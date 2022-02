Entre la comunidad científica el nombre de Germán Puerta no es desconocido. Durante años el economista y astrónomo aficionado ha trabajado desde el Planetario de Bogotá como divulgador de cultura y ciencia, y ha escrito varios libros relacionados con su afinidad por los temas espaciales, una pasión que también lo ha llevado a impulsar la creación de espacios como el Festival Astronómico de Villa de Leyva, que todos los años recibe a cientos de personas, entre conocedoras y aficionadas.



Temas decidió abordar desde un a nueva perspectiva. Como candidato del partido Alianza Verde a la Cámara de Representantes por Bogotá, busca llevar sus propuestas sobre cultura científica al Congreso. Habló con El Tiempo sobre sus aspiraciones y los nuevos retos que representa incursionar en la política.

(Le puede interesar: Estudiantes de la UdeA irán a España a experimentar en microgravedad)

¿Por qué se decidió a lanzarse como candidato a la Cámara?

Llevo 14 años en el Planetario de Bogotá observando estos maravillosos procesos de transformación que tienen los niños cuando se exponen a la ciencia y a la astronomía y viendo cómo las familias reciben los beneficios de la cultura y la ciencia, llevo mucho más haciendo divulgación y siempre me había preguntado por qué estas maravillas estaban restringidas a pequeños espacios. Los centros de ciencia que hay en Bogotá, por ejemplo, son solo tres, el planetario, Maloka y el Jardín Botánico, en Medellin está el Parque Explora, pero no hay nada más, en la costa no hay un gran centro de ciencias, ni en una ciudad del tamaño de Cali, en Santander o en el sur. Yo venía insistiendo mucho en el tema de lo importante que es tener más planetarios, más parques científicos, y hace unos tres meses el partido Alianza Verde me hizo la propuesta de llevar al Congreso una candidatura con estos temas y no lo pensé dos veces, vi una gran oportunidad de llevarlo a escala nacional.

¿Cómo cree que esa experiencia desde el planetario se puede aplicar en sus aspiraciones políticas?

Estoy convencido de que la integración de la cultura científica, tecnología y ambiental en la sociedad, como una política de Estado, es esencial para la transformación de la sociedad. No solo que te empodera como individuo, te da capacidad de tomar decisiones, sino, como comunidad, la ciencia no es una opción secundaria, es la base de la transformación. He observado, sin embargo, que aunque en el papel ya está escrito —el articulo 71 de la Constitución Política habla precisamente de la integración de la cultura científica, en los Conpes de ciencia y tecnología están los temas de apropiación social del conocimiento y de centros de ciencia, las políticas de Miniciencias están muy bien desarrolladas— no hay ejecución. Estos proyectos dependen de la voluntad de los alcaldes y de los gobernadores, que con gran facilidad en sus planes de desarrollo hacen parques y estadios, lo cual está muy bien, pero no aparecen los proyectos de divulgación científica. Por eso, una de las propuestas que llevo es que en los planes de desarrollo económico y social deben estar incluidos los proyectos de creación o fortalecimiento de los centros de ciencia, precisamente por lo que observé en el planetario, por el impacto que producen a gran escala.

(También: Estudiantes patentan pilas con desechos de plátano, caña y aguacate)

¿Qué tan complicado es hacer campaña en medio del desencanto que muchos viven con la política?

Mi tema no lo tratan en otras campañas, creo que es algo que no está en la polarización y que claramente es importante. Creo que hay dos tipos de propuestas, las urgentes, en corrupción, movilidad y seguridad, en donde se deben tomar acciones inmediatas, pero hay temas que son importantes y el mío lo es. Creo que la gente percibe que el fomento de la cultura científica es indispensable para el desarrollo de la sociedad y si queremos afrontar los desafíos globales y los personales tenemos que tener un conocimiento científico. Yo voy a trabajar porque esto, por lo menos en el caso de Bogotá, llegue a las localidades, incluyendo al sector rural, que muchas veces se olvida.

¿Qué otros aspectos se incluyen en su programa?

Hay otros temas, hablo de cultura científica, que es el tema central, pero está, por ejemplo, todas las recomendaciones que hizo la Misión de Sabios de Ciencia y Tecnologia, que es una excelente bitácora para poder llevar más iniciativas al Congreso. Otro ejemplo es la contaminación lumínica, los cielos oscuros, las reglamentaciones están en el papel e inclusive hay normas que dicen cómo debe ser la iluminación alrededor de los observatorios astronómicos. Otro tema que quisiera mirar es el de la necesidad de una agencia espacial colombiana, con el respaldo y el concurso de las academias, de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, de la cual soy miembro, de la Red de Astronomía de Colombia y de los expertos en temas aeroespaciales.

¿En qué asuntos de ciencia es fundamental legislar en el país?

El primero es que los planes de desarrollo económico y social de gobernaciones y municipios deben llevar programas y proyectos de apropiación social del conocimiento, tanto la creación y fortalecimiento de centros de ciencia, como el desarrollo de actividades que tengan impacto regional. También esta el tema de las regalías, realmente hay recursos pero las entidades territoriales para la formulación de los proyectos, que son bastante complejos, no tienen capacidades para hacer estos estudios. Uno de los aspectos claves es que el Ministerio de Ciencias debe apoyar y asistir a las entidades territoriales en la formulación e inclusive en la identificación de las fuentes de financiación. La Misión de Sabios, además, propone que estos proyectos en lo posible se hagan con alianzas público privadas, lo cual seria ideal.

(Además: Historias del Cosmos: un halo de misterio y de materia)

¿Cuál es su percepción sobre el Ministerio de Ciencias? ¿Ha llenado las expectativas?

En lo que a mí me compete, sí. En marzo del año pasado el ministerio publicó su política de apropiación social del conocimiento, que me parece excelente, trae inclusive recomendaciones como la que he mencionado sobre el apoyo a las entidades territoriales, algo que veníamos insistiendo mucho. Lo que hace falta realmente es que no dependa solamente de los alcaldes o finalmente de los evaluadores del ministerio la calificación de los proyectos, tener procesos más públicos para la asignación de los recursos, que sean más abiertos. Por ejemplo, queremos hacer y está muy avanzado el centro de ciencia Planetario de Tunja, sin embargo, las regalías para todo el departamento sumarían una tercera parte del proyecto, entonces no vamos a tener planetario. Están buscando al sector privado a ver si los financia, pero eso no debería suceder si existe una política publica de integración de la ciencia en la sociedad, debemos trabajar con los recursos de las regalías para todos los departamentos para hacer estos proyectos.

¿Será fácil incluir estos temas en la agenda del congreso?

Por lo menos el tema de cultura y ciencia creo que puedo obtener consenso, conozco muy buenos políticos que apoyaron, por ejemplo, la creación del Ministerio de Ciencias, no veo por qué vamos a tener rechazo a estas ideas, al contrario, creo que todos van a querer que en sus regiones se desarrolle la cultura y la ciencia. Además, quiero hacer énfasis en el tema ambiental, porque informes recientes como el del IPCC, recomiendan fuertemente el tema de la educacion ambiental, resulta que en esos mismos centros de ciencia, como lo vi en el planetario, es donde se puede llevar a cabo, con esos domos, con los salones de conferencia interactivos, una recreación alrededor de los temas ambientales, es importantísimo tener esa cultura.

(Le recomendamos: Científicos proponen tres medidas preventivas ante futuras pandemias)

¿Hace falta más gente de ciencia que participe en política?

Hay muchos divulgadores, en Colombia ha crecido la astronomía, por ejemplo, me doy cuenta en el festival de Villa de Leyva, cada vez va más gente, cada vez hay más festivales y ahora hay muchos grupos de divulgación y observatorios astronómicos —en Bogotá hay mas de 40—, hay mucha gente involucrada pero no dan el paso. En esto tal vez yo tengo una ventaja y es que soy economista, sé hacer proyectos, yo trabajé en economía mucho tiempo con el profesor Guillermo Perry, por ejemplo. Entonces tengo la capacidad de formular, evaluar y desarrollar proyectos, algo así como que tengo los ojos en el cielo y los pies en la tierra.



ALEJANDRA LÓPEZ PLAZAS

REDACTORA DE CIENCIA

EL TIEMPO

@TiempodeCiencia

Encuentre también en Ciencia

Descubren una nueva especie de dinosaurio que vivió en los Pirineos

El hombre que pudo volver a caminar gracias a un implante experimental

La Nasa ya eligió quién construirá el cohete que traerá muestras de Marte