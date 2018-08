‘Las empresas deben entender que la ciencia es una apuesta rentable’

Si se quisiera definir con una sola palabra los últimos ocho años de Colciencias, esta podría ser inestabilidad. En ese tiempo, la entidad rectora de la ciencia, la tecnología y la innovación en Colombia tuvo igual número directores; el último de ellos, Alejandro Olaya, repitió en el cargo tras haber estado en él como encargado. Esa situación sumergió a Colciencias en una incertidumbre que hizo que muchos procesos perdieran continuidad y en la que cada cabeza intentó, como pudo, imponer sus directrices.

Este, sumado a la inaplazable necesidad de aumentar el presupuesto para la entidad, será precisamente uno de los principales retos a los que se enfrente Diego Fernando Hernández Losada, quien se posesionó esta semana como director de la entidad.



Hernández, nacido en Palmira, Valle del Cauca, hace 57 años, cuenta con un doctorado en ciencias económicas de la Universidad Nacional y tres maestrías: una en administración de empresas, de la Universidad del Valle; otra en economía, de la

Universidad Javeriana, y una más en finanzas, de la Universidad de Illinois (EE. UU.). Su pregrado lo hizo en ingeniería industrial, en la Universidad Nacional, sede Manizales.



Dentro de su actividad profesional vale destacar que Hernández dejó la vicerrectoría de la sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia para asumir el cargo; también fue decano de la facultad de Ingeniería en esa misma institución y presidente de la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería (Acofi). Además, formó parte del Comité Ejecutivo del Global Engineering Deans Council.



Hernández habló con EL TIEMPO sobre su plan de trabajo en Colciencias, dentro del cual, dice, el papel de los empresarios será fundamental en la consecución de recursos para el desarrollo de la ciencia colombiana.



¿Cómo encuentra la entidad?



Tengo los mejores conceptos de Colciencias, y me duele cualquier cosa que le pase. Esta es una entidad muy valorada por la comunidad académica y científica del país, que ha pedido un mayor presupuesto y más estabilidad. Espero que logremos ambos objetivos en este gobierno. Además, la entidad tiene otros programas que debemos fortalecer, como los de Jóvenes Investigadores, Jóvenes Ingenieros, Nexo Global y Ondas.



¿Cuáles serán las medidas más urgentes que va a tomar como director de Colciencias?



Lo primero es gestionar el presupuesto para el próximo año, que ya está radicado en el Congreso. También están el Plan Nacional de Desarrollo, en donde debemos tener una incidencia importante, y el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, el cual hay que construir con los empresarios. El tercer elemento es prepararnos para la convocatoria de regalías con la nueva reglamentación que arranca en 2019, y llenar las expectativas que no se llenaron cuando se inició dicho fondo. Estos son temas en los que podemos empezar a mostrar victorias tempranas, como las ha llamado el Presidente.

¿Cuál debe ser el papel de Colciencias en la sociedad colombiana?



Colciencias hace cosas muy buenas, pero en la prensa solo sale lo malo. Ese chip hay que cambiarlo, para mostrar el potencial de promover la ciencia.

En Colombia aún no se piensa que el sector privado es determinante para la ciencia y la tecnología; si queremos aumentar el presupuesto, son las empresas las que tienen que poner el mayor recurso. El Gobierno tiene todas las limitaciones presupuestales, y el sector privado debe darse cuenta de que esa inversión vale. Con la ciencia y la tecnología debe pasar lo que ha ocurrido con el medioambiente y la sostenibilidad: los empresarios ya son conscientes de que hacer una producción limpia les genera mucha rentabilidad. Debemos lograr que las empresas entiendan que hacer ciencia es una apuesta rentable en el largo plazo.



¿Y cómo planea seducir a los empresarios?



Con las pasantías posdoctorales en las empresas, algo que ya han vivido con los pasantes profesionales: los contratan porque hay una ley del primer empleo y porque hay unas ventajas tributarias, pero en el camino se han dado cuenta de que esta es la mejor manera de reclutar a la mejor gente. Lo mismo con los doctores: si las empresas traen un pasante posdoctoral por un año, ya no lo van a querer soltar; eso les cambia la vida.

En los últimos años, Colciencias ha sido incapaz de aumentar su presupuesto. De hecho, de 2017 a 2018, este cayó un 11 por ciento. ¿Cómo piensa aumentar estos recursos?



No se debe hablar del presupuesto para Colciencias, sino del presupuesto para la ciencia, la tecnología y la innovación, dentro del producto interno bruto. Y ahí están Colciencias, regalías y el sector privado, que es el que tiene que hacer la apuesta más grande porque es el que se va a beneficiar de hacer esas mayores inversiones.



Las comunidades científicas y académicas lo han calificado de buen gestor, con capacidad para conseguir recursos...



Aspiro a que cuando el Gobierno termine rompamos ese paradigma de que el presupuesto para ciencia, tecnología e innovación no ha pasado del 0,3 por ciento del PIB y lo aumentemos. Si se marca una tendencia creciente, eso ya es irreversible. Espero poder dar ese gran salto no solo con el Presupuesto General de la Nación, también con los privados. El gran sueño de Colciencias es convencer a los privados de que tienen que estar con la ciencia.





¿Cuál cree que será la reacción de los privados cuando lean esta entrevista?



Muy positiva, porque confío en que empiecen a atender este llamado que se haga a través de los medios.



Recientemente, Colciencias cambió su modelo de participación para las convocatorias por recursos de regalías, con el fin de que más actores del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación puedan participar en ellas. ¿Cómo ve este nuevo modelo?



Hay que implementarlo, porque el decreto está nuevecito, salió el 6 de agosto; hay que hacer ese trabajo rapidísimo. En enero de 2019, esta pregunta ya tendrá otra respuesta.



El fondo de ciencia, tecnología e innovación recibe el 10 por ciento de las regalías, ¿piensa que es suficiente o habría que ampliar este rubro?



Esa cantidad es importante, pero de ahí se sacaron 1,6 billones para hacer carreteras. Hay que reconocer que eso era necesario y que el gobierno anterior lo hizo para que eso no vuelva a suceder. Se han hecho distintos cambios institucionales para lograr que participe todo el sistema.



Otra queja de la comunidad científica ha sido la poca estabilidad institucional que ha tenido Colciencias en los últimos años, con ocho directores en ocho años. ¿Cómo garantiza que su gestión será distinta, por lo menos en este sentido?



No vamos a mirar el retrovisor, porque esto no les conviene ni al país, ni a la institución ni a su estabilidad y su buen ambiente laboral. Esperemos que sea distinto.

¿Cuáles cree que son los principales obstáculos para el desarrollo de la ciencia en Colombia?



Hacer ciencia exige una gran inversión. Por eso, el reclamo de que haya más presupuesto. Estamos hablando de que competimos para hacer conocimiento con las mejores universidades, con los países más ricos, con la gente mejor preparada; por eso tenemos que tener muy buena inversión y muy buen capital humano.



¿Cómo cree que se puede mejorar el reconocimiento social de los científicos?



Colciencias ya lo viene haciendo, en la medida en que su sistema Publindex cualifique las revistas científicas para que sean de mayor calidad y haya una mejor producción académica y científica. Ese es un mecanismo idóneo, y Colciencias ha dado un paso importante en este sentido, porque tenemos muy buenas publicaciones en el país.



El Congreso aprobó, en segundo debate, el proyecto de ley que propone la creación de un ministerio de ciencia, tecnología e innovación. ¿Cuál es su opinión sobre esta iniciativa?



Quienes deben tener esa iniciativa son los ministros o los congresistas, pero para cualquiera de esos cambios debe haber el aval del Gobierno.



