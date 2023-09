Si la vida fuera solo un recuento de datos biográficos, del profesor Enrique Forero González podemos decir que nació en Bogotá el 7 de diciembre de 1942. Que estudió Ciencias Naturales en la Universidad Nacional de Colombia, donde obtuvo el título de Botánico en abril de 1965. Que en 1967 recibió una beca del Jardín Botánico de Nueva York para sus estudios de posgrado en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, donde fue el primer estudiante del reconocido botánico británico Ghillean T. Prance, y la lista sigue y sigue.



Dedicó su vida a la enseñanza y a la investigación en Botánica, dirigió el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional entre 1967 y 2003. También fue decano de la Facultad de Ciencias de esta misma institución, director de Investigaciones del Missouri Botanical Garden en la ciudad de St. Louis (Estados Unidos), consultor internacional en el Centro Nacional de Recursos Genéticos, en Brasilia (Brasil), el primer director del Instituto de Botánica Sistemática del Jardín Botánico de Nueva York, de 1992 a 1995, presidente de la Organización Flora Neotrópica, entre 1981 y 1988, y profesor en múltiples instituciones internacionales.

Un largo recuento de títulos, publicaciones, premios y logros que llenan el perfil que del profesor Forero reposa en la página de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (Accefyn) –para los que esta página de este diario, al que el profesor siempre me recordó que estaba fielmente suscrito, se quedaría también corta–.

La academia fue la misma institución que durante nueve años Forero presidió, después de ser elegido por tres periodos para hacerlo. Y aunque a su salida de la dirección podía ser sensato pensar que se iba a tomar un momento para descansar, siguió alargando la lista aún más.

“Voy a seguir apoyando la Academia Joven porque yo la creé y me parece que es un grupo valiosísimo de gente y espero que lo hayamos fortalecido. Tengo, además, dos compromisos internacionales grandes. Uno es liderar el punto focal del Consejo Internacional de Ciencias y me nombraron hace poco miembro del Comité del Consejo Directivo de la Universidad de las Naciones Unidas. Además de eso, espero recuperarme de una cirugía por la que pasé recientemente para viajar y me imagino que haré algo de trabajo de botánica”, le dijo Forero a EL TIEMPO en la última entrevista que le dio a este diario, en agosto de 2022.

Si la vida fuera solo un recuento de fechas y de datos biográficos, del doctor Forero también deberíamos decir que murió a sus 80 años la noche del pasado 5 de septiembre, después de que su salud se debilitara por el cáncer. Sin embargo, lo que la ciencia y el país entero lamentan no es la partida del dueño de todos esos valiosos títulos exactamente, sino la de un hombre que incansablemente trabajó porque la ciencia tuviera el protagonismo que se merece en el país, del docente, el padre, el abuelo y el ser humano, que entre risas confesaba que sus nietos, a quienes visitaba cada tanto en Estados Unidos, donde vive su hija Sandra, seguramente no entendían aun sobre su trabajo en Colombia.

Enrique Forero González Foto: Alberto Bejarano

“Gracias a Enrique se creó la comisión permanente de ciencia y tecnología de la academia, la misma que impulsó la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. El legado que deja es impresionante porque a la academia la puso en un nivel muy alto a nivel nacional e internacional, el resultado son también las manifestaciones de condolencias que hemos visto desde instituciones de Estados Unidos y Europa”, comenta el profesor de la Universidad de Antioquia Fanor Mondragón, miembro de la Accefyn.

Una muestra es el mensaje emitido por el Consejo Internacional de Ciencia (ISC, por sus siglas en inglés): “Estamos profundamente entristecidos y conmocionados por el repentino fallecimiento de nuestro amigo y colega Enrique Forero González. Enrique, expresidente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, actuó como director del ISC para el Punto Focal Regional para América Latina y el Caribe. También formó parte del Comité inaugural del ISC para la Libertad y Responsabilidad de la Ciencia, y participó activamente en la organización predecesora del ISC, el ICSU”, dice la misiva compartida por esta institución en sus redes sociales.

Una vida por la ciencia

Un estudioso de las leguminosas, esa familia de plantas a las que pertenecen los frijoles, las arvejas, habas y lentejas, la voz de este botánico se consolidó como fundamental en el debate público a la hora de hablar sobre el desarrollo de la ciencia en el país. Nunca dudó en manifestar su opinión en temas como la limitada inversión que en Colombia se hace en este campo. “Lo que hay que hacer es tener un monto decente en el Presupuesto General de la Nación y no seguir diciéndonos mentiras con las regalías. El Gobierno tiene que tomar la decisión política de invertir en ciencia”, manifestó el profesor Forero en su momento.

No le temía a hacerse escuchar, a decirle al Presidente que “dejara de jugar a las escondidas con la ciencia”, a exigirles a los dirigentes del país que tomaran decisiones basadas en las recomendaciones científicas, a defender el papel de la Academia de Ciencias como órgano consultivo del Gobierno y a que en el Ministerio de Ciencia, una entidad que desde su creación en 2020 pidió en repetidas ocasiones que dejara a un lado las convocatorias para “pensar en cuáles son las áreas prioritarias para el país”, y los jefes de la cartera que lo recibieran para evaluar cómo podían trabajar de la mano.

Para la profesora Ángela Camacho, directora de la Red Colombiana de Mujeres Científicas, aún es difícil recordar al doctor Forero en tiempo pasado. “Enrique es una persona, fue una persona, que estaba enamorada de la ciencia. Él entendía la importancia que tenía y por eso su gran legado”, explica la física, quien aunque reconoce el valor que tuvo como botánico, ve su principal aporte en sus intentos por unificar la educación con la ciencia.

“Él tiene numerosos escritos sobre cuál sería la manera de lograr una educación de excelencia en Colombia y cómo esa sería la base para un desarrollo de la ciencia, la tecnología y del país”, explica la doctora Camacho. Y añade: “Creo que ese es el camino que quiso mostrarnos y nos deja un legado y unas enseñanzas que no vamos a olvidar”.

Por eso, a través de las redes sociales lamentan su muerte amigos, colegas y estudiantes cuyas vidas Forero tocó o inspiró de alguna manera. “Se fue Enrique Forero. Gran defensor de la ciencia en Colombia”, expresó el exrector de la Universidad Nacional Moisés Wasserman. “Colombia ha perdido a uno de sus grandes botánicos y científicos. Fue un honor trabajar con Enrique Forero en la construcción del Instituto Humboldt y la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Nos queda su legado a través de su trabajo en Instituto de Ciencias Naturales de la Unal y el Jardín Botánico de Nueva York”, fue el mensaje de Cristián Samper, director ejecutivo de Wildlife Conservation Society.

En el ámbito político, en el debate que los candidatos a la alcaldía de Bogotá sostuvieron en Maloka sobre el desarrollo científico de la capital, Jorge Enrique Robledo pidió a los asistentes un minuto de silencio como homenaje al doctor Forero. Mientras que la exvicepresidenta de la República, Marta Lucia Ramírez, calificó su pérdida como irreparable. “Excelente científico, gran caballero e inmejorable ser humano. Como Presidente del Colegio de las academias nos prestó un servicio invaluable en la organización de la Misión de Sabios CTI 2019”, expresó en su cuenta de X.

Una iniciativa sobre la que al profesor Forero le gustaba recordar la anécdota de cómo la idea de crear dicha misión internacional, que reunió a un grupo de 47 expertos nacionales e internacionales para que trazaran la que esperaban que fuera la hoja de ruta para el país en ciencia y tecnología, nació en las mismas instalaciones de la Academia de Ciencias, durante una visita que el expresidente Iván Duque les hizo en compañía de la que fuera su ministra de Educación, María Victoria Angulo.

Sus colegas lo recuerdan como una persona eminentemente amable, que se acercaba a todos con gran cariño y siempre dispuesto a colaborar. “Nosotros tenemos la experiencia clara con la Red Colombiana de Mujeres Científicas porque esa idea la tuvimos cuando empezamos a pensar que había verdaderamente una brecha muy grande entre hombres y mujeres en la ciencia. Él se puso en frente y nos ayudó a sacar adelante la red”, recuerda Camacho, sobre este y otros muchos grupos que dentro de la academia surgieron bajo la tutoría de Forero.

Un trabajador incansable, al que esas palabras no le caen solo como simple retórica. El profesor Forero pasó sus últimos meses trabajando por la ciencia en una maratónica gira que lo llevó por República Dominicana, Francia y Japón como parte de sus funciones como miembro del Consejo Directivo de la Universidad de las Naciones Unidas. Se fue jugando dentro de las “grandes ligas”, como le dijo emocionado a este diario el pasado 30 de abril, hasta que sus fuerzas se lo permitieron.



ALEJANDRA LÓPEZ PLAZAS

REDACCIÓN CIENCIA