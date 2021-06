'Hay apreciar a las matemáticas como a las artes’: Tatiana Toro

Cuando la doctora Tatiana Toro tenía siete años tuvo la fortuna de cruzarse con una profesora de matemáticas que le enseñó la teoría de conjuntos y a contar con un edificio de cajitas, con frijolitos y todo tipo de cosas que sus pequeñas manos podían tocar y manipular. Y eso a ella le pareció maravilloso.



“Lo describo y todavía me veo en la clase con mi edificio y mis frijoles o en el patio en el que habíamos pintado conjuntos, hacíamos intersecciones y saltábamos de uno al otro para entender cómo funcionaba. No había nada que me gustara más que esa clase”, recuerda.



Eso marcó el inicio de su pasión por las matemáticas, un área en la que ha forjado una carrera destacada y en la que en los últimos días recibió un nuevo reconocimiento. La colombiana fue nombrada como la nueva directora del Instituto de Investigaciones en Ciencias Matemáticas (MSRI), uno de los centros más importantes a nivel mundial en este campo.



Estudió su pregrado en la Universidad Nacional de Colombia, obtuvo su doctorado en la Universidad de Stanford y ha ocupado cargos en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, la Universidad de California, la de Chicago y la de Washington. Más de 30 años de carrera y aun, como esa niña de seis años que jugaba con conjuntos en el patio, ve a las matemáticas como algo sorprendente.

¿Qué representan para usted las matemáticas?

Han sido la pasión de mi vida y son un medio en el que me puedo expresar como un artista cuando pinta, hace una escultura o compone una sinfonía. Para mí es creación, pero también me encanta el aspecto de que las cosas en matemáticas son verdad o no lo son, la vida es mucho más complicada.

¿Qué significa convertirse en la sexta directora del MSRI?

Este es un instituto financiado por la National Science Foundation y uno de los primeros de su tipo, dedicado solo a las matemáticas, que se ha distinguido por su altísimo nivel de investigación. Muchos de los desarrollos en el área de los últimos años están relacionados con programas que se llevaron a cabo aquí.



Bajo la actual dirección ha florecido de una manera increíble, no solo hay investigación sino que hay un aspecto educativo, de divulgación y de cultivar el talento de personas de diversas trayectorias, por eso es un gran honor y responsabilidad dirigir un instituto que ha cambiado no solo la parte científica de las matemáticas sino su parte humana.

¿A qué se refiere con la parte humana de las matemáticas?

A veces se ven como una cosa fría que está disponible solo para algunos, por eso uno de los ideales es tratar no solo de divulgar las matemáticas sino de que se conviertan en algo que la gente mire sin temor. Así como se crea una apreciación por la opera o la escultura, creo que es importante hacerlo por la matemática, que se vuelva una parte más del desarrollo humano, algo amigable porque tradicionalmente ha sido un medio que no ha tenido representación de toda la gama humana y que en este momento se beneficiarían enormemente de que participen diferentes poblaciones.

¿Qué espera lograr desde este nuevo cargo?

Son varias cosas, entre ellas que el instituto continúe siendo uno de los sitios donde se hacen las mejores matemáticas del mundo. A través del comité asesor científico cada semestre se proponen dos programas diferentes a la espera de que surjan nuevas áreas y realmente ha sido muy exitoso, espero seguir facilitando este proceso.



También se han puesto en marcha algunos programas que aumentan la representación, programas diseñados con el apoyo del instituto por personas de color interesadas en que se abran las puertas de las matemáticas. Esperamos continuar trabajando en esa línea para que en el futuro todo el mundo, independientemente de dónde venga o de cómo se vea, se sienta bienvenido en el ambiente matemático.

Durante su nombramiento manifestó que el MSRI debe liderar a la comunidad en el mundo pospandémico ¿Cómo esperan hacerlo?

Ya hemos empezado. Los últimos 15 meses nos cambiaron la vida a todos de una manera radical pero desde el punto de vista profesional para la gente joven que no tiene un trabajo permanente la situación ha sido mucho más difícil. Por eso desde el instituto decidimos llamar la atención de universidades y agencias que financian las matemáticas y que emplean matemáticos sobre las dificultades que habían tenido aquellas personas que, además de seguir trabajando, tenían que ocuparse de la familia, para que tomaran medidas para mitigar el efecto de la pandemia en ellos.



Esto se hizo a través de una carta escrita por el comité de mujeres en matemáticas del MSRI, que dirijo, la cual fue adoptada por el MSRI y un consorcio de institutos en EE.UU. y fue enviada a las sociedades profesionales de matemáticas teóricas y aplicadas y a la National Science Foundation.



Creo que el instituto tiene que volverse un abogado de la gente joven que hace matemáticas para ayudarlos y permitir reiniciar la investigación. Si no lo hacemos vamos a tener una generación perdida y eso sería terrible para la profesión.

¿Cómo ve el campo de las matemáticas en Colombia?

Es difícil opinar porque no estoy tan involucrada como querría, pero sé que hay excelentes matemáticos, sobre todo entre la gente joven. Creo que la malicia indígena nos ayuda a ser buenos, se nos ocurren cosas diferentes y hay espacio para desarrollarlo, pero una de mis preocupaciones es el bienestar de la Universidad Nacional porque, aunque en el país hay excelentes instituciones, no todas son accesibles a la gente en general y para poder seguir desarrollando el talento de todo el país se necesita que la educación pública funcione bien.

¿Cómo les explica a sus hijos su trabajo?

Imagínese un juego, un experimento en el que coge un gancho de alambre lo desenrolla y hace una forma, como un ocho, por ejemplo, y luego la sumerge en un balde donde hay agua con jabón. Ahí sale algo, el jabón que viene pegado al alambre.



El campo que yo estudio se pregunta cuál es la descripción matemática de lo que vemos en esa situación, qué significa, porque uno se imaginaría que las burbujas de jabón se pueden poner las unas con las otras de muchas maneras o que el jabón se le puede pegar al alambre de muchas formas pero no, solo hay una o dos opciones.



Las burbujas de jabón es cómo yo les explicaba a mis hijos mi trabajo. Esto se llama teoría geométrica de la medida y el problema que le describí se llama el problema de Plateau, un físico que jugaba con burbujas de jabón.

¿Cómo le describiría a una niña cómo es ser matemática?

Si nos ponemos a pensar, por ejemplo en Colombia, la imagen de un matemático o matemática que hace investigación es una cosa difícil de imaginar. Creo que en términos de modelos hombres y mujeres lo pueden ayudar a uno, entiendo que a veces es difícil imaginarse cómo me vería yo ahí pero creo que cuando uno está interesado en algo no nota esas diferencias. Puede ayudar tener un ideal, pero no siempre es necesario tener a alguien como ejemplo.



ALEJANDRA LÓPEZ

