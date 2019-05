Suskityrannus hazelae, el nuevo pariente más pequeño del T. Rex

Un nuevo pariente del 'Tyrannosaurus rex', mucho más pequeño que el enorme y feroz dinosaurio hecho famoso en innumerables libros y películas, ha sido descubierto e identificado.

El dinosaurio tiranosaurio recién bautizado como 'Suskityrannus hazelae' tenía una altura de aproximadamente 90 centímetros hasta la cadera y aproximadamente 2,75 metros de largo.



Todo el animal era ligeramente más largo que el cráneo de un 'Tyrannosaurus rex' completamente desarrollado, según Sterling Nesbitt, profesor asistente en el Departamento de Geociencias en la 'Virginia Tech College of Science', en Estados Unidos, Nesbitt encontró el fósil a los 16 años mientras era estudiante de secundaria que participaba en una expedición de excavaciones en Nuevo México en 1998, liderado por Doug Wolfe, autor del informe.



En total, se cree que 'Suskityrannus hazelae' pesó entre 45 y 90 libras (20,41 y 40,82 kilogramos). El peso típico de un 'Tyrannosaurus rex' adulto es de aproximadamente 9 toneladas. Su dieta probablemente consistía en lo mismo que su contraparte más grande que comía carne, con 'Suskityrannus hazelae' probablemente cazando animales pequeños, aunque se desconoce qué cazaba. El dinosaurio tenía al menos 3 años cuando murió, según un análisis de su crecimiento a partir de sus huesos.



El fósil se remonta a 92 millones de años del Periodo Cretácico, una época en la que vivieron algunos de los dinosaurios más grandes que encontrados. "Suskityrannus' nos ofrece un vistazo de la evolución de los tiranosaurios justo antes de que se apoderaran del planeta --dice Nesbitt--. También pertenece a una fauna de dinosaurios que solo procede de las faunas de dinosaurios icónicos en el último cretáceo que incluye algunos de los dinosaurios más famosos, como el 'Triceratops', depredadores como 'Tyrannosaurus rex', y dinosaurios de pico de pato como 'Edmotosaurus".



Los hallazgos se publican en la última edición digital de 'Nature Ecology & Evolution'. Al describir el nuevo hallazgo, Nesbitt, apunta: "Suskityrannus' tiene un cráneo y un pie mucho más delgados que sus primos posteriores y más grandes, el 'Tyrannosaurus rex'. El hallazgo también vincula a los tiranosauroides más viejos y pequeños de América del Norte y China con los tiranosaurios mucho más grandes que duraron hasta la extinción final de los dinosaurios no avianos.



Abundan las bromas sobre que el 'Tyrannosaurus rex' tenía brazos pequeños. Los investigadores no están muy seguros sobre cómo de pequeños eran los brazos de 'Suskityrannus'. No se encontraron fósiles de brazos de ninguno de los especímenes, pero se hallaron garras parciales de las manos, que son bastante pequeñas. Tampoco se sabe si 'Suskityrannus' tenía dos o tres dedos.



Dos esqueletos parciales



Se encontraron dos esqueletos parciales. El primero incluía parte de un cráneo que fue encontrado en 1997 por Robert Denton, ahora geólogo senior de Terracon Consultants, y otros en la Cuenca Zuni del oeste de Nuevo México durante una expedición organizada por el líder del Proyecto Paleontológico Zuni Doug Wolfe.



El segundo ejemplar, más completo, fue hallado en 1998 por Nesbitt, estudiante de secundaria con un creciente interés en la paleontología, y Wolfe, con asistencia en la recolección por James Kirkland, ahora miembro del Servicio Geológico de Utah. "Siguiendo a Sterling para ver a su dinosaurio, me sorprendió lo completo que estaba expuesto un esqueleto en el sitio", relata Kirkland.



Durante gran parte de los 20 años desde que se descubrieron los fósiles, el equipo científico no supo qué tenían. "Esencialmente, no sabíamos que teníamos un primo del 'Tyrannosaurus rex' durante muchos años", cuenta Nesbitt. Añade que el equipo primero pensó que tenían los restos de un dromaeosaurio, como el 'Velociraptor'. A fines de la década de 1990, los parientes cercanos de 'Tyrannosaurus rex' simplemente no se conocían o no se reconocían. Desde entonces, se han encontrado primos más lejanos del 'Tyrannosaurus rex', como 'Dilong paradoxus', en toda Asia.



Los restos fósiles fueron encontrados cerca de otros dinosaurios, junto con restos de peces, tortugas, mamíferos, lagartos y cocodrilos. Desde 1998 hasta 2006, los fósiles permanecen almacenados en el Museo de Historia Natural de Arizona en Mesa, Arizona. Después de 2006, Nesbitt llevó los fósiles con él a través de varias publicaciones como estudiante e investigador en Nueva York, Texas, Illinois y ahora en Blacksburg. Él acredita el descubrimiento, y sus interacciones con los miembros del equipo en la expedición, como el comienzo de su carrera.



"Mi descubrimiento de un esqueleto parcial de 'Suskityrannus' me puso en un diario científico que ha enmarcado mi carrera", reconoce Nesbitt, también miembro del Centro de Cambio Global de 'Virginia Tech'. "Ahora soy profesor asistente que puede enseñar sobre historia de la Tierra", agrega.



El nombre 'Suskityrannus hazelae' se deriva de "Suski", la palabra de la tribu nativa americana Zuni para "coyote", y de la palabra latina 'tyrannus' que significa rey y 'hazelae' por Hazel Wolfe, cuyo apoyo hizo posible muchas exitosas expediciones de fósiles en la Cuenca Zuni. Nesbitt dice que el Consejo Tribal Zuni les dio permiso para emplear la palabra "Suski".



EUROPA PRESS