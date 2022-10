Cada año, algunas regiones del país como Bogotá, Medellín o Manizales atraviesan un periodo de contingencia ambiental asociado al deterioro de la calidad del aire que respiran las personas en esos territorios.



Con el objetivo de responder a esta situación y con la intención de ampliar la comprensión que se tiene sobre estos fenómenos ambientales, en Antioquia un grupo de estudiantes e investigadores decidió crear un dispositivo para monitorear desde los hogares o las oficinas cómo está la calidad del aire que en estos lugares se respira.



El proyecto fue desarrollado por dos grupos de investigación conformados por docentes, estudiantes y desarrolladores de la Universidad CES y del ITM, ambas instituciones de educación superior de Medellín, quienes crearon un dispositivo de medición y captura de contaminantes de aire que podrá usarse con fines académicos y de investigación en espacios reducidos y de fácil acceso.

“Ya sabemos que se presentan dos episodios anuales por estas condiciones climáticas, meteorológicas, por el relieve del valle de Aburrá, pero queríamos proyectar todos esos estudios a un ambiente en el que nosotros nos encontramos todos los días, no solo del tipo doméstico sino también cuando hablamos de la salud ocupacional”, explica Dayan Guerra Flórez, investigadora de la Unidad de Toxicidad in vitro (UTi) de la Universidad CES, quien hizo parte de esta iniciativa.

Investigadores crearon dispositivo doméstico para medir la calidad del aire Foto: Universidad CES

Por eso, lo que buscaban con este prototipo, cuyo tamaño es similar al de una caja de zapatos, era tener la caracterización de un ambiente pequeño, cerrado, o de micro ambientes.

Para conseguirlo, el dispositivo contiene sensores que miden la temperatura, la humedad relativa, el ozono, la presión, la altitud, además de un GPS. El equipo también incluye un sensor que mide/detecta las concentraciones de partículas por millón en espacios cerrados como una habitación, una oficina o un laboratorio.

“Una vez obtenemos estos datos, con esta información podemos hacer diversos análisis que nos facilitan la toma de decisiones respecto a lo que son los temas relacionados con la contaminación ambiental”, asegura el doctor Andrés Pareja López, director científico de la UTi de la Universidad CES.

Por medio de un puerto USB se puede conectar a un computador. La conexión permite la lectura de datos almacenados en una tarjeta micro SD que pueden ser utilizados para analizar y evaluar el comportamiento de la calidad del aire en la zona donde se ubica el equipo.

En la UTi ya adelantan algunos estudios utilizando estos equipos para medir las condiciones ambientales y analizar a partir de estos datos cómo podrían afectar a poblaciones como vendedores que estén ubicados en un local en una zona muy expuesta del centro de Medellín, por ejemplo, además de que se ha convertido en una herramienta útil dentro del laboratorio para evaluar la calidad del aire en la que trabajan.

“Como investigadores, también identificamos esa necesidad de evaluar estos microambientes dentro de nuestras instalaciones, como una forma de monitoreo de esa inocuidad de nuestro aire y de nuestro entorno debido a que nos dedicamos en parte a prestar un servicio de citotoxicidad y pruebas celulares que requieren un alto porcentaje de calidad en todos los ambientes y en todos los entornos que nos rodean”, explica la investigadora Guerra.

Investigadores crearon dispositivo doméstico para medir la calidad del aire Foto: Universidad CES

La propuesta de valor del dispositivo, según sus creadores, se relaciona con su fácil manejo, la captación de información y el valor económico inferior a un millón de pesos. Además, tiene estimación de la calidad del aire de microambientes, permite cuantificar la exposición a contaminantes, capturar muestras de los contaminantes y generar un estándar de la calidad.

“Hay sistemas de monitoreo de la calidad del aire increíblemente robustos, hay muchos a los que podemos acceder a través de internet; sin embargo, a lo que apuntamos con este dispositivo es a tener una medición más cercana de lo que me rodea porque lo que yo puedo buscar en internet, por ejemplo, representa un área o un sector muy grande, pero no necesariamente ese punto donde me encuentro ubicada”, afirma Guerra, y resalta que esta tecnología se haya desarrollado completamente por manos colombianas.



REDACCIÓN CIENCIA

@TiempodeCiencia

