Este sábado el asteroide apophis pasará cerca de la Tierra

El asteroide 99942 Apophis pasará este sábado muy cerca de la Tierra; sin embargo esto no debe causar temor entre la sociedad, pues dicha distancia será equivalente a 44 veces el espacio que hay entre nuestro mundo y la Luna.

La astrónoma de la Universidad Autónoma de México, Julieta Fierro, recordó en redes sociales que esta roca espacial tiene un diámetro de 300 metros. Por otro lado, cabe recordar que este asteroide tiene agendadas distintas aproximaciones a nuestro planeta, entre ellas en 2029, 2036 y 2068.



Respecto a esta última, en lo que va del siglo XXI se ha pensado que podría haber un riesgo de impacto con la Tierra; no obstante el peligro es mínimo, pues recientes investigaciones han arrojado que la probabilidad de impacto es de una en 380 mil, equivalente a un 99.99974% de que no alcance a la superficie terrestre.



Los astrónomos han actualizado las mediciones en torno a la trayectoria del asteroide, ya que con el paso del tiempo aparece el efecto Yarkovsky, producido por el impulso de la luz solar que modifica la aceleración, el cambio en la velocidad y dirección de un objeto a través del espacio. Este fenómeno sucede sólo en algunos casos y es crucial, ya que puede ayudar a evitar una colisión entre los astros.



“Sabemos desde hace algún tiempo que no es posible un impacto con la Tierra durante la aproximación cercana de 2029”, aseguró el astrónomo Daven Tholen, que estudia el movimiento del asteroide desde 2004.



“Las nuevas observaciones que obtuvimos con el telescopio Subaru a principios de este año fueron lo suficientemente buenas como para revelar la aceleración Yarkovsky de Apophis, y muestran que el asteroide se está alejando de una órbita puramente gravitacional en unos 170 metros por año, lo que es suficiente para mantener en juego el escenario de impacto de 2068”, explicó.

De acuerdo con información de la NASA, el asteroide fue descubierto el 19 de junio de 2004 y en su momento se creyó que impactaría con la Tierra en 2029, pero haciendo cálculos se comprobó que pasará a una distancia segura de cerca de 31 mil 900 kilómetros de la superficie de nuestro planeta.



No obstante, lo que sí indicó que es raro que un asteroide del tamaño de Aphophis pase tan cerca de nuestro mundo, pues aquellos que se han identificado oscilan entre los 5 y los 10 metros.



Un estudio publicado en “Earth & Sky” sugiere que el asteroide, cuyo diámetro incluso podría ser hasta de 370 metros, se está desplazando a más de 170 metros por año desde su posición orbital.



La Nasa ha informado que durante el sobrevuelo de Aphophis durante 2029, el asteroide será visible a simple vista en el cielo nocturno del hemisferio sur, donde se verá como una mancha de luz que se mueve. Es por eso que ese año será clave en el estudio de esta roca espacial para determinar su tamaño, forma, composición e incluso su interior.



