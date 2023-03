El profesor Michael Skvarla, zoólogo de la Universidad Estatal de Pensilvania, ignoró durante mucho tiempo que, en las afueras de un supermercado de la ciudad de Fayetteville, Arkansas, haría un hallazgo impresionante: descubrir un insecto gigante de la prehistoria, la crisopa gigante.

El insecto gigante estaba adherido a una pared de la parte externa de uno de los supermercados de la cadena Walmart. En un principio el profesor pensó que se encontraba frente al fósil de una hormiga león, un tipo de insecto depredador conocido por atraer a trampas mortales a sus presas.

El estudio que le realizaron al insecto determinó que era un crisopa gigante de la era Jurásica. Foto: iStock

El hallazgo del insecto Jurásico



El estudio que le realizaron al insecto determinó que era un crisopa gigante de la era Jurásica, animal que fue abundante durante esa era en todo el planeta.



Esto dijo el investigador Coddey Mathis, candidato a doctorarse en entomología.



“Estamos viendo lo que el doctor Skvarla estaba observando bajo su microscopio y él estaba hablando de las características y luego se detiene, sorprendido por lo que había descubierto. Todos los que estábamos en la clase nos dimos cuenta junto con el profesor que el insecto que estaba etiquetando no era lo que pensaba, de hecho, era una libélula gigante, muy rara de encontrar. Aún recuerdo la sensación del descubrimiento hecho en una clase en línea”, aseguró en un comunicado de prensa de la Universidad Estatal de Pensilvania.

El misterio de un insecto prehistórico

Este insecto fue identificado por primera vez por el científico zoólogo danés Johan Fabricius en 1793. Sin embargo, no se veía un ejemplar de este tipo en más de 50 años en el este de Estados Unidos.



Resulta un total misterio cómo fue que este insecto llegó a la pared de un supermercado. Los investigadores piensan que el insecto se sintió atraído por las luces del lugar y voló cientos de metros de distancia.

La Universidad Estatal de Pensilvania, sitio donde identificaron la identidad del insecto. Foto: IStock

Según el investigador Michael Skvarla, este insecto es pariente de la polilla, puede llegar a medir casi 5 centímetros y solía estar extendido por todo el continente. En la década de los 50 desapareció por completo del oriente de Norteamérica.



A partir de este hallazgo, los científicos creen que pueden existir poblaciones cuyos orígenes se remontan hace 200 millones de años.



Pese a que el hallazgo ocurrió en el 2012, el descubrimiento para saber qué tipo de insecto era, sucedió en el 2020. Este descubrimiento quedó registrado en la revista Proccedings of the Entomological Society of Washington.

