El año pasado, por segunda ocasión, la empresa 3M abrió la convocatoria para que las investigadoras de la región participaran en la iniciativa 25 Mujeres en la Ciencia Latinoamérica, un proyecto con el que la compañía busca inspirar a más mujeres y a las nuevas generaciones de niñas a estudiar y a desempeñarse en estas disciplinas, celebrando y exaltando el trabajo de científicas emergentes que dedican su vida a la investigación para mejorar el mundo.



Mujeres de toda Latinoamérica presentaron sus proyectos e historias a un jurado calificador que seleccionó a las 25 científicas más destacadas de países como Colombia, Perú, Brasil, Panamá, Costa Rica, México, Chile y Argentina. La selección estuvo en manos de un jurado conformado por académicos, líderes y especialistas de industrias científicas, así como personajes con amplia trayectoria en temas de ciencia, investigación, innovación, emprendimiento y sustentabilidad.



Cuatro meses después de haber lanzado la convocatoria, a inicios de febrero 3M dio a conocer el nombre de las 25 ganadoras. Entre este selecto grupo de científicas, cuatro son colombianas. Compartimos unos apartados de las historias que la compañía incluyó sobre ellas en el libro conmemorativo de 25 Mujeres en la Ciencia Latinoamérica 2022

July Andrea Rincón López

July Andrea Rincón López Foto: Cortesía

Comenzó su carrera universitaria en 2006, a los dieciséis años. Ingresó al pregrado de Ingeniería Física en la Universidad Tecnológica de Pereira: “Mi amor por la ciencia ha existido desde que era muy pequeña. A los ocho años empecé a llevar bitácoras donde escribía mis observaciones astronómicas. Mis padres siempre apoyaron y cultivaron ese sueño, a pesar de que ninguno de ellos pudo acceder a la educación superior”.



Según July, hacer ciencia en un país como Colombia es casi imposible: la escasez de recursos e infraestructura limita el desarrollo de los investigadores. Además, la falta de apoyos para estudios de posgrado y los altos costos de estos programas hacen casi imposible contar con educación superior. Por otra parte, como se repite en toda Latinoamérica: estas circunstancias resultan más adversas para las mujeres.

El principal obstáculo para que una mujer haga ciencia en Latinoamérica es la ausencia de una conciencia social que impulse y destaque nuestro trabajo. Por eso, July define su vocación a través de defender y visibilizar el papel de la mujer en la construcción de la comunidad científica, que impacte a la sociedad.



Su ambición más grande como científica es ver recuperado a un paciente al que se le haya implantado el relleno óseo en el que se encuentra trabajando en México. Se trata de resolver la aplicación de biocerámicos para inducir la regeneración ósea y la cicatrización de heridas en seres humanos y animales.



Entregando su vida a la ciencia, está desarrollando dispositivos médicos que mejorarán la calidad de vida de las personas, al mismo tiempo que otorgan autonomía tecnológica al país: “Estoy segura de que generar tecnología local disminuirá los costos de producción y hará asequible estos productos a todos los sectores; siendo un proyecto del Estado, podremos garantizar que toda la población tenga acceso”.

Lina Valderrama Aguirre

Lina Valderrama Aguirre Foto: Cortesía

A principios de los años noventa, una niña de Jamundí, en el Valle del Cauca, soñaba con encontrar la fuente de la vida eterna y con eso aliviar el dolor de los demás. Ahí, Lina aprendió de su madre –que era bióloga y química– el amor por la ciencia: juntas recolectaban hojas e insectos, llevaban del campo a la casa lombrices, escarabajos, lagartijas, perros, gatos y roedores. Su madre le dio su primera lupa entomológica. Luego, su hermano mayor la guio en la aplicación del método científico a todos los aspectos de la vida.



En Jamundí, Lina creció con muchos niños y niñas campesinos, vivían muy de cerca el conflicto armado colombiano: “Yo quería ayudar a mis amigos, me molestaba que el conocimiento estuviera negado para algunas personas solamente por ser pobres, o mujeres y negras”. En su afán por descubrir y entender el mundo, Lina se dio cuenta de que la ciencia era un espacio sin límites, en el que no cabía la discriminación.



Después de graduarse como bióloga y hacer una maestría y un doctorado en ingeniería ambiental, hoy dirige el primer y único laboratorio de producción de microorganismos benéficos del suelo en un ingenio azucarero. Su objetivo es brindar una alternativa de fertilización amigable con el medioambiente, que haga frente a la demanda de la producción agrícola, en un mundo sobrepoblado.

Sin embargo, ese viaje iniciado en el campo aún no termina. Lina sueña con ayudar a la agricultura en Colombia, desde una perspectiva de equidad de género que cree oportunidades para las mujeres: “Las mujeres jugamos un rol fundamental en el agro del país, pero aun teniendo tierra para cultivar, las niñas y madres cabeza de hogar de poblaciones campesinas, negras y raizales ven con pesimismo su futuro. Es necesario compartirles el conocimiento tecnológico y científico. Quiero que ellas sepan que siempre se puede”.

Yael Natalia Méndez

Yael Natalia Méndez Foto: Cortesía

A los veinte años, debido a una malformación cavernosa en el cerebro, Yael perdió la movilidad de la mitad del cuerpo. Olvidó cómo hablar y escribir. Fueron momentos muy difíciles, pero, gracias al desarrollo de la medicina, después de una cirugía Yael se recuperó en tan solo ocho meses. Hoy es microbióloga, está cursando una maestría en Geología y dice: “Disfruto cada día que el universo me regala”.



Quiso ser científica desde pequeña, le encantaban los experimentos, disfrutaba mucho la clase de biología, pero sobre todo empezó a darse cuenta de cómo la vida podía aparecer casi en cualquier lugar en la Tierra. ¿Pero y qué hay de la vida fuera de la Tierra? Eso se preguntaba Yael siempre que miraba el cielo nocturno. No podía creer que, siendo el universo tan vasto, los terrícolas estemos flotando solos en el espacio.



La pasión por entender cómo la vida se abre paso, incluso en situaciones complejas e inimaginables, llevó a Yael a estudiar microorganismos extremófilos y sus aplicaciones en biotecnología, geobiología y astrobiología. A descubrir nuevas formas de vida dentro y fuera de nuestro planeta. No es casualidad que se identifique con la superheroína de ficción Capitana Marvel: una mujer libre, independiente, empoderada y capaz de sortear cualquier adversidad, pero cuya estructura genética fue modificada por la radiación de un arma alienígena.



Lo anterior es un simple preámbulo para aterrizar de lleno en el trabajo científico de Yael: una investigación sobre el futuro de la exploración espacial; específicamente, el diseño y la construcción de hábitats de bajo costo para misiones análogas tripuladas, con destino a la Luna y Marte, en Latinoamérica. Después de un año de diseño y planeación, la fase 1 de ejecución, que incluye diez tripulaciones, está proyectada para llevarse a cabo en 2022.

Edna Johana Bolívar Monsalve

Edna Johana Bolívar Monsalve Foto: Cortesía

“De niña, me llamaba la atención saber que nuestro cuerpo está compuesto por sustancias tan pequeñas que solo pueden verse a través de un microscopio. Me resultaba fascinante pensar que la organización de las moléculas que nos componen permite que nuestro cuerpo funcione como una máquina perfecta”. Así relata Edna su primer acercamiento a la ciencia.



Como sucedió con muchas otras de las jóvenes que están liderando la ciencia en Latinoamérica, sus padres también solían llevarla a ella y a sus hermanos al campo. Ahí aprendieron a observar y a cuestionar ciertas características inherentes a los animales y plantas. De regreso en su casa, veía programas científicos de televisión. “Todos esos momentos marcaron mi vida y me impulsaron a indagar en mi curiosidad científica”. Fue así como decidió enfocar su carrera profesional en la biotecnología, en la Universidad del Valle.



Ahí, en un grupo de investigación conoció a su esposo, Carlos Ceballos. Para expandir su formación científica, ambos se mudaron a México e ingresaron al Doctorado en Biotecnología en el Tecnológico de Monterrey.

El trabajo científico de Edna se enfoca en enfermedades del músculo esquelético, la segunda causa de discapacidad a nivel mundial. Busca producir una nueva tecnología que permita generar músculo esquelético artificial, para tratamientos médicos en personas con discapacidad parcial o total. En este sentido, el proyecto de bioimpresión de tejidos liderado por Edna es una propuesta disruptiva, ninguna otra técnica de impresión en el mundo exhibe todas esas bondades.



REDACCIÓN CIENCIA

@TiempodeCiencia

