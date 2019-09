¿Es probable que los ovnis sean de origen extraterrestre?

Diferentes medios del mundo hicieron eco, esta semana, de dos noticias que parecen venir de otro mundo: por un lado, Joe Gradisher, portavoz de la Marina de Estados Unidos, le confirmó a la cadena CNN que lo que se ve en una serie de imágenes desclasificadas son “fenómenos aéreos no identificados (UAP), Ovnis, en español.

Más adelante, cobró viralidad la supuesta invasión que miles de personas iban a hacer del Área 51, un lugar, también en Estados Unidos, que ha sido objeto de toda clase de mitos entre quienes consideran que el Gobierno de ese país esconde ahí secretos paranormales, como extraños experimentos, naves extraterrestres y seres de otros planetas.



Pero, ¿qué posibilidad hay de que en ambos casos se trate de naves de origen extraterrestre?



Julián Arenas, coordinador del programa de ingeniería aeroespacial de la Universidad de Antioquia (UdeA), considera que la palabra ovni está muy desprestigiada, porque es un término muy general, que puede hacer referencia a cualquier cosa que esté en el espacio aéreo y que no se identifique.



"Desde los años 80, esta palabra tomó esa connotación de tener seres extraterrestres a bordo de dichos objetos; por eso, hoy en día las autoridades en Estados Unidos han preferido llamarlos Fenómenos Aéreos no Identificados (Unidentified Aeríal Phenomena, UAP), dice el experto quien ofrece una posible explicación al hecho.



"Creo que pude tratarse de Vehículos Aéreos no Tripulados (UAV, en inglés) de alta tecnología que se usan para entrenamientos de pilotos. La armada ha reconocido en el pasado que ha puesto en el aire cosas sin decirles a los pilotos para que entrenen situaciones de posibles invasiones del espacio aéreo por parte del enemigo", asegura Arenas.



De acuerdo con el educador, para reforzar esta hipótesis basta con considerar la tecnología comercial existente, como los drones, que pueden conseguirse en tiendas.



"Ahora hay que imaginar lo que puede tener el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, en cuanto a la velocidad que tienen y la manera como maniobran" .



Para Arenas, al divulgar este tipo de videos los gobiernos pueden estar buscando dos objetivos: "que la población poco educada y que no entiende piense que son ovnis, o dar un golpe de autoridad entre quienes sí entienden de tecnologías de defensa para dejar claro el poder que tienen".

Ignorancia y probabilidad

Para Jorge Zuluaga, profesor titular del departamento de astronomía de la UdeA, es posible que la razón por la cual las personas prefieren creer en los extraterrestres para explicar los ovnis tiene que ver con el analfabetismo estadístico.



Y para explicarlo propone la siguiente analogía.



“Pensar que estos vehículos son naves extraterrestres es tan absurdo, en términos probabilísticos, como pensar que un pelo de un color distinto alrededor de una persona que está en la peluquería es de un orangután de Borneo. Lo más seguro es que un pelo diferente (un artefacto que vuela) pertenezca a una señora que se cortó el pelo antes (un país o empresa que pasó por allí en secreto) y no que sea de un primate que vive a 8.000 km de distancia”, asegura Zuluaga.



Y continúa: “Ahora bien, es obvio que podría ser un pelo de Orangután. Pero pensar que en efecto lo es pondría la inteligencia de quien lo piensa un poco por debajo de la de uno de estos animales. La mayoría no entendemos el tema y asignamos probabilidades como 'simios'. Tal vez todo puede ser parte del ‘anumerismo’ generalizado en la sociedad".



Para Zuluaga otra cuestión que no se entiende muy bien, y que lleva a las personas a pensar en las posibilidades más absurdas, es el principio de causalidad, pues, según dice, la presencia de naves espaciales extraterrestres en la atmósfera de la Tierra no solo causaría los avistamientos observados, sino que “sería la fuente de una posible cadena causal mucho más grande y de la cual no hay observaciones”.



“Un ejemplo -señala- es que ninguna de estas naves ha sido observada aproximándose a la Tierra, ni con telescopios, ni con radares. Es como si aparecieran dentro de la atmósfera sin venir de afuera. Los astrónomos son capaces de detectar objetos de 10 metros a distancias de millones de km, y en ninguno de sus reportes han hablado de objetos que se mueva siguiendo leyes diferentes a las de la mecánica celeste, es decir, que esten en caída libre”.



“Esto quiere decir que a la causa ‘hay naves extraterrestres cerca de la Tierra’ le debería seguir no solo el efecto ‘son observadas por pilotos de la Fuerza aérea’, sino también ‘son observados independientemente por astrónomos cuando se acercan a la Tierra’, señala el astrofísico.



Para Zuluaga, las diversas interpretaciones paranormales de los ovnis demuestran que “estamos tan en pañales”, tal como lo estaban los primeros humanos que inventaron dioses para explicar los fenómenos que hoy, se sabe, son producidos por causas naturales.



"¿Qué diferencia hay entre decir, en pleno siglo XXI, que lo que vieron los pilotos es una nave tripulada por extraterrestres a pensar que los rayos son producidos por Zeus, como ocurría en el siglo IV a.C.?", se pregunta el científico.



La causa, apunta, "son los mismos mecanismos biológicos haciendo de las suyas en los cerebros de la gente supuestamente más informada, pero que no ha evolucionado casi nada”.



Y agrega que son estas debilidades biológicas las que hacen que los humanos le entreguemos la responsabilidad de interpretar los fenómenos sin causas evidentes a un sistema ‘impersonal’ y objetivo, que en este caso es la ciencia.



Según Zuluaga, para que no sean interpretados con sesgos psicológicos, estos fenómenos solo pueden ser estudiados por la ciencia.



¿Y qué dice la ciencia sobre estos fenómenos?



"¡Nada! ¿por qué? no hay suficientes datos. Uejemplo de una situación similar es la ciencia del clima, que permitió entender que los rayos son producidos por la electricidad en el aire, un conocimiento que requirió de siglos de experiencias, anécdotas, datos y experimentos", asevera.



“Antes de eso, el ‘orangután que decía que eran producidos por Zeus recibía atención. Después de que la ciencia del clima maduró, ya todos sabemos que los que creen en Zeus son ignorantes. Lo mismo pasará con el fenómeno ovni. Hay que darle tiempo a la ciencia y aprender del pasado: si la ciencia dice que no tiene suficientes datos para reconstruir la cadena causal, pues hay que esperar”, continúa.



"Tenemos que aprender que hay fenómenos en los que se puede decir 'no sabemos' y superar siglos de superstición en los que nos inventamos 'cuentos chinos' para llenar los vacíos de conocimiento. Parafraseando a Enrico Fermi y a Carl Sagan: Si son naves extraterrestes ¡sería increíble! y si no lo son ¡sería increíble también! ¿no?"



REDACCIÓN CIENCIA