‘¿Estudiaría las galaxias si fueran feas? No': Ulrike Kuchner

La astrofísica y artista visual austriaca Ulrike Kuchner estará de visita en Colombia en noviembre para exhibir su trabajo artístico inspirado en los datos recabados por los telescopios más avanzados del mundo.

Hay dos mundos en el universo que parecen separados por varios miles de años luz: el arte y la ciencia. Mientras en la primera uno puede darse el lujo de dar rienda suelta a la imaginación para crear ideas y conceptos bañados en los sentimientos, la emotividad y una gran dosis de subjetividad, la otra, mucho más rígida, rigurosa y exacta, se empeña en construir el conocimiento a partir de principios lógicos y racionales, excavando entre las causas y los efectos de todos los fenómenos naturales.



Resulta común que los artistas y los científicos se despachen en críticas los unos contra los otros, como si fueran miembros de dos tribunas opuestas. Y, aunque las historias de personas que han logrado conciliar ambos escenarios son escasos, existen excepciones en las que un solo individuo es capaz de reunir habilidades de las dos ramas y combinarlas para crear algo excepcional.



Este es el caso de la austriaca Ulrike Kuchner. Como científica, es astrónoma con una maestría y un doctorado en astrofísica extragaláctica de la Universidad de Viena (Austria), en su ciudad natal. Su área de investigación son las galaxias, los grupos de estas, su evolución y sus colisiones en medio de grandes cataclismos cósmicos. Hasta el momento, ha tenido tres posiciones de investigación posdoctoral: una en la Escuela Superior de Minas de París (Francia) y las otras dos en la Universidad de Nottingham (Inglaterra), donde se encuentra en este momento.



Como artista, Kuchner cuenta con un máster en bellas artes de la Universidad de Artes Aplicadas, también en Viena. Su trabajo creativo ha estado enfocado en la pintura, y los recursos para sus obras son los mismos que utiliza para hacer investigación en astrofísica.



Lo que hace lo enmarca dentro de la corriente del ‘artscience’, que consiste en emplear datos científicos, como las imágenes que captan telescopios como el Telescopio Muy Grande (VLT, por sus siglas en inglés) en Chile, y el Telescopio Espacial Hubble.



Además, espera que en el futuro pueda echar mano de los datos de otras herramientas astronómicas que aún están en fase de desarrollo, como el telescopio Euclid de la Agencia Espacial Europea (ESA) o el nuevo instrumento Weave, que estará montado en el Telescopio William Herschell, en Tenerife (España), y en el que ella trabaja.

Mi fascinación por la ciencia, y por la astronomía en particular, vino después, al observar el cielo nocturno y encontrarlo asombrosamente hermoso FACEBOOK

TWITTER

Kuchner destaca, entre sus múltiples logros profesionales, por haber sido la curadora, durante el más reciente Encuentro de la Unión Astronómica Internacional, en Viena, de la exhibición ‘Nuestro lugar en el espacio’ (‘Our Place in Space’). La iniciativa, creada en Italia por la astrónoma de la ESA Antonella Notta y por Anna Caterina Bellati con motivo del aniversario número 25 del Hubble, exhibe imágenes tomadas por el telescopio espacial desde las interpretaciones de varios artistas visuales.



Esta muestra itinerante –que ya estuvo en Alemania a mediados de este año– llegará en noviembre a Colombia como parte del coloquio ‘El cerebro científico’, que organiza el colegio Hacienda los Alcaparros. En este caso, las piezas artísticas serán expuestas en el centro comercial Atlantis Plaza, en Bogotá, del 14 de noviembre al 20 de diciembre. Firman las obras la propia Kuchner, Valentino Cortázar, Lina Sinisterra, Danilo Rojas, Alejandro Ortiz, Daniela Brill y algunos estudiantes del colegio organizador. En este caso, las curadoras serán Juana Romero Caro y Sofía Ramírez Soto.



“Creo que he sido aventajada porque he podido pertenecer a ambos mundos. Me fascina indagar sobre estas dos culturas, estos dos mundos con diferentes formas de expresarse y colaborar. Esta es mi forma de desarrollar ese diálogo entre los artistas y los científicos. Esta soy yo en una cáscara de nuez en este momento”, aseguró Kuchner, de apenas 34 años, en entrevista con EL TIEMPO.



¿Qué fue primero en su vida: el arte o la ciencia?



Probablemente el arte, porque desde niña he creado piezas artísticas. Mi fascinación por la ciencia, y por la astronomía en particular, vino después, al observar el cielo nocturno y encontrarlo asombrosamente hermoso. Me sumergí en la ciencia porque es hermosa, porque hay estética detrás de ella. Pienso que la estética es un común denominador, un punto de encuentro entre el arte y la ciencia. Mirar al cielo nocturno y tratar de comprender el inmenso tamaño del Universo es un esfuerzo muy grande para el cerebro humano, así que creo que se necesitan distintos caminos para entender nuestro lugar en él. La forma que he encontrado para lograrlo es observando y creando, algo que puede ser hecho con la ciencia y con el arte.



¿Qué tipo de arte hacía cuando era niña?



Siempre fue la pintura. Luego hice poesía, pero mi medio favorito siempre ha sido la pintura, que fue lo que estudié. También he hecho impresiones e instalaciones. Es una progresión común pasar al arte tridimensional después de un tiempo.



¿Podría explicar su técnica artística?



Mi técnica principal son el aguafuerte y las impresiones digitales. El proceso empieza por el camino de la ciencia, con una pieza de investigación o, si queremos devolvernos aún más, con escribir una propuesta para obtener información de un telescopio. Para poder conseguir alguna de estas hermosas imágenes que obtienen los telescopios espaciales hay un montón de pasos intermedios entre la primera imagen y la versión final. Lo que yo hago es tomar todos esos pasos intermedios, los consigno en mi portafolio y luego voy al estudio y con editores de imágenes las retoco con ojo de artista y con fines estéticos.

¿Cómo define su obra?



La mejor definición que he podido encontrar es ‘artscience’, que consiste en usar datos científicos para crear arte, pero el resultado depende de lo que quiera transmitir cada artista. El trabajo tiene el mismo rigor en la ciencia y en el arte: conseguir y preparar la información, recolectar la luz y, a menudo, usar el espectro, que es cuando la luz que viene de las galaxias se divide en diferentes colores. Muchas de las imágenes que utilizo son las que normalmente se usan para la calibración de los equipos, así que podemos decir que son los desperdicios de la ciencia, pero que resultan hermosos para hacer arte.



¿Cuál es la retroalimentación que recibe de otros artistas y científicos?



Es mucho más difícil con los científicos, porque muchos de ellos están haciendo cosas similares y entienden lo que hago. Me pone nerviosa que otros astrónomos vean mi obra porque pueden ver mis errores y notar los pequeños detalles. Con los artistas o con las personas que no tienen nada que ver con el arte o con la ciencia, es más fácil, porque yo no quiero mostrarles la imagen de una galaxia, o este tipo de cosas obvias; quiero que la gente se pregunte qué es lo que están viendo, que sepan que lo que están viendo es luz que tardó millones de años en llegar a nosotros y que ahora puede estar exhibida en una pared. Fascinar y contar la historia a los no científicos es mucho más divertido para mí.



¿Qué le resulta más desafiante: el arte o la ciencia?



Definitivamente, tengo que esforzarme más con la ciencia. De hecho, estudiar astronomía me costó bastante, mientras que la escuela de arte fue mucho más fácil, pero son cosas totalmente diferentes. En los últimos años dediqué la mayor parte de mi tiempo a la ciencia y, para ser una buena investigadora, que es lo que estoy tratando de hacer, me mudé de país. Un doctorado es algo que toma mucho tiempo, así que durante ese tiempo hice menos arte.



¿Puede ver arte en las galaxias y en los procesos de colisión y evolución en ellas, que son su campo de estudio a nivel científico?



Sí, un mil por ciento. ¿Estaría estudiando galaxias si fueran feas? Probablemente no. Una de las razones principales por las que estudio galaxias es porque son asombrosas.

¿Estaría estudiando galaxias si fueran feas? Probablemente no. Una de las razones principales por las que estudio galaxias es porque son asombrosas FACEBOOK

TWITTER

La ciencia tiene un método bien establecido, el método científico. ¿Hay alguna relación entre este y el método artístico?



Creo que el arte puede ir más lejos. Nosotros hacemos preguntas y muchas veces la ciencia no puede resolverlo todo. El arte y la filosofía nos ofrecen respuestas creativas, con las que no pretendo encontrar relaciones de causa y efecto. El arte no necesita información científica para ser legítimo, pero la ciencia debe ser reproducible; es decir que un mismo experimento debe obtener los mismos resultados sin importar en qué lugar se haga. Los métodos son totalmente distintos en la medida en que el arte es libre, mientras que la ciencia tiene regulaciones mucho más rígidas. El mundo tiene muchos problemas y necesitamos la creatividad para superarlos.



La ciencia es muy útil para la sociedad, en la medida en que explica el universo y el mundo en que vivimos. ¿Cree que el arte es tan importante como la ciencia?



Tengo un problema con esa pregunta, porque la idea de que el conocimiento tiene un ‘ranking’ me parece absolutamente absurda; pensar que algo es más útil que lo otro, en mi opinión, restringe el potencial, las oportunidades de encontrar nuevos caminos. El arte es tan útil como la ciencia u otros campos que no hemos mencionado.



¿Qué es más emocionante: escribir un artículo científico o hacer una pintura?



No es fácil comparar, porque son cosas muy distintas. Para mí, la ciencia es mucho más difícil, pero no quiero separar las dos cosas, porque no las veo como lados opuestos del espectro. El proceso creativo de crear arte es, por lo general, más corto y se obtienen resultados rápidos, lo cual me alegra bastante. Es el mismo proceso mental, diferentes formas de llegar ahí. Eso es lo que tratamos de hacer en ‘artscience’.



¿De dónde viene su inspiración?



Es muy fácil sumergirse en estos números, códigos y sentarse en frente del computador mucho tiempo y olvidarse de salir a explorar, imaginar el mundo y tener momentos a solas. Yo trato de hacer eso y, en lo posible, de salir a observar con los telescopios a la cima de una montaña; ese es el momento cuando recuerdo por qué estoy haciendo lo que hago. Es regresar a cuando era una niña que miraba el cielo nocturno y se fascinaba con él. También me inspira ir a los museos a ver los trabajos de otras personas que están haciendo cosas similares. Tratar de capturarme como parte del universo, esa es la motivación.



Su trabajo se basa tanto en la ciencia como en el arte, en la luz…



La mayoría de lo que sabemos del universo viene de la luz, así que pienso que hacemos parte de esta increíble película de imágenes que provienen desde el ‘Big Bang’ y que siguen toda la historia cósmica del universo hasta nuestro presente. Darnos cuenta de que tú y yo, y toda la humanidad en su conjunto, somos solo un pequeño ‘blip’ en esa película, es algo fascinante que algunos podemos volver arte.



NICOLÁS BUSTAMANTE HERNÁNDEZ

Redacción Ciencia

En Twitter: @nicolasb23