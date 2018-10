Entregan los prestigiosos premios Alejandro Ángel Escobar

Los profesores Juan Carlos Salcedo Reyes, Henry Alberto Méndez Pinzón, y Luis Camilo Jiménez Borrego, MSc, todos ellos vinculados al departamento de física de la Universidad Javeriana (Bogotá), fueron reconocidos, en la categoría de ciencias exactas, físicas y naturales con el prestigioso premio Alejandro Ángel Escobar, que todos los años premia la labor de los científicos más destacados.





Ellos fueron merecedores de ese premio gracias a un estudio que involucra las áreas de la física de los semiconductores orgánicos y la nanotecnología (Method for manufacturing a thin film consisting of a colloidal crystal infiltrated with the luminescent MDMO-PPV polymer made of silica (SiO2) spheres, having a facecentered cubic system (FCC)).



“La integración de estas dos líneas, permitió a los investigadores el desarrollo de películas delgadas formadas por un cristal coloidal (CC) de esferas de sílica, que a su vez permite obtener un dispositivo que emite una radiación más visible y consume menos energía eléctrica”, indicó la organización del premio.



Como ya es costumbre, también se entregó el galardón en la categoría de ciencias sociales y humanas. Este fue para el estudio Aniquilar la diferencia: Lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas en el marco del conflicto armado colombiano, cuyas autoras son Nancy Prada Prada y Marlon Ricardo Acuña Rivera, Juan Pablo Bedoya Molina, Estephany Guzmán González y Luisa María Ocaña Muñoz.



Este es un informe publicado por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) con apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (USAID) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).



“Este trabajo avanza en la construcción de la memoria histórica de uno de los sectores de víctimas históricamente marginado, esto es víctimas del conflicto armado que se reconocen como lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas o desde otros lugares que se apartan de la norma heterosexual, señaló en un comunicado la fundación.



Por su parte, el trabajo Piraiba, ecología ilustrada del gran bagre del Amazonas fue reconocido en la categoría de medio ambiente y desarrollo sostenible. Sus autores fueron Luis Ángel Trujillo pescador y colono del medio río Caquetá; Carlos Rodríguez, Biólogo PhD en Ciencias Naturales y Confucio Hernández Makuritofe, joven artista indígena Uitoto de Araracuara.



El trabajo aborda desde una perspectiva de investigación participativa y diálogo de saberes las relaciones presa-predador del Lechero, el mayor de los grandes bagres de los ríos amazónicos, especie que aunque es calificada como especialista en su dieta llega a consumir casi un centenar de especies.



Esta investigación es producto de la interacción entre la biología pesquera, la ictiología y el saber local en un proceso de más de dos décadas de trabajo conjunto y continuo que constituye un aporte fundamental para el avance de la ciencia y del saber colectivo.



Finalmente, el premio a la solidaridad fue para la Fundación Niñas de Luz, Bogotá, D.C La Fundación trabaja con las niñas habitantes del Barrio República de Canadá, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá.



Su objeto social es el fomento y promoción de procesos que brinden una mejor calidad de vida a niñas que se encuentran en estado de vulnerabilidad por pobreza, desplazamiento y discriminación, mediante programas de Mentoría culturales, ecológicos, artísticos, gastronómicos y programas de apoyo psicológico.



La entrega oficial de los premios será el próximo 10 de octubre en la capital del país.



REDACCIÓN CIENCIA