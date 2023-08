Colombia es un país sísmicamente muy activo. En nuestro territorio hay diferentes placas que están en contacto (Nazca, Suramérica y Caribe), lo que hace que se generen sismos en la mayor parte del territorio.



De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), se estima que, en promedio, en el país puede haber 2.500 sismos al mes e incluso hay un lugar en donde prácticamente tiembla todos los días: el Nido Sísmico de Bucaramanga, ubicado en el departamento de Santander, debajo del municipio de Los Santos, que representa el 60 por ciento de la sismicidad ocurrida en el territorio nacional.



Pese a que los temblores no son algo extraño en nuestro país, es común que ante la ocurrencia de eventos relativamente fuertes que sean percibidos por la población revivan interrogantes frecuentes y creencias populares entre la población alrededor de los movimientos.



¿Se relacionan con temporadas de calor? ¿Está temblando más en comparación con años pasados? ¿De qué depende que sean eventos peligrosos? Con información del SGC resolvemos algunas de estas dudas que pueden cruzarse por la cabeza de los colombianos ante eventos recientes, como el sismo de 6,1 originados en Meta o el de 5,5 que sacudió a la región Pacífica este fin de semana.

¿Cuánto tiempo puede durar un sismo?

Esto es relativo, cuando se habla de duración de un sismo se pueden estar refiriendo al movimiento que percibe el ser humano, al registro instrumental (puede ser de varios minutos) y al movimiento de la falla que originó el sismo (que puede ser de algunos segundos).

Además, de acuerdo con el SGC, existen tres factores que intervienen en la duración del movimiento: la distancia que hay entre el punto en que fue sentido y el epicentro, el tipo de terreno y el tipo de construcción en donde las personas se encuentren en ese momento.

¿El calor y los sismos se relacionan?

De acuerdo con el SGC, hasta ahora no existe evidencia científica que respalde la creencia de que entre mayor sea la temperatura en un lugar, más posibilidades existen de que se presenten movimientos telúricos. “Los sismos son el resultado de la dinámica en el interior de la Tierra, un fenómeno que ocurre en el subsuelo. El calor en la atmósfera, por otro lado, es la energía térmica presente en el aire generada por las dinámicas atmosféricas”, explican desde la entidad.

Añaden que, aunque sintamos un calor extremo en la superficie, esto no tiene ningún efecto en el interior del planeta. “La atmósfera y el subsuelo tienen procesos y dinámicas propias y no están relacionados directamente entre sí. Por eso es importante entender que la temperatura ambiental no es un indicador de actividad sísmica”, aclaran.

Si sintieron el sismo del pasado 17 de agosto, con epicentro en El Calvario (Meta), muy seguramente se alarmaron con la cantidad de réplicas que tuvo.



En este 🧵 les contamos 5 datos sobre estos movimientos sísmicos que, en una próxima ocasión, nos ayudarán a mantener la calma. — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 24, 2023

Si tiembla en algún lugar del mundo, ¿puede repercutir en Colombia?

La posibilidad de que un sismo con origen en una zona fuera del país afecte la infraestructura o sea sentido dentro de nuestro territorio depende de factores como la ubicación, profundidad y magnitud.

Por ejemplo, sismos como los que ocurrieron en la costa norte de Ecuador en 2016, de magnitud 5,7 y profundidad de 10 km, fueron sentidos en Nariño, Cauca y Valle del Cauca. Por otro lado, hay sismos como el de Turquía que no son reportados como sentidos por los colombianos.

En cuanto a sismos submarinos, si estos son suficientemente fuertes, pueden generar un tsunami en nuestro territorio teniendo en cuenta que las olas de tsunami pueden propagarse a través del océano y llegar a las costas colombianas, especialmente a la región del Pacífico.

¿Está temblando más?

No hay un aumento significativo en la sismicidad respecto a años anteriores. Desde el SGC indican que es un tema de percepción. Según la entidad, los avances tecnológicos y el fortalecimiento de las redes sismológicas permiten mayor acceso a la información, de ahí la sensación de que ahora tiembla más.

Entre el 24 de mayo al 23 de agosto de 2023, la Red Nacional Sismológica registró 5.624 sismos, lo que significa 62 temblores por día, aproximadamente. En el mismo periodo de 2022 se contabilizaron 5.558 sismos. Lo que no es un aumento significativo.

“Con el crecimiento de la población, hay áreas sísmicamente activas que antes estaban deshabitadas. Esto también ha llevado a un aumento en el número de personas que perciben los sismos”, aseguran.

Hay seis grandes placas tectónicas que llevan el nombre del continente en el que se encuentran. Foto: iStock

¿Qué hace que un sismo sea peligroso?

La “peligrosidad” de un sismo, que se refiere los efectos potenciales que un evento de este tipo puede tener en determinada región, depende de varios factores como la magnitud, la profundidad del foco sísmico, la distancia al epicentro, la geología local y la densidad de población en la zona, así como de la calidad de las edificaciones e infraestructura.

Por ejemplo, a mayor magnitud (la cantidad de energía liberada por un sismo en el sitio donde se origina) y menor profundidad (distancia que separa el lugar en el que se origina el sismo –fuente, hipocentro o foco sísmico– en el interior de la Tierra y la superficie terrestre en la que esa energía se libera –epicentro–), mayor impacto habrá. “Por esto, es clave que la profundidad sea tenida en cuenta a la hora de dimensionar el impacto que un sismo puede tener”, indica el SGC.

REDACCIÓN CIENCIA

