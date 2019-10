¿Es la piedra del Peñol, en Antioquia, un meteorito gigante?

La famosa piedra del Peñol se encuentra ubicada en el departamento de Antioquia, más exactamente en el sector conocido como Guatapé.



Con unos 220 metros de altura y un exuberante color negro es, sin duda, una de las atracciones turísticas de la región y protagonista central de varios mitos en torno a su origen.



Uno de estos mitos está relacionado con su procedencia extraterrestre, ya que como muchos afirman, este inmenso peñol habría llegado del espacio exterior.

Muchos hemos escuchado que el Peñol un gigantesco fragmento de meteorito que impactó en el sector de Guatapé.



El argumento que sostienen los locales está fundado en el tamaño de la roca y su color negro, que se asemeja al de otros meteoritos encontrados en diferentes partes del mundo.



Sin embargo, el Peñol no provino del espacio exterior, y su clasificación como meteorito, si bien es llamativa, dista muchísimo de la realidad.



Para comprender mejor de dónde provino esta inmensa roca que adorna el paisaje antioqueño, es necesario remitirnos a las evidencias geológicas y geoquímicas.



El Peñol hace parte del denominado Batolito Antioqueño.



Los batolitos, geológicamente hablando, son extensas masas de rocas ígneas, las cuales se forman por el enfriamiento de magma a profundidad en la corteza terrestre.



Se caracterizan por ocupar extensiones de más de 100 kilómetros cuadrados y enfriarse muy lentamente.



Estos cuerpos no salen a superficie tan fácilmente; es gracias a los procesos de erosión, que estos cuerpos de roca quedan expuestos en superficie, pero gran parte del volumen de roca, yace bajo la superficie.



A medida que la erosión va removiendo material en superficie, el volumen de roca que está enterrado, sufre cada vez menos presión. Literalmente, le están quitando peso de encima.



Esto produce que las rocas se vayan despresurizando.



Cuando se reduce la presión de confinamiento, el volumen del cuerpo de roca enterrado aumenta y por consiguiente tiende a emerger.



Esto fue precisamente lo que ocurrió con el Peñol, un cuerpo de roca que emergió del interior de la Tierra y no vino del espacio exterior como la creencia popular afirma.



Este lugar es, sin dudarlo, una de las maravillas geológicas que tiene nuestro país.



Conocer su historia y entender un poco acerca de su evolución, nos ofrece una mirada diferente, una mirada desde la ciencia.



DAVID TOVAR

Grupo de Ciencias Planetarias y Astrobiología GCPA / Universidad Nacional de Colombia.

@planetovar