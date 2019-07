‘Las ciencias computacionales son un pincel de la creatividad’

Hadi Partovi sube a la tarima con pinta y actitud descomplicadas –camisa tipo polo rosada, 'jeans' y gorra– que no hacen sospechar que se trata de un exitoso emprendedor del mundo tecnológico. Sus primeras palabras las dice en español: “Hola. ¿Cómo están? Les hablo en español para demostrarles que si alguien viejo como yo puede aprender un nuevo idioma, cualquier niño puede aprender a programar”.

Este iraní de 47 años fue uno de los invitados especiales a Edukatic, un evento anual que organiza la Universidad Icesi y en el cual expertos comparten sus experiencias en la implementación de la tecnología en las aulas de clase.



Partovi es el CEO de code.org, una organización sin ánimo de lucro que se encarga de enseñar las ciencias computacionales tanto a estudiantes como a profesores de colegios. Uno de los fuertes de la compañía es la programación, la cual enseñan a partir de lenguajes y herramientas sencillas y fáciles de comprender, y pueden ser adaptadas según el nivel de dificultad del aprendiz.



Según Partovi, su plataforma ha transformado en seis años las políticas educativas en 49 de los 50 estados de EE. UU., el mismo tiempo en el cual pasó de incluirse en el 10 por ciento de los colegios de ese país a ser utilizada en la mitad de estos, integrando en ellos tanto a niños como niñas de todas las razas. Incluso, dice Partovi, uno de cada tres niños estadounidenses ha utilizado code.org.

Partovi, nacido en Teherán y quien vivió su niñez durante la revolución de iraní, viajó con su familia a Estados Unidos cuando tenía 11 años y se formó en programación en la Universidad de Harvard. Luego hizo parte del equipo que desarrolló Internet Explorer y fundó Tellme Networks, compañía que después fue comprada por Microsoft por 800 millones de dólares. Recientemente participó como inversionista de exitosas compañías tecnológicas como Facebook, Dropbox y Airbnb.



Según contó él, buena parte del éxito de code.org se debe a que no solo enseñan programación, sino que ofrecen un currículo de ciencias computacionales que incluyen pensamiento computacional, inteligencia artificial, robótica y ciberseguridad, además de contar con clases en línea dirigidas a los docentes.



También incluye videos –sin costo gracias a aportes de Google, Facebook, Amazon y Microsoft, entre otras– dictados por personajes como Bill Gates y Mark Zuckerberg.

“Mucha gente piensa que las ciencias computacionales son solo para niños especiales y genios. Yo quiero enseñar que son tan fundamentales como la biología o el álgebra. Entender cómo el internet o una aplicación funciona es fundamental en este siglo, pero los colegios no lo enseñan porque es nuevo y los profesores no lo aprendieron”, aseguró Partovi en entrevista con EL TIEMPO.



¿En qué consiste la revolución de code.org?

Los colegios enseñan hoy lo mismo que hace 150 años y están cada vez más aburridos, con métodos repetitivos, memorísticos y evaluativos, mientras que los trabajos buscan personas creativas. Lo hermoso de la ciencia computacional es que no solo lidera los mejores trabajos, sino que enseña la creatividad para comprometer a los niños con su educación. Cuando enseñamos ciencias computacionales, a los niños les damos el pincel de la creatividad y el soporte para obtener los mejores empleos.



¿Por qué preocuparse por la educación después de ser un emprendedor exitoso?



Es algo que va en mi sangre. La educación es lo más importante. Para mí, llevar oportunidades a la juventud es el camino para resolver los problemas del mundo, sean económicos, climáticos, de salud. Quienes están creando la tecnología son un pequeño porcentaje, casi todos personas blancas en Estados Unidos. En el mundo hay 7 mil millones de personas, y mil millones de ellas son estudiantes que no aprenderán las habilidades tecnológicas a menos de que preparemos los colegios.



¿Cómo hacer que los niños se interesen por la tecnología?



Los adultos no saben lo mucho que a los niños les gusta esto. Cuando era un niño, la tecnología era solo para los 'nerds', pero ahora todos los niños lo hacen y quieren pasar su tiempo en las redes. ¿Qué tal si en lugar de solo dejarlos utilizarlas les enseñamos a manipularlas? Para eso necesitarán entender matemáticas, pero a partir de una motivación real.

Captura de pantalla de code.org que muestra la programación de un videojuego. Foto: Code.org

Pero no todo son ‘apps’...

La mayoría de la gente no se da cuenta de que los automóviles que manejamos tienen 10 o 15 computadores dentro. Todo, desde la agricultura hasta la exploración espacial y las compras y el comercio, es controlado por la tecnología. La agricultura es un gran ejemplo, porque no es algo que uno piense que es influenciado por la tecnología, pero los tractores que corren por los campos serán autónomos , en el futuro y no necesitarán de un conductor.



Si se quiere monitorear un campo o el ganado, se puede programar un dron para que lo haga. Colombia es muy fuerte en el mercado de las flores, así que estoy seguro de que en el futuro llegarán soluciones tecnológicas para los cultivadores. Hacer el trabajo repetitivo más fácil es algo que los humanos siempre han buscado, y el 'software' y la tecnología es la mejor forma de hacerlo.



¿Cuáles son los principales obstáculos para llevar la tecnología a los colegios?

El primero es que no todos los salones tienen computadores, así que necesitamos fondos para que cada salón tenga al menos algunos de ellos con internet. El siguiente y el más difícil es la mentalidad de los adultos, quienes creen que las ciencias computacionales son para genios, para los niños hombres, o solo para mayores de 18. Nosotros les enseñamos a niños desde los 6 años. El tercer obstáculo es que los maestros no saben enseñar estos temas porque nunca lo aprendieron y por eso no quieren hacerlo.



¿Qué les enseñan a los maestros?

En la mayoría de los salones, el maestro es visto como el experto, pero en el mundo de hoy, la educación no termina cuando cumples 21, pues las cosas cambian cada día y debes mantenerte actualizado. Los trabajos ahora serán muy diferentes en 20 años, así que todo el mundo necesita seguir aprendiendo, por lo que les enseñamos a ser un 'coach' en clase y a acompañar los procesos. Una parte importante de lo que enseñamos es la ética, porque vivimos en un mundo en el que unas pocas compañías están cambiando todo, y no siempre es algo bueno. En los últimos cinco años, la gente se ha empezado a preguntar si la democracia está más complicada porque el acceso a la información falsa está aumentando.



¿Cuál debe ser el rol de los gobiernos en este proceso?

La educación es responsabilidad de los gobiernos, así que creo que todos los gobiernos deben decidir en algún momento, dentro de los próximos 20 años, que la ciencia computacional es tan importante como las otras materias.



¿Cómo se imagina la siguiente revolución tecnológica?

Ya está aquí e involucra el 'maching learning' y la inteligencia artificial. A diferencia del internet, estos son elementos que no podemos ver. Que tu computador pueda reconocer tu cara o que tu teléfono pueda reconocer tu voz son capacidades que antes solo parecían posibles para los humanos. Muchos trabajos desaparecerán, y los más repetitivos serán reemplazados por computadores en los próximos 10 o 15 años. Sobrevivir a este cambio depende de que nuestro sistema educativo prepare a las personas, y el primer paso son las ciencias computacionales.



NICOLÁS BUSTAMANTE HERNÁNDEZ

