Encuentran ciudad perdida debajo de la tierra en Egipto

Bajo la arena monumental propia de este lado del mundo, el Gobierno epgipcio anunció este jueves que finalmente la misión de arqueólogos y expertos encontró la «la mayor ciudad jamás encontrada en Egipto». La urbe recibió el nombre de “El Ascenso de Atón” y estuvo activa durante los reinados de faraones de la Dinastía XVIII, como Amenhotep III o Tutankamón.

El descubrimiento se dio en Luxor, una ciudad egipcia de la orilla este del río Nilo y uno de los epicentros de mayor riqueza cultural, pues fue capital de los faraones en la cúspide de su poder durante los siglos XVI al XI a. C. El “Ascenso de Atón” se encontraba perdida, el famoso arqueólogo egipcio Zahi Hawas aseguró que fueron muchas las misiones extranjeras que habían emprendido su búsqueda sin obtener éxito.



Además, el hallazgo se dio fortuitamente, pues las excavaciones se llevaban a cabo desde septiembre de 2020 para tratar de encontrar el templo mortuorio de Tutankamón, pero a las pocas semanas la misión arqueológica encontró ladrillos de adobe por todas partes y fue entonces cuando empezaron a desenterrar la gran ciudad. Asimismo, la incansable búsqueda que condujo al hallazgo se encuentra entre dos templos: uno dedicado a Amenhotep III y otro para Ramses III.



Hawas, al frente de la misión responsable del descubrimiento, aseguró que “las calles de la ciudad están flanqueadas por casas, con piedras en sus muros de hasta tres metros de alto”. Según un comunicado del Ministerio de Antigüedades de Egipto, “las capas arqueológicas han permanecido intactas durante miles de años, como si sus antiguos residentes las hubieran dejado ayer mismo”.



Y es que la urbe data de hace más de tres mil años de antigüedad, pero a pesar de tanto tiempo se encuentra en “buenas condiciones de preservación, con sus muros casi completos y con estancias llenas de objetos de la vida cotidiana, que han permitido la datación del asentamiento”, según el comunicado del Ministerio de Turismo y Antigüedades.



‘El segundo descubrimiento más importante desde la tumba de Tutankamón’

Esta ciudad es el “mayor asentamiento administrativo e industrial de la era del Imperio Egipcio en la orilla occidental de Luxor”, de acuerdo con las autoridades egipcias.



Tal es su importancia que es considerada como el segundo descubrimiento arqueológico más importante desde el hallazgo de la tumba de Tutankamón, según Betsy Brian, la profesora de Egiptología de la universidad estadounidense John Hopkins, citada por el propio ministerio.



De acuerdo con la experta, haber encontrado esta ‘ciudad perdida’ puede ayudar a descifrar uno de los más grandes misterios de la historia: ¿Por qué Akenatón y Nefertiti decidieron trasladarse a Amarna, la región en la que se construyó una nueva capital imperial en el siglo XVI antes de Cristo. Además, gracias a su estupendo estado de conservación, será posible estudiar la vida de los antiguos egipcios.



Hasta el momento los expertos han logrado desenterrar varias áreas que incluyen zonas que se presumen eran administrativas, residenciales e incluso se ha encontrado una panadería con una gran cocina, hornos y piezas de cerámica para almacenamiento de alimentos. También fueron encontradas áreas de trabajo para la producción de amuletos u objetos decorativos.

