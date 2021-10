Diana Valencia: ‘No hay un planeta B, solo tenemos este y debemos cuidarlo’

La profesora Diana Valencia trabaja en el Departamento de Ciencias Físicas de la Universidad de Toronto, en Canadá. Junto con la científica planetaria alemana Lena Noack, recibió este año el Premio Paolo Farinella, un galardón que se entrega anualmente en el Europlanet Science Congress (EPSC), en honor a la memoria del científico Paolo Farinella (1953-2000), para exaltar las contribuciones en campos desde las ciencias planetarias hasta la geodesia espacial, la física fundamental, la divulgación científica y la seguridad en el espacio, el control de armas y el desarme.



La doctora Valencia lo recibió por sus contribuciones significativas a la comprensión de la estructura interior y la dinámica de los exoplanetas terrestres y los super-Tierras, un grupo reciente de planetas extrasolares a los que ella misma ayudó a dar nombre al ser pionera en su estudio. Sobre estos aportes habló con EL TIEMPO la científica colombiana.

¿Qué representa para usted este premio?

Muchas cosas. Como yo lo veo, es el reconocimiento a todo lo que he contribuido a que este campo haya crecido, donde puedo decir que fui la primera. Me da mucha alegría ese reconocimiento y que se sepa, porque normalmente esas cosas no se dan a conocer. No lo digo por ego sino porque soy una de las pocas mujeres latinas que es profesora y astrofísica en el mundo. Somos muy pocos los latinos, y menos aún las mujeres latinas, que trabajamos en este campo. Me da satisfacción que la gente vea que necesitamos de todas las voces para crear conocimiento.

La investigación de Valencia se centra en las ciencias planetarias y, en concreto, en la caracterización de planetas de baja masa. Foto: Europlanet Society-Diana Valencia

¿Cómo fue darles nombre a los super-Tierras?

Cuando comencé no existían estos planetas, era simplemente una pregunta. Fue en el programa de doctorado de Harvard, cuando presenté lo que terminó siendo mi primer estudio ante el comité de todos los profesores, que me dijeron no solo que teníamos que publicarlo sino que había que hacerlo rápido. Fue en ese momento que mi supervisor de tesis, Dimitar Sasselov, dijo que teníamos que tener un nombre, teníamos massive terrestrial planets (planetas terrestres masivos).

Él propuso que fueran super-Tierras y yo estuve de acuerdo, así fue como en esa conversación salió y en esa primera publicación en la que plasmé lo que había hecho quedó ese término. Es fácil ver cómo cogió fuerza porque es muy sencillo y evoca lo que queremos explicar, las características del objeto, que es un objeto terrestre más masivo.

¿Por qué es importante esta clasificación?

En ese momento, pensando en cómo se formaban los planetas, los científicos tenían la teoría de que debajo de 10 veces la masa de la Tierra debe ser rocoso y por encima un gaseoso gigante. Comenzamos a descubrir planetas, que ahora llamamos mini-Neptunos, que tienen más o menos la misma masa de los super-Tierras o cinco veces la de la Tierra, pero no son completamente rocosos; tienen una atmósfera suficientemente grande, pero no tanto como para volverse un Saturno. Nos empezamos a dar cuenta de que la terminología no podía simplificarse en límites fáciles, algo que no se ajusta a la complejidad de los planetas pequeños.



Tenemos que ser más precisos en lo que descubrimos y el lenguaje que utilizamos para describir estos planetas porque ahí se traslapan las propiedades. De hecho eso es algo muy interesante que vemos en esos momentos, no sabemos qué es lo que hace que un planeta termine siendo una super Tierra o un mini Neptuno, y esa es una de las cosas que yo estudio, por ejemplo.



A mi me apasiona porque es dar con el por qué: la Tierra cómo vino a ser la Tierra, de pronto si hubiéramos estado alrededor de otra estrella hubiera terminado siendo una super Tierra, o será porque por casualidad este sistema solar fue capaz de formar a Júpiter y él hizo que se concentrara la masa allá y los otros planetas quedaron muy pequeñitos. Es ir a la esencia del contexto de nuestra existencia en el universo.

¿En qué está trabajando actualmente?

Una de las cosas que descubrimos hace poco con mis estudiantes de doctorado es que la composición de las estrellas es bastante limitada en comparación con la de los planetas.



Los super Tierras, por ejemplo, tienen una composición mucho más variada entonces estamos investigando por qué ocurre, qué lo que hace posible, porque se supone que las estrellas y los planetas se crean del mismo disco, al mismo tiempo y deberían ser muy parecidos.



Además, estoy investigando cómo los planetas adquieren el agua y el CO2, compuestos que se llaman volátiles y son cruciales para hacerlos habitables.

¿Cree que puede haber vida en otros planetas?

Mi creencia no se basa en un estudio, es más un análisis de otras cosas. Creo que esa vida primitiva, como microbios o bacterias, es muy posible. Pero vida inteligente es una pregunta mucho más compleja porque somos muy frágiles. Dicen que el cambio climático está destruyendo al planeta, pero está destruyendo a las especies como nosotros que somos vulnerables, la Tierra sigue adelante si morimos. No hay planeta B, tenemos este, nuestra nave espacial en la que vamos a 30 km por segundo en el espacio alrededor del Sol, no tenemos más.



ALEJANDRA LÓPEZ

REDACTORA CIENCIA

@TiempodeCiencia

