 2:00 p.m.



Entre estrellas y planetas, la pieza faltante: Conoceremos sobre los objetos que nacen como estrellas pero mueren como planetas, con María Batista - Observatorio Universidad de los Andes. - Hora: 3:00 p.m.



Historia de la Gravitación y Cosmología: Descubre cómo actúa esta poderosa fuerza de atracción y cómo afecta a los objetos en el Universo, con Daniel Molano - Observatorio Universidad Sergio Arboleda. Hora: 4:00 p.m.



Talleres



Manualidades para niños. Hora: Cada 45 minutos, desde las 10:30 a.m.



Observación



Observación solar: Observación del Sol, de forma segura mediante telescopios con filtro solar. Hora: de 10:30 a.m. a 5:30 p.m.



Observación nocturna: Observación de estrellas, la Luna, nebulosas por medio de telescopios. Hora: de 5:30 p.m. a 7:30 p.m.



Capacitación para armar, apuntar y cuidar telescopios. De 4:00 p.m. a 7:00 p.m.



Otros



Sesiones de planetario inflable: Charlas sobre las estrellas y el universo en un domo inflable. Hora: 10:30 a.m., 11:15 a.m., 12:00 m., 12:45 a.m., 1:30 p.m., 2:15 p.m., 3:00 p.m., 3:45 p.m., 4:15 p.m. y 5:00 p.m.



Sección “Pregúntale al astrónomo” urna de preguntas, de 11:00 a.m. a 6:00 p.m.

Stand informativo de las vías para hacer estudios informales en astronomía en las diferentes universidades de 11:00 a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.



Exposición de astrofotografía, tomada por colombianos en Colombia. Todo el día.CIENCIA