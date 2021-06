‘Mi gestión me respalda’, Mabel Torres, ministra de Ciencia

Con la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación a finales del 2019, Mabel Torres fue designada por el presidente Iván Duque para dirigirlo. A inicios de junio, el mandatario designó a Tito Crissien como su remplazo en la cartera. Hasta que este se posesione, la bióloga chocoana continúa en el cargo.



Torres hizo parte de la Misión Internacional de Sabios, cuenta con un título de maestría de la Universidad del Valle y un doctorado (y estancia posdoctoral) de la Universidad de Guadalajara. Además, tiene amplia trayectoria como docente de la Universidad Tecnológica de Chocó.



Le puede interesar: ‘Uno de los peligros para el mundo es que la gente rechace la ciencia’

Sus polémicas declaraciones sobre el uso del hongo ganoderma en tratamientos contra el cáncer generó controversia entre investigadores, en un debate sobre conocimientos ancestrales y rigor científico. Mirando hacia atrás, la ministra afirma que no actuaría de manera diferente.



Tras año y medio en el cargo, la funcionaria asegura que más allá de este debate que marcó su llegada al Ministerio, su gestión la respalda y resalta entre sus logros más importantes proyectos de equidad e inclusión, la democratización y regionalización del conocimiento, gracias a estrategias enfocadas en los departamentos, y la articulación con diferentes actores del sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación en el país.



También: Un casco brasileño de respiración artificial reduce intubación en 60%

¿En qué términos se produjo su salida de la cartera y cómo queda su relación con el presidente Duque?

Todo gobernante tiene la posibilidad de hacer cambios en su gabinete. Sin embargo, la relación con el presidente ha sido muy buena, de hecho me ha pedido que me articule con el Banco Interamericano de Desarrollo en un proyecto para el Pacífico.

¿Qué le significó ser la primera persona frente al nuevo Ministerio?

Esto representa para Colombia un tema de inclusión y de diversidad. Ser mujer, negra, de región afro, científica, son elementos que en una misma persona están mandando un mensaje. Para mí significó la construcción de un referente.

¿Cuáles fueron los principales retos que enfrentó?

Podemos decir que hay retos estructurales que al final han sido complejos, pero también hay otros de construcción de narrativas. El primer reto que tuve que enfrentar fue que la gente no reconociera que era una mujer negra de región la que estaba aquí y quisieran desdibujar mi imagen con problemas de ética que nunca he tenido.



Llegué como una mujer que ha construido un camino con reconocimientos y premios internacionales y el hecho de que solo por ser una funcionaria se quisiera desdibujar mi imagen fue el reto más grande. Te enfrentas con eso y te preguntas cómo vas a construir un ministerio cuando se te empiezan a hacer esas nubes alrededor.



Además: Minciencias premiará ideas de niños y jóvenes frente a la pandemia

El hecho de que solo por ser una funcionaria se quisiera desdibujar mi imagen fue el reto más grande. FACEBOOK

TWITTER

Pero también enfrentamos retos estructurales, como que veníamos de Colciencias, un departamento que tenía una misión más operativa que misional, teníamos la misma planta de personal y los mismos recursos. El reto fue organizar procesos para lograr responder a la construcción de soberanía científica y tecnológica en un país en el que mucha de la ciencia básica se hace en las universidades y no se conecta con productividad.

¿Considera que la polémica sobre ganoderma la alejó de los científicos y académicos?

Significó una ruptura con un pequeño número de personas de una comunidad, pero representó también el reconocimiento de la validez de lo que estamos construyendo en una política de conocimiento ancestral y tradicional.

Sé que es difícil, pero estaba convencida de lo que estaba haciendo, porque todo mi trabajo se soporta en investigación científica. Llevo 30 años haciendo investigación, desde la academia tenemos un compromiso con los indicadores internacionales que nos miden como un país que genera investigación, pero la ciencia tiene que ir más allá de un artículo y de un libro, también tiene que generar transformación social.



Nunca he estado en desacuerdo ni he rechazado el método científico, porque me estaría rechazando a mí misma; lo que estoy haciendo es un llamado a reconocer que hay otras formas válidas de producción de conocimiento.

¿Haría algo diferente frente a esa polémica?

No. Tengo el convencimiento de que cuando uno es auténtico y realmente ha construido desde la verdad, no tiene por qué ponerse en discusiones, por eso ni me enganché ni discutí con nadie. Nunca voy a dejar de estar convencida de que el conocimiento ancestral y el tradicional son un gran aporte para la sociedad.

¿Cuáles considera los principales logros de su Ministerio?

Entre las cosas de las que me siento orgullosa está la construcción de una política pública de ciencia, tecnología e innovación inclusiva y con enfoque diferencial; aún no está sancionada, pero esperamos que en dos meses lo esté.



Me siento orgullosa de haber logrado una infraestructura tecnológica en el país con la estrategia Más Lab en las regiones. Logramos incorporar a más de 300 doctores y habilitamos 21 laboratorios de salud departamental orientados a apoyar la capacidad para hacer diagnóstico, generar sus propias pruebas y tratamientos, hacer seguimiento a la inmunización y tener infraestructura instalada para tratamientos y desarrollo de vacunas.



En este momento hay tres laboratorios que están trabajando en temas de tratamiento y de vacunas contra el covid-19 y existen tres prototipos. Pasamos de 14 laboratorios de biología molecular de bioseguridad tipo 3, a 62. Dejamos esa capacidad instalada que seguramente va a repercutir sobre el entendimiento de enfermedades infectocontagiosas como malaria, dengue y chikunguña.

Pasamos de 14 laboratorios de biología molecular de bioseguridad tipo 3, a 62. FACEBOOK

TWITTER



Además, logramos un impacto en el sector productivo. El año pasado colocamos 1,5 billones de pesos en beneficios tributarios y logramos firmar el decreto de crédito fiscal que nos llevó, en el informe de la Ocde, a ser reconocidos como el mejor país en esta materia y con mayor impacto en las pequeñas y medianas empresas.



También: Ciencia para turistas



Logramos incrementar en casi 15 puntos porcentuales la participación de las pymes en el sector de ciencia, tecnología e innovación y este año logramos 1,9 billones de pesos de beneficios tributarios.



También conseguimos el hito del 126 por ciento de recursos de regalías, que es el rubro que tiene más peso en la financiación de proyectos. De 2015 a 2018 lograron asignarse 73 proyectos; nosotros en este bienio logramos asignar más de 450 y poner 2,5 billones de pesos, un logro histórico porque la ejecución de esos recursos había estado muy rezagada.

Facebook Twitter Linkedin

La ministra considera como uno de los grandes logros de su gestión el acercamiento con las regiones. Foto: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación

La comunidad científica tiene reparos sobre cómo se ha abordado este Ministerio y su gestión. ¿Qué les responde?

Siento que esta es una construcción de todos y que los resultados muestran que logramos consolidar una plataforma para seguir caminando. Lo que le diría a la comunidad científica es que ellos están incorporados en esta estrategia y han contribuido.



No estoy de acuerdo con la afirmación de que la comunidad científica tenga reparos en su totalidad, creo que es un sector muy pequeño porque hemos escuchado de las universidades cómo gracias al Ministerio este año tienen más recursos y es la primera vez que desde las regalías se les da tanta importancia a las regiones y a las instituciones en ellas.



A quienes están inconformes les diría que hay que seguir aportando, porque los resultados de la Función Pública dan fe de nuestro trabajo. Se nos calificó como uno de los cinco ministerios con mejor desempeño.

La política pública de ciencia, tecnología e innovación es uno de los temas que se pide con mayor urgencia ¿Qué podemos esperar de ella?

Es una política integradora que reconoce pilares como la apropiación social del conocimiento, la generación de capacidades en las regiones y la internacionalización del conocimiento. Colombia necesita rebasar esa barrera de ser un país que recibe transferencia. Es una política que además hace mención y honor a lo que hemos querido construir desde el ministerio, y es esa forma de armonizar las diferentes formas de producción de conocimiento.

¿Qué gestiones se adelantaron frente a la consecución de recursos internacionales para ciencia, tecnología e innovación?

Trabajamos en dos apuestas: una de cooperación internacional y la otra con el sector productivo.



El año pasado hicimos una articulación en pactos por la innovación para tener cofinanciación y convencer al sector productivo de que lo que realmente va a generar transformación en sus empresas es el conocimiento. Por eso este año logramos incrementar a 1,9 billones de pesos los beneficios tributarios.



Por otro lado, el año pasado tuvimos una dinámica muy fuerte a pesar de la pandemia. Logramos financiaciones importantes con países como Reino unido, Canadá, Francia, EE. UU. y Alemania, en temas como salud mental y la misión de bioeconomía.

La Corte Constitucional declaró inexequible la ley que le dio vida al ministerio. ¿Avanzaron las modificaciones exigidas por el alto tribunal?

Estamos trabajando internamente en la construcción de la exposición de motivos. Hay una limitación, y es que la Corte todavía no ha notificado el fallo y mucho de lo que tenemos que hacer se basa en este. Sin embargo, con este año y medio de aprendizaje encontramos una oportunidad para reorganizar procesos y estamos trabajando en reorganizar la estructura del ministerio.

¿Cuáles considera que serán los retos para su sucesor?

El reto que va a enfrentar mi sucesor es poder consolidar todas las apuestas que hicimos, pues solamente queda año y medio y creo que hay que darles continuidad a los proyectos de soberanía científica y tecnológica, a los temas de investigación-creación y a los de apropiación.



El desafío es tomar este impulso que ya tenemos. Si bien es cierto que no se alcanzaron a entregar muchos resultados, en el transcurso de este año se van a tener productos de esa gestión. Su reto va a ser consolidar todas estas estrategias y poner en la agenda su marca propia.



ALEJANDRA LÓPEZ- REDACCIÓN CIENCIA

En Twitter @TiempodeCiencia

Encuentre también en ciencia

-Nueva extraña especie fósil de lagarto se había tomado por pájaro



-Telescopio descubre la primera tormenta gigantesca de agujeros negros



-Pagan 28 millones de dólares por viajar al espacio junto a Jeff Bezos