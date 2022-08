Durante los últimos nueve años el profesor Enrique Forero estuvo al frente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (Accefyn), una entidad que desde hace 86 años trabaja por el desarrollo de la ciencia en el país y que funciona como órgano consultivo para el Gobierno Nacional, con el objetivo de aportar a la toma de decisiones basadas en el conocimiento científico.

Casi una década después de asumir este cargo y luego de ser reelegido por tres periodos, este botánico dejó la presidencia de la Accefyn la semana pasada. Ante su retiro habló con EL TIEMPO sobre los cambios por los que ha atravesado el país en materia científica, la evolución de la academia y los retos que aún restan para conseguir poner a la ciencia como una prioridad para el desarrollo de Colombia.

¿Cómo ha cambiado el panorama de la ciencia en los últimos 10 años?

El panorama de la ciencia en Colombia se ha movido hacia adelante, con un poco de dificultad. El haber creado el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Misión de Sabios, cuyas recomendaciones deberían ser un paso gigantesco para el desarrollo de la ciencia en el país, el hecho de que ha habido una participación de la comunidad académica en muchas de las decisiones y en muchos de los documentos que se han preparado en los últimos años -como el Conpes 4069 de CTeI-, la comunidad científica ha estado activa. Hay que reconocer, por ejemplo, que el Departamento Nacional de Planeación, por lo menos en los dos últimos años, ha estado más abierto a escucharnos, porque antes era como un mundo aparte.

¿Para la Academia qué cambió?

Se avanzó muchísimo. El número de académicos casi se duplicó, de unos 160 que había en el 2013 pasamos a 258 en 2022. También hemos incrementado en otras categorías, como académicos honorarios, pasamos de nueve a 33. Ese es un reconocimiento que se le da a personas que han hecho contribuciones importantes y era increíble que en casi 80 años de historia no hubiera habido más personas que lo merecieran. Adicionalmente, se ha incrementado el número de miembros correspondientes, trayendo gente de las nuevas generaciones. Y, además de otras cosas, avanzamos en internacionalización. Hoy tenemos representantes de la Academia en cerca de diez organizaciones mundiales como la Unesco, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el Consejo Internacional de Ciencias, la Red Mundial de Academias, la Red de Academias de la Américas, entre otras.

¿Y en temas de equidad?

Hemos aumentado de alrededor de 22 mujeres que eran parte de la Academia en el 2013, a 48 en este momento, cuatro de ellas son honorarias y acabamos de nombrar a la primera presidente de la Academia en 86 años. Somos una de las seis Academias de las Américas que tenemos a una mujer en ese cargo. También tenemos la Comisión de Género, Ciencia y Tecnología, precisamente para analizar problemas en esa materia.

¿Cómo incluir a las nuevas generaciones?

Con este objetivo creamos la Academia Joven, un grupo de científicos en su mayoría menores de 40 años, que ya estaban haciendo contribuciones al país y queremos que sea un grupo interdisciplinario. En la academia, como se llama de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, hay muchos biólogos, químicos, físicos y matemáticos, pero también hay médicos, ingenieros, antropólogos e historiadores. El hecho de que hayamos roto las barreras entre las ciencias sociales y las naturales es importante.

El presidente de la Academia de Ciencias, Enrique Forero, junto al candidato Gustavo Petro. Foto: ACCEFYN

Después de 86 años de historia, ¿cuáles son los retos que enfrenta la institución?

Cualquiera que esté hablando del mundo moderno tiene que hablar de los retos ambientales, del cambio climático, deforestación. La academia tiene que estar presente en esas discusiones y en esa búsqueda de soluciones. Lo mismo en el caso de la política científica. En el 68, que se creó Colciencias, el mundo era otro. Se creó para financiar investigación, pero había un Consejo Nacional de Ciencias que se suponía que era asesor también del gobierno. Pero en ese sentido no es mucho lo que hemos progresado, aunque ahora existe el ministerio. Otro reto grande es la educación, que cada vez está peor en nuestro país y eso es una tragedia, en todos los niveles, pero principalmente en la básica y la media. La ciencia sin en educación no funciona y los países que han logrado avanzar es porque le han invertido plata a estos dos temas, mientras aquí lo que se destina para la ciencia sigue 0,25 por ciento del Producto Interno Bruto.

¿De qué hablaba el gobierno pasado cuando decía que habíamos alcanzado el 1,1 por ciento del PIB en actividades de ciencia?

Ellos hablaban de una cosa que los que inventaron aquí que se llama Acti (Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación). No investigación y desarrollo. Cuando se habla de Acti se incluye la compra de computadores, de reuniones, un montón de cosas que no son Ciencia y Tecnología. Nosotros insistimos en que la financiación y muchas de estas políticas científicas y educativas tienen que ser políticas de Estado y no políticas de gobierno.

La Academia es un órgano consultivo del gobierno, ¿cómo fortalecer ese rol?

Existe el Colegio Máximo de las Academias, que reúne diez instituciones que son cuerpos consultivos del gobierno por ley, como la Academia de Medicina, de la Lengua, Historia, Geografía, Ciencias Económicas, etc. El Gobierno no ha entendido que ahí tiene gente capaz que le puede dar respuestas a los problemas estratégicos de todas las áreas. Bajo el liderazgo de la Academia de Ciencias hemos logrado que el Colegio Máximo participe de estas discusiones, como las del Sistema de Ciencia y Tecnología. Pero aun falta.

A Petro en su visita a la Academia como candidato le dijimos eso, tiene que actuar como dice la ley y tenernos en cuenta cuando se toman decisiones. FACEBOOK

¿Y con el nuevo Gobierno?

A Petro en su visita a la Academia como candidato le dijimos eso, tiene que actuar como dice la ley y tenernos en cuenta cuando se toman decisiones. Pero, a diferencia de lo que ocurre en otros países, que se consulta a estamentos similares para nombrar ministros o directores consejos de investigaciones, en este caso ni nos consultaron y él sabía que estábamos interesados en tener una opinión. Es una lucha permanente y un trabajo pedagógico que tenemos que hacer con cada gobierno. Ahora el ministro de Ciencia entra y no tiene ni idea de que nosotros existimos, con seguridad, hay que hacerle pedagogía y hablar con él.

¿Valió la pena crear Minciencias?

Yo soy de los que cree firmemente que un ministerio es mucho mejor que Colciencias, pero es que hemos estado de malas porque los tres ministros que llevamos nombrados no nos representan. Por una parte tienen rabo de paja y no son extraídos de la comunidad científica. Para mí el Ministerio es necesario, lo que pasa es que los gobiernos no le han dado la importancia que merece y, por consiguiente, no se ha logrado lo que se debería lograr. Pero sí es algo que debe existir, pero con un apoyo verdadero del gobierno de turno.

No piensa en la ciencia, sólo hace convocatorias. Esta cartera debería estar pensando en cómo mejorar, en cuáles son las áreas prioritarias para el país. FACEBOOK

TWITTER

¿Qué falencias tiene hoy el ministerio?

No piensa en la ciencia, sólo hace convocatorias. Esta cartera debería estar pensando en cómo mejorar, en cuáles son las áreas prioritarias para el país. Eso no se está dando porque las personas que están allá adentro no están capacitadas para hacerlo. Cuando un ministerio está lleno de asesores, de contratistas que duran ahí tres meses y se van porque el contrato se les acabó, pues no se puede progresar. Debería tener la planta estable, políticas claras, apoyo del gobierno y eso no se ha visto.

¿Qué conclusiones podemos sacar del debate sobre ciencia hegemónica y saberes ancestrales que despertó el documento del Pacto Histórico?

Ese debate ya se venía dando. Lo que pasa es que sí creció con ese documento, mal escrito, con un vocabulario que no se utiliza en la comunidad científica y más ideológico que científico. Entonces se comienza a hablar de todas estas cosas y para todas hay respuesta. Lo que yo digo al final de cuentas, después de toda esta discusión que se ha dado, es por qué no trabajamos juntos sin necesidad de echarnos vainas y de insultarnos, en lugar de decir que somos unos inútiles y que le hemos hecho daño a la naturaleza y a la sociedad, veamos cómo resolvemos los problemas que todos tenemos. El encuentro de los saberes ancestrales no es nuevo.

¿Qué conclusiones quedaron de la reunión con el presidente Petro en la Academia?

Hay dos o tres cosas que él mencionó constantemente. Una, la sociedad del conocimiento. Dos. Lo de la asesoría científica para la Presidencia, dijo que le llamaba la atención algo así Y tres, el problema de la deforestación.

¿Cuáles son sus planes ahora que deja la Academia?

Voy a seguir apoyando la Academia Joven porque yo la cree y me parece que es un grupo valiosísimo de gente y espero que lo vayamos fortalecido. Tengo, además, dos compromisos internacionales grandes. Uno es liderar el punto focal del Consejo Internacional de Ciencias, que debo estar ahí por dos años, y me nombraron hace poco miembro del Comité del Consejo Directivo de la Universidad de las Naciones Unidas, también por dos años. Además de eso espero recuperarme de una cirugía por la que pasé recientemente para viajar y me imagino que haré algo de trabajo de botánica.





ALEJANDRA LÓPEZ PLAZAS

REDACCIÓN CIENCIA

EL TIEMPO

@TiempodeCiencia

