La ESA busca nuevos astronautas por primera vez en 11 años

Por primera vez en 11 años, la ESA busca nuevos astronautas. Estos reclutas trabajarán junto con los astronautas existentes y se contempla la incorporación de discapacitados físicos.



Es una campaña para reclutar de cuatro a seis nuevos astronautas, la primera en once años, se abrirá entre el 31 de marzo y el 28 de mayo y se inscribe en el objetivo de emprender "un verdadero relevo generacional" en ese organismo, con sede en París.

La ESA "anima encarecidamente a las mujeres a postularse", porque busca ampliar la diversidad de género en sus filas.



Los seleccionados "trabajarán junto a los astronautas de la ESA en activo mientras Europa se adentra en una nueva era de exploración espacial", indica su comunicado, en el que se anima especialmente a las mujeres a postular, porque se quiere ampliar la diversidad de género en sus filas. "Europa está ocupando su lugar en el centro de la exploración espacial. Para llegar más lejos que nunca, necesitamos ampliar nuestras miras como nunca. Este proceso de reclutamiento es el primer paso para ello", dijo el director general saliente, Jan Wörner.



Wörner, dice: "Gracias a un fuerte mandato de los Estados miembros de la ESA en Space19 +, nuestro Consejo Ministerial en 2019, Europa está ocupando su lugar en el corazón de la exploración espacial (...). Espero ver a la agencia desarrollarse en todas las áreas de exploración e innovación espacial, con nuestros socios internacionales, en los próximos años ".



DISCAPACITADOS FÍSICOS

En cuanto acabe el plazo para enviar las candidaturas comenzará el proceso de selección, que constará de seis fases y está previsto que finalice en octubre de 2022. La ESA ofrecerá el próximo día 16 más detalles de su campaña de selección, que planea escoger de cuatro a seis astronautas, según indicaron a EFE fuentes de la agencia.



Desde 1978, tres años después de la fundación de la ESA, solo ha habido tres procesos de selección. En la actualidad hay siete en activo, seis hombres y una mujer, de Dinamarca, Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido, que fueron elegidos en mayo de 2009



"Representar a todas las partes de nuestra sociedad es una preocupación que nos tomamos muy en serio", dice en un comunicado David Parker, Director de Exploración Humana y Robótica de la ESA.



"La diversidad en la ESA no solo debe abordar el origen, la edad, los antecedentes o el género de nuestros astronautas, sino también quizás discapacidades físicas. Para hacer realidad este sueño, junto con el reclutamiento de astronautas, estoy lanzando el Parastronaut Faasibility Project, una innovación cuyo momento ha llegado".



Los candidatos deben saber inglés y a lo largo de su formación también aprenderán ruso, la segunda lengua oficial en la Estación Espacial Internacional. "La diversidad en la ESA no solo debe aplicarse al origen, edad, formación o género de nuestros astronautas, quizá también a las discapacidades físicas", añadió el director de Exploración Humana y Robótica de la ESA, David Parker, que lanzará para tal fin el "Proyecto de Viabilidad de Parastronautas", que no fue detallado.



La vacante se extiende desde el 31 de marzo hasta el 28 de mayo de 2021 y la ESA solo considerará las solicitudes enviadas al sitio web de ESA Career dentro de esas ocho semanas. Después de eso, comenzará el proceso de selección de seis etapas, que se espera que se complete en octubre de 2022.