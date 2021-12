No es un secreto que los colombianos no aplicamos para competir por el título de las personas más altas del mundo. Pero, ¿realmente cuál es la estatura promedio de los hombres y mujeres de Colombia? ¿Cuánto han crecido en los últimos años? ¿Cuántos centímetros nos separan de los países con las personas más altas? y, sobre todo, ¿cuáles son los factores que hacen que una población sea más alta o más baja respecto a otra?



Lea también: En el país, los eventos climáticos extremos dependerán de la región

Esas son precisamente las interrogantes que intentó responder un grupo de investigadores del Imperial College London en un estudio publicado en la revista especializada The Lancet, el cual se ha convertido en una de las mayores investigaciones sobre este tema en los últimos tiempos.



Para ello, se llevó a cabo una tarea titánica en la que se recopilaron datos de 65 millones de niños de entre 5 y 19 años, en 193 países de todo el mundo. Todo esto, comparados con datos anteriores que la misma institución viene reuniendo en un trabajo riguroso desde el año 1985.



Entre los principales resultados se encuentran que hay una diferencia de 20 cm entre los países con personas más altas y aquellos con población de menor estatura.



Pero más allá de ser un mero dato curioso, el haber seguido en detalle la evolución de la talla en el mundo parece confirmar una de las teorías cada vez más populares en el campo: que más allá de los genes que predominan en ciertas partes del mundo, existe un factor determinante y mucho más variable: la nutrición.



Lea también: ¿Qué tan incluyentes y empáticos son los estudiantes del país?



Claro está, esto no necesariamente desacredita la creencia de que los genes nórdicos, por ejemplo, producen personas más altas en contraste con los asiáticos o latinoamericanos. Por el contrario, se trata de una serie de variables las que determinan la talla.

Los más altos y los más bajos

A menudo se tiende a pensar que las personas más altas del planeta son las que viven en los países nórdicos. Y si bien estos se encuentran en lo alto del listado, no son los únicos. También aparecen en esta parte los países balcánicos.



Concretamente, el país con los hombres más altos es Países Bajos, y así lo ha sido desde el año 1986. Allí los varones en promedio miden 183 centímetros, aumentando 3,8 centímetros desde que iniciaron las mediciones en 1985. Le siguen países balcánicos como Montenegro (183,3 cm), Estonia (182,8 cm) y Bosnia (182,5 cm). Y recién en el quinto lugar aparece un país nórdico: Islandia, donde la estatura promedio es de 182,1 cm.



En contraste, los hombres más bajos vienen de naciones insulares o africanas. Ejemplo de ello es Timor Oriental, el que cuenta con los hombres más pequeños con una estatura promedio de apenas 160,1 cm. Le siguen Laos (162,8 cm), Islas Salomón (163,1 cm) y Papúa Nueva Guinea (163,1 cm).



Lea también: Investigadores aseguran que agujero negro supermasivo tiene una 'fuga'



Por el lado de las mujeres, las más altas son nuevamente las de Países Bajos, con 170,4 cm. Le siguen Montenegro (170 cm) y Dinamarca (169,5 cm). Las más bajas son las de Guatemala (150,9 cm), Bangladesh (151,4 cm) y Nepal (152,4 cm).



En este punto, los investigadores encontraron datos muy reveladores. Por ejemplo, las mujeres de 19 años de países como Bangladesh y Guatemala, las más bajas, tienen la misma talla que alcanza una niña de 11 años en Países Bajos, las más altas.

La estatura de los colombianos

¿Y cómo saber si usted se considera una persona alta o baja en Colombia? Pues según el estudio, los hombres del país miden, en promedio, 171,9 centímetros. Esto los convierte en los número 116 a nivel mundial. Por su parte, las mujeres miden 158 cm, y se ubican como las 157 en el globo.



Pero más allá de medir a los colombianos, el documento estableció ´cuánto hemos crecido. Los varones lo hicieron 4,5 cm desde 1985, cuando la media era de 167,4 cm. En cuanto al sexo femenino, la investigación ubicó a las colombianas como las número 39 en crecimento en los últimos 35 años con un aumento de 3,6 cm.



Y los avances en la talla resultan ser mucho más significativos si se tienen en cuenta otras investigaciones, como una recientemente publicada por la Universidad del Norte, en Barranquilla, que reseña la edad de una mujer colombiana en 1905 en apenas 150 cm.



Lea también: Nasa: documentos internos revelan sus puntos de conversación sobre ovnis

¿Por qué unos más altos que otros?

Detrás de esta variación de talla hay, por lo menos, tres variables reconocidas por los expertos: la genética, la nutrición y la económica. La primera, reconocida popularmente en el mundo científico, y las otras dos cada vez más populares y también resaltadas por los autores del estudio.



“Respecto a la genética, existen unos aspectos evolutivos que han sido determinantes para que los pueblos europeos sean más altos. Estudios publicados en Nature Genetics han demostrado que el 80 por ciento de nuestra estatura está determinada por nuestros genes. El otro 20 por ciento por la alimentación y el medio ambiente”, explica a EL TIEMPO el genetista Leonardo Lazarde.



De hecho, una investigación del Genetic Investigation of Antrhopometric Traits (Giant) identificó al menos 424 áreas del código genético que influyen en la estatura.



“Al tratarse de rasgos hereditarios, se entiende por qué estaturas altas o bajas predominan en ciertas partes del mundo donde los procesos de mestizaje no han sido precisamente notorios”, dice Lazarde.



Y añade: “Se podría inferir que, en cambio, los procesos de globalización, así como el paso de sociedades rurales a urbanas han permitido una mayor diversidad genética, lo que se puede ver reflejado en el aumento de la talla en algunas partes del mundo, en especial en países latinoamericanos y en vía de desarrollo como Colombia”.



Lea también: Las dudas alrededor del decreto de alivios a créditos del Icetex



Pero los investigadores del Imperial College, así como otros expertos, dan más crédito a la calidad de la alimentación, que a su vez está vinculada con el desarrollo económico.

"Si Joe es más alto que Jack, probablemente sea porque sus padres son más altos. Pero si el noruego medio es más alto que el nigeriano medio es porque los noruegos llevan una vida más sana”. FACEBOOK

TWITTER

Ya en 2004 un artículo al respecto en el diario New Yorker planteaba: “Las variaciones de altura dentro de una población son en gran parte genéticas, pero las variaciones de altura entre poblaciones son principalmente ambientales. Si Joe es más alto que Jack, probablemente sea porque sus padres son más altos. Pero si el noruego medio es más alto que el nigeriano medio es porque los noruegos llevan una vida más sana”.



Y siguiendo esta misma línea, el estudio publicado en The Lancet reveló que en muchas naciones en desarrollo el creciente acceso a alimentos de calidad y agua potable, así como la tecnificación de los procesos de la industria alimentaria ha sido determinante en el reciente aumento de la talla. El ejemplo más claro es China, que presenta actualmente los niveles más altos de crecimiento en hombres y es d elos más destacados en mujeres.



Lea también: Grandes olas de calor concurrentes se multiplicaron por siete en 30 años



Así lo explicó el profesor Majid Ezzati, uno de los autores principales del estudio y catedrático de la Escuela de Salud Pública del Imperial College London: “Los niños en algunos países crecen de manera saludable hasta los cinco años, pero se retrasan en los años escolares. Esto muestra que existe un desequilibrio entre la inversión en la mejora de la nutrición en los niños en edad preescolar y en los niños y adolescentes en edad escolar. Este problema es especialmente importante durante la pandemia de covid-19 cuando las escuelas estuvieron cerradas en todo el mundo y muchas familias pobres no pudieron proporcionar una nutrición adecuada a sus hijos”.



Ante esto, la Dra. Andrea Rodríguez Martínez, la otra autora del documento, expresó: “Nuestros hallazgos deben motivar políticas que aumenten la disponibilidad y reduzcan el costo de los alimentos nutritivos. Estas iniciativas incluyen cupones de alimentos nutritivos para familias de bajos ingresos y programas escolares gratuitos de comidas saludables que están particularmente amenazados durante la pandemia. Estas acciones permitirían a los niños crecer más sin aumentar de peso en exceso, con beneficios de por vida para su salud y bienestar”.



MATEO CHACÓN ORDUZ

Redacción Vida de Hoy

- ¿Por qué una persona no se puede hundir en el Mar Muerto?



- MinCiencias tiene 1.008 becas para jóvenes investigadores e innovadores