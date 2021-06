'Las críticas que me hacen no tienen fundamento': Crissien

Aun en medio de las críticas de varios sectores de la comunidad académica y científica del país, el pasado martes el barranquillero Tito Crissien Borrero tomó posesión ante el Presidente de la República como nuevo ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación.



El administrador de empresas y exrector de la Universidad de la Costa asume la jefatura de esta cartera en un gobierno al que le queda poco más de un año, tiempo en el que tendrá el reto no solo de despejar el manto de desconfianza con el que llega, sino de generar avances en temas como aumentar el porcentaje del PIB que se destina en el país para la ciencia y la tecnología, superando la meta marcada por el Presidente del 1 por ciento, así como darle legalidad a la existencia del ministerio luego de que la ley que lo creara fuera declarada inexequible por la Corte Constitucional.

Su llegada al ministerio se da en medio de fuertes críticas. ¿Cómo piensa sortear ese ambiente de desconfianza para conseguir avances?

Me he acercado a todos los miembros de la comunidad científica, hablando con ellos y explicándoles la situación, que ya es algo superado. Afortunadamente las universidades están apoyándome, me acompañaron algunos de sus rectores en mi posesión y voy a estar en la reunión del Sistema Universitario Estatal, donde me invitaron a participar.

¿Se ha acercado también a los sectores que emitieron los comunicados?

Sí, me he acercado a algunos miembros. En el Comité de Bioética está el gobernador de cuatro comunidades arahuacas, Danilo Villafañe, que estuvo acompañándome en mi posesión.



También he hablado con miembros de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas y con algunos miembros de la Misión de Sabios. Las críticas son diversas, pero ya es un tema superado; creo que no hay nada que esconder y poco sustento a esas críticas.

Para la comunidad científica y académica, la retractación es la conclusión de un debido proceso en el que se ha demostrado un plagio. Su nombre aún aparece entre los que aceptaron la que hizo la editorial Springer. ¿Qué les diría?

Que es falso, tengo las pruebas. El autor aceptó en su declaración todos los cargos, mostró las pruebas de cómo sometió los papeles y el artículo con datos míos falsos; por lo tanto, a mí nunca me preguntaron y nunca acepté esa retractación, ya tengo un abogado en Singapur que le envió una carta a Springer en ese país para que retire mi nombre de esa retractación.

¿Cuáles fueron sus aportes en las investigaciones relacionadas con nanopartículas?

Participé en la estructuración de la propuesta, consecución de recursos y en la introducción, porque muchas veces los científicos químicos están tan encerrados en su mundo que solo escriben entre ellos mismos. Buscan a personas como yo, en un trabajo interdisciplinario.



Algo que no se ha dicho es que estoy haciendo un doctorado en Ingeniería de Minas y Materiales en la Universidade Federal do Rio Grande do Sul, en Brasil, por eso me invitan a ese grupo de investigación.

¿Cuáles cree que son sus fortalezas para aportar a este nuevo cargo?

Tengo grandes capacidades de liderazgo y de gestión de la innovación. Esto lo he demostrado durante mi vida académica. Tengo grandes logros, soy una persona de un pensamiento estratégico que se enfoca en resultados y siempre he utilizado la innovación para alcanzarlos pensando en el ciclo del proceso administrativo.

¿Cuál va a ser la marca de su gestión?

Mi marca van a ser los jóvenes. Voy a trabajar sobre tres cosas: en la eficiencia y eficacia en la ejecución e inversión de los recursos públicos para la ciencia, tecnología e innovación; en que toda esta inversión genere investigación y desarrollo para la innovación de nuestro sector empresarial y los sectores sociales y en los jóvenes. Quiero ser el ministro de los jóvenes y que vean en la ciencia un proyecto de vida desde primaria, a través de clubes de ciencia; en bachillerato, con el Programa Ondas y los semilleros de investigación, y a nivel universitario con el apoyo a los jóvenes investigadores.

Tiene al frente tareas como avanzar en el aumento del porcentaje del PIB destinado a ciencia y en las modificaciones exigidas por la Corte para la ley que le dio vida al ministerio. ¿Cómo piensa avanzar?

Vamos a presentar un proyecto de ley el próximo 20 de julio donde se vuelve a crear el ministerio, por el fallo de la corte, con las recomendaciones que emitió. Hubo más vicios de forma y no de fondo, lo cual quiere decir que lo importante no generó dudas. Creemos que va a ser un camino menos difícil que la primera vez porque la gente está muy sensibilizada con el tema.



Respecto al incremento, el Presidente reconoce mi capacidad de gestión, lo que me va a permitir ejecutar con una mayor rapidez (sobre todo porque me queda un año) todos estos recursos que hay de ciencia, tecnología e innovación, tanto en el presupuesto general de la Nación como en el sistema general de regalías.



Son una gran cantidad de recursos que las universidades y los investigadores de Colombia están esperando; por lo tanto, vamos a mirar cuáles son esos procesos susceptibles de mejora para hacer más rápido este proceso.

¿Para cuándo podemos esperar la expedición de la tan esperada política pública de Ciencia, Tecnología e innovación?

Ese trabajo está bastante adelantado; la ministra anterior, en el empalme, me hizo entrega de toda esa información y está ahora mismo sometido a revisión del Departamento Nacional de Planeación, así que en menos de un mes debemos estar publicándola. También está muy avanzada la política pública respecto a los conocimientos ancestrales, que fue una de las banderas de la ministra Mabel y que seguiré defendiendo.



Esperamos fortalecer con estas políticas el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación con investigaciones que estén aplicadas a la resolución de problemas, generando innovación. Esta política procura tener primero unas reglas claras, una fundamentación teórica clara, basada en mucha revisión de literatura, para tener un campo fértil y así la investigación y el desarrollo generen innovación, generen empresas más competitivas o jóvenes emprendedores e innovadores.



Alejandra López

REDACTORA EL TIEMPO

@TiempodeCiencia

