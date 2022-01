Con el conocimiento científico pasa lo mismo que con la música, aunque se puede vivir sin ellos, su existencia hace mejor la vida de las personas, dice el astrofísico español Telmo Fernández. “No es imprescindible que la gente sepa qué es el universo; de hecho, los animales viven sin saber lo que es y no pasa nada, pero sí que es mejor saber que no saber en general, se vive mejor, es un tema de elección”.



Es el director del Planetario de Madrid desde hace cinco años, pero su relación con este centro de ciencia es más larga, desde su fundación, en 1986, ocupó el cargo de subdirector. El doctor en Astrofísica de la Universidad Complutense de Madrid, que ha centrado su investigación principalmente en la formación de estrellas binarias, visitó recientemente Colombia como uno de los invitados del XII Encuentro de Planetarios de América del Sur, que se realizó por primera vez en el país.



Aprovechando esta oportunidad habló con EL TIEMPO sobre la importancia de los planetarios como museos vivos, cómo empezó su interés por la ciencia y la astrofísica y sobre los que considera serán los más emocionantes estudios que se vienen en el campo de la astronomía y la astrofísica, que prometen continuar sorprendiéndonos en la próxima década.

¿Qué impresión se llevó del Planetario de Bogotá?

Me quedé gratamente impresionado. No solo se nota que es un sitio muy activo sino que es un sitio vivo, un lugar de encuentro, de acogida, en el que la gente va permanentemente a cualquier hora del día, incluso con actividades muy variadas, múltiples, muy cercanas al sentimiento popular y se respira un calor humano muy interesante. Me gustó muchísimo sinceramente, no es por quedar bien, honestamente conozco muchos lugares de este tipo en zonas de España y del mundo y aquí recibí una impresión muy diferente en el buen sentido.

El tema del encuentro era cómo los planetarios construyen comunidades alrededor del conocimiento. ¿Cómo lo hace el Planetario de Madrid?

Llevamos más de 30 años trabajando, hemos recibido más de 7 millones de personas presencialmente y también millones de forma telemática y lo que intentamos es acercar el universo a las personas, el ansia por conocer, la curiosidad por el conocimiento, por lo que el ser humano ha peleado toda su vida, entender qué demonios estamos haciendo aquí en un planeta perdido dentro de una galaxia, en un sistema solar, en un universo. Bajo esta premisa es cómo nos estamos intentando acercar tanto a escolares como público en general con actividades, no solo las ordinarias, como películas en proyección de la cúpula, sino a través de cursos, de ferias de la ciencia, conciertos. Seguimos un poco la línea del Planetario de Bogotá en ese sentido de ser un centro multidisciplinar, intentar aglutinar a diferentes colectivos y que damos cabida y acogida a todo tipo de público.

¿En ese tiempo cómo se ha transformado el planetario?

El Planetario de Madrid se ha ido acomodando también a las nuevas tecnologías, a los nuevos cauces de conocimiento que se tienen de la ciencia y de la astronomía en general y lógicamente hemos evolucionado como la sociedad lo ha hecho. Cuando iniciamos no había ni ordenadores personales, por ejemplo, teníamos que trabajar de una forma mucho más analógica, y ahora ya os imagináis en qué siglo estamos viviendo, el gran avance tecnológico y también la ciencia ha avanzado mucho, lo que contábamos hace 10 o 20 años no tiene nada que ver con lo que ahora mismo estamos contando. Así que somos museos vivos, no porque los demás están muertos sino porque especialmente la ciencia, que es nuestra materia prima, es un organismo vivo, cada vez conocemos y desconocemos más, porque el conocimiento es como algo expansivo, cuanto más sabes de la superficie, más desconoces del resto de cosas.

El Planetario de Madrid fue fundado el 29 de septiembre de 1986 para promover la divulgación de la astronomía. Foto: Planetario de Madrid

¿Cómo empezó su interés por la astrofísica y la astronomía?

Todo esto siempre me ha interesado muchísimo. Cuando inicié los estudios tenía otras alternativas que me atraían mucho, algunas de las cuales he seguido jugando con ellas, aunque desde otro plano, pero la física me parecía que era una actividad que o la estudiaba en ese momento o luego ya sería demasiado tarde. Pierdes la capacidad del estudio matemático si lo dejas durante unos años y es muy difícil de recuperar. Es como cuando aprendes un nuevo idioma, hacerlo como adulto es mucho más complicado. Esto pasa un poco con la matemática, por eso me decidí por algo que luego sería imposible retomar si no lo hacia en ese momento.

¿Qué es lo que más lo intriga sobre ese universo que aún está lleno de misterios?

Muchas cosas. Pero quizás lo que más me intriga es que nosotros estamos intentando comprender el universo desde una posición aislada, no solo espacial sino temporalmente, y creemos y queremos conocer todo el desarrollo de la vida y evolución del universo desde un momento muy puntual de la historia del hombre sobre un planeta. Nuestra civilización tecnológica tiene poquísimas décadas, pensar que se observó por primera vez con un telescopio en el año 1610 es nada, son 400 años frente a 13.000 millones de años de toda la edad del universo, llevamos muy pocos años como una civilización capaz de enviar o de recibir señales del espacio en forma de luz y que podemos analizar con telescopios. Hemos lanzado satélites alrededor de la Tierra para observar el universo fuera de la atmósfera terrestre hace muy poco. Es inquietante todo lo que se sabe a pesar del corto tiempo de observación que hemos tenido.

Y todo lo que falta…

En otras ciencias probablemente pasa algo parecido, pero es especialmente notable en el caso de la astrofísica, del estudio del universo, del cosmos y yo deparo que en los próximos años tendremos noticias todavía más sorprendentes sobre lo que creemos que puede haber sido el origen del universo, si es que lo hubo, o sobre el propio destino y todo ello visto desde una perspectiva temporal muy concreta. Pensar que un ser humano vive 70 o hasta 100 años, uno solo y son muy pocos los que han podido estudiar y no todos son inteligentes, hay muy poca gente que realmente aporte, muy pocas personas han ido descubriendo muchísimas cosas sobre el universo a gran escala y también a pequeña escala y esto es muy notable, eso sí que es inquietante, la capacidad de inteligencia de algunos seres humanos.

En materia de astronomía, ¿cómo ve los proyectos que se están desarrollando y cuál es el más emocionante?

Para mí ahora hay tres hitos muy importantes. Uno de ellos es el James Webb Telescope, que es un telescopio muy potente que va a poder extraer información del universo. Luego están también los telescopios en tierra de tamaños muy grandes y algo que se inició hace muy pocos años: la observación de las ondas gravitatorias procedentes de las fusiones de agujeros negros, que han confirmado, por un lado, la existencia de los agujeros negros de ciertas masas y las teorías de Einstein sobre la presencia de ondas gravitatorias en el espacio. Desde que se produjo este primer descubrimiento en el 2015, un siglo después de la predicción de Einstein, se están continuamente observando este tipo de fenómenos que han abierto una ventana nueva a la observación del universo. Por supuesto, va a seguir también el descubrimiento de planetas extrasolares, exoplanetas, un campo de grandes descubrimientos, apoyados la mayor parte de ellos en una tecnología puntera tremenda que va a proporcionar a la astronomía y a la astrofísica descubrimientos hasta ahora inimaginables en los próximos años.

¿Qué tan probable es que encontremos otros planetas habitables o vida en ellos?

Descubrirlos es probable, sin duda, encontrar trazas biológicas en planetas extrasolares es posible y lo será en las próximas décadas, seguro. Otra cosa es qué hacemos con esos datos porque estarían tan lejos estos mundos habitables y habitados, aunque sea por minúsculas formas de vida. Sería por supuesto la noticia astronómica y científica más importante de toda la historia de la humanidad, y esto va a ocurrir seguro, pero aunque hubiera ese tipo de vida el qué hacer con esa información es algo que va a quedar en lo anecdótico. Otra cosa es que sea dentro del Sistema Solar, ahí sí que nos abre unas perspectivas muy diferentes, porque podemos incluso hasta viajar allí con naves no tripuladas e incluso seres humanos podrían ir a contemplar ese tipo de vida, aunque fuera microscópica, pero más allá del sistema solar es impensable pensar en la posibilidad de analizar esa vida de una manera que aporte información sustancial.





ALEJANDRA LÓPEZ PLAZAS

REDACTORA DE CIENCIA

EL TIEMPO

@TiempodeCiencia

