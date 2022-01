Algunos borradores a través de la historia parecen haber estado condenados a perderse. Finalmente, la importancia que le damos a esta forma inacabada de un documento, que algunas veces contiene garabatos en apariencia ininteligibles, no es mucha. Al parecer de eso no se escapan ni siquiera los papeles de los científicos o por lo menos era lo que iba a pasar con algunos documentos de trabajo del matemático francés Émile Borel que reposaban en el olvido en la Academia de Ciencias de Francia.



Pero como reza el adagio popular, ‘la basura de unos es el tesoro de otros’. Entre esos papeles estaba una libreta de apuntes —como esas agendas de teléfonos que ya casi nadie usa— que se convertiría en materia fundamental para el trabajo de la física quindiana Martha Cecilia Bustamante de la Ossa. “Yo tengo una relación especial con el papel, en especial con los documentos científicos, los encontré y me di cuenta de inmediato de que tenían un gran valor”, recuerda la investigadora colombiana, que desde hace varias décadas reside en Francia, donde realizó sus estudios de maestría y doctorado en astrofísica e historia de la ciencia.



Ese hallazgo inicial llevaría a 17 años de trabajo, que fueron condensados en el libro En los albores de la teoría cuántica: notas inéditas de Émile Borel sobre un curso de Paul Langevin en el Collège de France (1912-1913). Una publicación que a finales del año pasado fue exaltada precisamente por la Academia de Ciencias de Francia, una institución que fue creada desde 1666 para contribuir al progreso de las ciencias en este país y de la que han hecho parte nombres inconfundibles como René Descartes, Blaise Pascal y Pierre de Fermat.



El 25 de noviembre de 2021, en la cúpula del Instituto de Francia, la doctora Bustamante recibió el premio Paul Doistau-Émile Blutet de L'information Scientifique, un reconocimiento anual que hace la academia para recompensar a científicos que trabajan en el campo de la historia de la ciencia y la epistemología o en obras de extensión. El galardón demostraba que el hallazgo de la investigadora definitivamente era algo grande: en las notas de Borel había quedado registrado un curso del físico Paul Langevin u en el Collège de France y, con él, la llegada a ese país de los primeros esbozos de lo que se convertiría en la teoría cuántica.



Desde París, la investigadora del laboratorio Sphere de la Universidad de París 7-Denis Diderot le contó a EL TIEMPO los detalles sobre este trabajo, que ayudó a esclarecer cómo fue el desarrollo de la física cuántica en Francia en la primera mitad del siglo XX. Evidencia que demostró que la visión que se tenía al respecto no era correcta y que las ideas que Max Planck planteaba en Alemania a principios de siglo, y que cambiarían el estudio de la física y la forma como entendemos el universo que nos rodea, sí les interesaron a los científicos franceses desde el principio.



¿Quién era Émile Borel?

Es uno de los matemáticos más importantes que ha tenido Francia. En el siglo XX aparece este personaje, es un analista de la teoría de funciones y las probabilidades. Cuando él se da cuenta de la importancia que está adquiriendo el formalismo matemático en física, a finales del siglo XIX, empieza a desviar su carrera para convertirse en un especialista de la teoría de probabilidades. También hizo una carrera política y fue ministro en los años 20.



Es importante de muchas maneras, pero el elemento que ha sido fundamental para mí como historiadora de la física es que, gracias a su gran intuición, se interesó en la teoría cuántica que aparece a partir de 1900, en los primeros indicios, y ayuda a su recepción y análisis. Así, a sus 40 años, cuando está presentando su candidatura para ser miembro de la Academia de Ciencias, asiste a un curso dictado por un físico muy famoso que se llamaba Paul Langevin.

¿Qué había en las notas que usted rescató?

Esas notas tienen un gran valor no solo por lo que ellas son sino porque representan el testimonio del trabajo hecho por Paul Langevin. Él enseñaba en el Collège de France, una de las instituciones de enseñanza superior más prestigiosas de Francia y del mundo, donde se da la ciencia al máximo nivel, y, contra la costumbre de la época, no publicaba sus cursos. Quiere decir que todo su trabajo quedaba simplemente en un auditorio a merced de lo que hicieran quienes lo escuchaban. La única traza que quedaba de ese curso son esas notas, por eso la importancia del documento.



¿Qué exaltó la academia de su trabajo?

De esa publicación exalta varias cosas. Primero, que es un trabajo que concierne a los primeros análisis que se hicieron en Francia relacionados con la teoría cuántica, o por lo menos con lo que en esa época se llamaba así. Sobre eso no solo no había nada publicado, sino que los historiadores de la física tenían la idea de que los primeros esbozos de la teoría de 1900 no habían interesado a los científicos franceses. Se creía que aquí se desarrolla y es aceptada solo desde el final de los años 20.



Yo muestro que eso es falso, que es verdaderamente desde el comienzo mismo que los físicos acá empiezan a interesarse por este fenómeno teórico. Además, se reconoce el valor de conservación del manuscrito y el análisis que hago, es un documento difícil y logré articular la física (con el análisis de las ecuaciones relativas a la radiación del cuerpo negro, que incluyen el concepto de quanta) con la historia (poniendo esos desarrollos teóricos en el contexto de la época).

¿A qué se referían esas ecuaciones?

En ese momento, la teoría no es todavía propiamente una teoría, son los primeros esbozos, las primeras formulaciones que fueron hechas por Max Planck, quien introdujo un concepto fundamental en la física, quanta, por medio de un formalismo matemático que se llama estadística y probabilidades. Aplicamos este formalismo para comprender el fenómeno de la radiación del cuerpo negro, la interacción de la radiación con la materia. En estas ecuaciones se trata eso.



¿Finalmente cuánto tardaron en llegar las formulaciones de Planck a Francia?

Muy poco en realidad. Max Planck desarrolla su teoría sobre la radiación del cuerpo negro en 1900. Fue una teoría supremamente revolucionaria, aunque este es un término que no se utilizó en la época, él mismo no se dio cuenta de que había hecho algo revolucionario. Fue hasta 1911 que los científicos comienzan a darse cuenta de la magnitud de este trabajo. En Francia, Paul Langevin empezó a interesarse en esta teoría hacia 1904-1905, muy rápido. Hasta tal punto podemos contradecir la idea general que se tenía de que en Francia se desarrollaba la física cuántica a finales de los años 20.



Empieza a enseñarla, a discutirla y a analizarla en paralelo con la teoría de la relatividad. No hay que olvidar que estamos entre 1900 a 1911 y las dos teorías, que son los pilares de la ciencia contemporánea, aparecen en ese momento, con Planck en 1900 y Einstein en 1905, y más tarde, la teoría de la relatividad general. Momentos únicos en la historia de la ciencia.

¿Cómo fue la ceremonia de entrega del premio?

Fue muy emocionante. La entrega se hace en el Instituto de Francia, que es un lugar que hace parte de los grandes monumentos que hay en París. La ceremonia fue en la cúpula y fueron invitados los miembros de la academia, los premiados y unas cuantas personas acompañantes. Hay una guardia republicana que acompaña la entrada de los miembros de la academia y luego se reúnen en una especie de auditorio pequeño; es una situación muy solemne, casi como algo sagrado en el mundo de la ciencia.



Fue muy gratificante ver que mi trabajo es reconocido por los pares. Creo no hay nada más importante para un investigador, detrás de eso ha habido mucha discusión y análisis para llegar a un acuerdo sobre la validez. Fuera de eso no hay que olvidar que yo vengo de Colombia. Fue muy grato, una situación muy importante.

Hoy también vemos grandes descubrimientos en física, ¿cree que su importancia es comparable con lo que sucedía a inicios del siglo XX?

Los de principios del siglo XX fueron momentos revolucionarios; hoy, naturalmente, hay descubrimientos, pero no es comparable. Es muy importante, por ejemplo, el telescopio James Webb y las observaciones que va a hacer, lo que se hace día a día en los laboratorios, en el CERN, en Francia, en Estados Unidos, en Oxford, pero no quita que seguimos con los dos grandes pilares que se impusieron a principios del siglo pasado, la teoría cuántica y la teoría de la relatividad.



Tendríamos que tener otro Einstein, otro Planck, otro Newton. Pero estos personajes no surgen de la nada, son el resultado de décadas y siglos de trabajo de toda una comunidad científica, de la acumulación de conocimientos, y llega un momento en que explotan las cosas y se dice: necesitamos algo más. No creo que este sea el momento que estamos viviendo.



