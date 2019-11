Experto en insectos dice que esta foto es una prueba de vida en Marte

El entomólogo William Romoser, profesor emérito de la Universidad de Ohio, recopiló numerosos ejemplos de formas que documenta como insectos en fotografías de los róveres de la NASA en Marte.

Romoser analizó en detalle estructuras que se muestran de manera parecida a las abejas, así como formas que considera similares a reptiles, tanto fósiles como criaturas vivientes. Presentó sus hallazgos el martes 19 de noviembre en la reunión nacional de la Entomological Society of America en St. Louis, Missouri.



"Ha habido y todavía hay vida en Marte", dijo Romoser, y señaló que las imágenes parecen mostrar criaturas fosilizadas y vivas.



"Existe una aparente diversidad entre la fauna marciana tipo insecto que muestra muchas características similares a los insectos terrestres que se interpretan como grupos avanzados, por ejemplo, la presencia de alas, flexión de alas, deslizamiento / vuelo ágil y elementos de patas de estructura variada", comenta en un comunicado de la Universidad de Ohio.

Romoser dijo que si bien los roveres marcianos, particularmente el Rover Curiosity, han estado buscando indicadores de actividad orgánica, hay una serie de fotos que muestran claramente las formas de insectos y reptiles. Numerosas fotos muestran imágenes en las que se pueden seleccionar segmentos corporales de artrópodos, junto con patas, antenas y alas, del área circundante.



Las imágenes individuales se estudiaron cuidadosamente mientras variaban los parámetros fotográficos, como el brillo, el contraste, la saturación, la inversión, etc. No se agregó ni eliminó contenido.



Los criterios utilizados en la investigación de Romoser incluyeron: desviación dramática del entorno, claridad de la forma, simetría corporal, segmentación de las partes del cuerpo, forma repetitiva, restos óseos y observación de formas cercanas entre sí. Las posturas particulares, la evidencia de movimiento, el vuelo, la interacción aparente según lo sugerido por las posiciones relativas y los ojos brillantes se consideraron consistentes con la presencia de formas vivas.



"Una vez que se identificó y describió una imagen clara de una forma dada, fue útil para facilitar el reconocimiento de otras imágenes menos claras, pero no menos válidas, de la misma forma básica", dijo Romoser.



"Un exoesqueleto y apéndices articulados son suficientes para establecer la identificación como un artrópodo. Tres regiones del cuerpo, un solo par de antenas y seis patas son tradicionalmente suficientes para establecer la identificación como 'insecto' en la Tierra. Estas características también deberían ser válidas para identificar un organismo en Marte como insecto. Sobre estas bases, se pueden ver formas artrópodas, parecidas a insectos en las fotos de los róveres de Marte".



El comportamiento de vuelo distinto fue evidente en muchas imágenes, dijo Romoser. Estas criaturas se parecen a abejorros o abejas carpinteras en la Tierra. Otras imágenes muestran estas "abejas" que parecen refugiarse o anidar en cuevas. Y otros muestran una criatura fosilizada que se asemeja a una serpiente.



Romoser, que fue profesor de entomología en la Universidad de Ohio durante 45 años y cofundó su Instituto de Enfermedades Tropicales, también pasó casi 20 años como investigador visitante de enfermedades transmitidas por vectores en el Instituto de Investigación Médica de Enfermedades Infecciosas del Ejército de EE. UU. Entre 1973 y 1998, Romoser fue autor y coautor de cuatro ediciones del libro de texto ampliamente utilizado, The Science of Entomology.



Romoser señaló que las interpretaciones de criaturas parecidas a insectos y reptiles que describió pueden cambiar en el futuro a medida que evoluciona el conocimiento de la vida en Marte, pero que el gran volumen de evidencia es convincente.



"La presencia de organismos metazoicos superiores en Marte implica la presencia de fuentes y procesos de nutrientes / energía, cadenas y redes alimentarias, y agua como elementos que funcionan en un entorno ecológico viable, aunque extremo, suficiente para sostener la vida", dijo.

"He observado casos sugestivos de agua estancada o cursos de agua pequeños con meandros evidentes y con el desenfoque esperado de pequeñas rocas sumergidas, rocas emergentes más grandes en la interfaz atmósfera / agua, un área de banco húmedo y un área más seca más allá del área húmeda. Se ha informado de agua en Marte varias veces, incluyendo agua superficial detectada por instrumentación en Viking, Pathfinder, Phoenix y Curiosity.



"La evidencia de la vida en Marte presentada aquí proporciona una base sólida para muchas preguntas biológicas, sociales y políticas importantes adicionales", agregó. También representa una justificación sólida para futuros estudios ".



EUROPA PRESS