Este es el pez que fue declarado extinto y que resultó estar más vivo que nunca

El Corégono Picudo fue una especie de pez que vivía en las aguas dulces que se distribuían por el noreste de Europa. Según los científicos, esta tipo de pez estaba oficialmente extinto desde aproximadamente 2008, cuando dejó de citarse en las investigaciones. No obstante, un reciente estudió encontró similitudes casi idénticas con otra especie hermana denomina Lavareto o Farra.



Los encargados de este estudio fueron los científicos de la Universidad de Ámsterdam y del Museo de Historia Natural de Londres quienes tomaron muestras de los últimos restos del Corégono Picudo (de hace 250 años) que reposan conservados en el museo y los cruzaron con el ADN de otras especies de peces hermanas que todavía están vivas en la actualidad.



El resultado de esta actividad científica dio por hecho que las coincidencias genéticas entre la especie supuestamente extinta y la Farra o Lavareto eran suficientes para considerar que este pez nunca se extinguió.



Según una publicación del diario web español El Debate, basados en la más reciente publicación de MC Ecology and Evolution, los investigadores describen cómo aislaron el ADN mitocondrial de los peces. Incluso lograron obtener un pequeño fragmento de ADN de un velero seco del Mar del Norte de 1754 que Linneo (descubridor de la especie) utilizó para la descripción oficial del pez.



Luego de esto, utilizaron el ADN para crear un árbol filogenético, en el que todos los gritos examinados (Coregonus oxyrinchus) terminaron en el mismo grupo que el pescado blanco europeo (Coregonus lavaretus).

Rob Kroes, de la Universidad de Ámsterdam, dice en un comunicado que, "el lavareto o farra está bastante extendido en Europa occidental y septentrional, tanto en ríos y lagos de agua dulce, como en estuarios y en el mar. Debido a que no encontramos diferencias de especies entre el Corégono Picudo del pasado y el Lavareto o Farra de hoy, no consideramos que el primero esté extinto".



"En este caso, los biólogos pensaron durante mucho tiempo que el Crégono Picudo es una especie diferente del Lavareto debido a la longitud del hocico y al número de branquiespinas, pero estas características simplemente no son adecuadas para decir que el es una especie diferente: nuestra investigación de ADN ahora muestra claramente que no lo es", aseguró Kroes en el comunicado que fue recogido por Europa Press.



REDACCIÓN EL TIEMPO

